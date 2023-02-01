О минах и не только...

343 дня Украина страдает от вражеского нашествия, которое началось 24 февраля прошлого года. На самом деле все началось гораздо раньше, еще в далеком уже 2014, с аннексии украинского Крыма и части Донбасса. Практически 9 лет боевики Путина под видом «русской весны» и «освободительной операции» совершают кровавые преступления против украинцев. Последний год, год «настоящей» полномасштабной войны, открыл всему миру подлинное лицо путинской власти и российского общества в целом, утративших какие-либо признаки человечности и совести.

Идет планомерное уничтожение Украинской нации. Геноцид на оккупированных территориях, пытки и убийства пленных, смертные казни без суда и следствия, мародерство, изнасилование, принудительные перемещения гражданских за границы Украины. Наверное, уже не осталось такого преступления, которое бы не совершали оккупанты в утешение кровавому кремлевскому диктатору. Применение запрещенных международными конвенциями средств ведения войны, особенно против мирных граждан и гражданских объектов, уже стало «визитной карточкой» оккупантов. Весь цивилизованный мир содрогается от фотографий и видео, безальтернативно свидетельствующих о фактах преступного нарушения российскими войсками любых норм и правил ведения войны.

Украина смогла остановить врага, заплатив страшную цену жизнью украинских защитников и мирных граждан. Существование не только Украины как независимого государства, но и Европы в целом сейчас зависит от мужества и самоотверженности украинцев. Россию может остановить только наша сила и воля. Демократический мир понимает, что единственное, что сдерживает кремлевскую заразу от тотального распространения – это Вооруженные Силы Украины и всеобщее сопротивление врагу всей украинской Нации. Поэтому подавляющее большинство мировых стран поддержали Украину в тяжелое время. Экономические санкции против общего врага, оружие, гуманитарная помощь, защита вынужденных переселенцев, уехавших из Украины из-за враждебной оккупации и угрозы смерти от постоянных обстрелов.

Страны-партнеры выступили с заявлением о создании специального международного трибунала для расследований преступлений и справедливого наказания путина и его кровавого режима. Следователи международных институтов собирают доказательства на территориях, временно оккупированных россиянами. Сотни тысяч страниц свидетельств украинцев, судьбы которых искалечила преступная война, развязанная кремлем против Украины, красноречиво свидетельствуют об абсолютной антицивилизационной сущности оккупанта.

К сожалению, среди международных правозащитных организаций даже признанных и уважаемых иногда появляются непонятные публичные выводы, обвиняющие Украину в нарушении международных норм и правил. Создается впечатление, что зверства путинских фашистов, хотя и не остаются без внимания международных экспертов, но стоят в одном ряду со «зверствами» Защитников Украины.

31 января 2023 г. организация Human Rights Watch обнародовала отчет, в котором описаны факты использования Украиной противопехотных мин, нарушающих Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) и Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (КНО).

Использование противопехотных мин неизбирательного действия — это действительно большая проблема этой войны, которая сохраняется и только усугубляется уже на протяжении почти 9 лет. Это привело к тому, что территория Украины стала одной из самых загрязненных минами в мире. И это несет большую угрозу гражданскому населению нашего государства. Но первопричина этой страшной беды проста и очевидна – война, которую россия безосновательно развязала против Украины, ворвавшись на ее суверенную территорию. Согласно Оттавской конвенции, Украина уничтожила уже 3 млн. противопехотных мин. Среди других она уничтожила запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, всегда использовала их и продолжает это делать.

Украина сейчас противостоит врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует весь свой арсенал, без всякого учитывая нарушения международных норм и правил. Для российских оккупантов безразлично, что использовать. Ведь цель у них одна – уничтожение украинцев. Несколько дней назад, 25 января, россияне обстреляли 8-этажки Бахмута термобарическими боеприпасами, выпустив по городу 24 ракеты из системы "Солнцепек". Не является ли это страшным преступлением против мирных граждан? Не на таких ли фактах следует сосредоточить внимание международных правозащитников, если они действительно стоят на страже защиты прав человека?

Для уменьшения возможных жертв среди мирного населения, которое в любом случае является трагическим признаком войны, начатой путином и его опричниками, международное сообщество должно было бы сконцентрировать усилия на предоставлении Защитникам Украины современного эффективного высокоточного оружия. Обвинение Украины, которая сейчас защищает от врага мировое общество, «играет на руку» только кремлю, который прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, в первую очередь с целью ослабления ее военной поддержки.

Безусловно, Украина приняла к сведению Отчет международной неправительственной организации Human Rights Watch, который будет должным образом проанализирован причастными учреждениями Украины. Рассчитываем также, что Human Rights Watch будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности. Это очень важное и безотлагательное дело. Но, все же, надеемся, что главное внимание международные неправительственные организации будут уделять устранению первопричины всех бед и предотвращению кровавых преступлений, которые совершает российская оккупационная армия на украинской земле.