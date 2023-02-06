О наболевшем

Как когда-то говорил Альф, "некоторые вещи должны быть только в воображении". Все мы уже далеко не дети и прекрасно понимаем, что живем не в идеальном мире. Не секрет, что во многом "миром правит" коррупция. Украину тоже не обошла страшная болезнь «наживи на своей высокой (и не очень) должности». К сожалению, коррупция повсюду. От детских садов до кладбищ. От привычного взяточничества на самых низших уровнях социальных ступеней до многомиллионных коррупционных схем в «высоких кабинетах». Знают и понимают все. И практически каждый с этим явлением встречался или сам принимал участие на своем социально-должностном уровне. Но тот, кто может противодействовать – тот молчит, тот, кто кричит – не может ничего сделать.

Читая о том, что премьера Великобритании привлекли к административной ответственности и наложили штраф за то, что он сидел на заднем сиденье без ремня безопасности, просто ошарашивает. Поесть в кафе за средства бюджета – прочь из парламента или бундестага. Как? Такое?! Может? Быть? Следующее мнение – «почему не в нашей стране?». Ибо то, что «творят» наши чиновники, «не лезет ни в какие ворота»!

Для психического состояния не только отдельного человека, но и целой нации, пожалуй, лучше было бы не знать каких-либо вещей. Тем более, для психического состояния Украинской Нации, которая уже почти год страдает кровавой беспричинной войной, которую начал внешний враг. Психика не выдерживает, когда узнаешь, что внутри воюющей страны, которая из последних усилий, ценой десятков тысяч жизней украинцев, Защитников, мирных граждан, дает отпор стаи путинских преступников, количество наживаемых на смертях своих земляков, украинцев, собственных родных, не только не уменьшилась во время войны, а еще и приобрела какие-то совсем нереальные масштабы.

Волна обысков, прокатившаяся по стране за последние дни, стала «откровением» по своим результатам. Киевская налоговая «смогла» «вывести в тень» только по разоблаченным эпизодам 30+15 миллиардов гривен! На минуту – 1 миллиард долларов/евро! Даже в мирные времена – это вне понимания здравого смысла. А во время войны – это… Слов не хватает…

Мы радуемся, что Европа выделяет в седьмом пакете 500 миллионов евро Украине, а в самой Украине только по одному разоблаченному факту исчез миллиард! А таких фактов – десятки. Министерство Обороны, налоговые, областные администрации, таможни, порты, больницы… Об общей сумме ущерба, которую наносят такие «дельцы» нашей стране нам самим, страшно даже думать!

А как это влияет на имидж Украины, как «борца с Мировым Злом»? Прибалты собирают пять миллионов для ВСУ, а мы сами у себя воруем миллиарды?! Именно МЫ! Это мы, во-первых, вытолкнули «на социальную поверхность» этих дельцов, а потом позволили им воровать у нас же самих! Так как к нам, украинцам, будут относиться простые европейцы или американцы, когда узнают, что их помощь – практически крошки по сравнению с нашими «внутренними» грязными сделками?

Слишком много эмоций… Но ведь миром руководит не только «трезвый расчет». Базой для него есть именно эмоции. Особенно в части «добрых дел». А мы сами выбиваем эмоциональную основу с помощью наших партнеров. И это может стоить нам свободы, воли и самой жизни.

Что касается наказания таких изменников Нации. К сожалению, смертная казнь отсутствует в Уголовном кодексе. 12-15 лет максимум заключения и выход по амнистии через несколько лет. Это не наказание за измену. Несерьезно. И за решеткой такие будут жить довольно неплохо, гораздо лучше, чем многие украинцы на свободе. Деньги решают практически все. А денег у таких даже после обысков и конфискаций осталось еще на бюджет маленькой страны. Счета и состояние разбросаны по тетям, племянникам и другим «дальним» и «близким» родственникам. Поэтому конфискация должна была быть для всего рода-племени таких лиц. Знал – не знал за миллиарды? Докажи! Покажи дом, холодильник, одежду, авто! Откуда, говоришь, Мерседес 2021 выпуска в клерка райсовета? Подарили или наследство? Нет соответствия между заработками и доходами – виноват, как и твой родственник, разворовывавший еду для бойцов ВСУ.

Жестоко? А не является ли еще большей жестокостью по отношению к нам самим, к украинской Нации воровать государственное – то есть Наше?!! В то время когда решается именно наше дальнейшее существование и жизнь!

Честное слово, лучше даже не знать некоторые вещи… Противно и страшно…