"О лягушках и гадюках"

События, которые начали развиваться на россии с первой половины дня 23 июня и приобрели яркость вечерними обращениями Пригожина, стали неожиданностью для большинства простых рядовых россиян. Не то, чтобы они не ожидали, нет. Ждали, хотели, но не верили в саму возможность того, что кто-то решится пойти против кремлевского безумия и преступности.

Ложась спать после таких событий, многие считали, что утром это все окажется "пшиком", очередной "муткой" кремля с непонятными на первый взгляд целями. Но выступление Путина в 9 утра, его испуг и попытки играть "отца народов" для тех, кого он презирает и ведет на заклание - для самих россиян, дали понять, что Пригожин - это серьезно.

Сегодня путин допустил очередную ошибку. Видимо таки, последнюю за свою и так уже слишком долгую жизнь. Он не "сдал" шойгу, Герасимова и других "вояк", а определил Пригожина как предателя и угрозу. Скорее всего, старого болвана снова ввели в заблуждение, как и зимой 2022 года. Царские докладчики успокоили пристарка рассказами о том, что "два джипа и один БТР вагнера" никаким образом не представляют серьезной угрозы диктатуре. Сегодня путин потерял последний шанс завершить войну и переложить ответственность на "козлов отпущения", которые "задурили ум старичку, воспользовавшись его доверчивостью".

Не угадал диктатор. По состоянию на 12 часов 24 июня "композиторы" захватили Воронеж и Ростов. Двигаются в сторону Москвы. Не на джипах, а на танках, сбивая вертолеты и транспортные самолеты военных регулярной армии рф. Режим КТО введен в москве и воронеже. Спецназ перекрывает пути и мосты, ведущие к "сердцу империи". Но спасет ли это режим?

Чем бы ни закончилось противостояние повара и царя, Россия уже не вернется к состоянию 22 июня, когда рядовые россияне жаловались санкциями и наблюдали, как звери разрушают Украину. За исключением отдельных территорий, куда доходили РДК и долетали наши БПЛА, война была для них "где-то там". Сегодня с самого утра видимо многие из жителей Ростова, увидев танки на улицах города, поняли, что война - совсем рядом. А еще, что совсем рядом освобождение от диктатуры дурака-преступника, который предал и уничтожил свою страну за время своего правления.

Много эмоций, много информации, много мыслей. Но для выводов о дальнейшем ходе событий на россии их недостаточно. Не нужно желаемое выдавать за реальность. Пригожин - враг. Более умный и ловкий, чем старые болваны из Генштаба рф. И Пригожин ни разу не говорил о необходимости прекращения войны против Украины. Да, он публично уважал героизм наших Защитников. Но он - враг. По крайней мере, пока что. Дальше будет видно.

Но это и не главное. Как бы там ни было, уничтожая друг друга, рф становится слабее. Это радует и дает надежду на то, что украинцы смогут воспользоваться таким ослаблением и довершат дело разгромом и долгожданной победой.

А еще важна реакция российского общества, которое сейчас получило свой шанс на перемены. На разрушение тирании кремля и построение чего-то нового, возможно, лучшего. Для них самих и для всех других стран, которым Путин и Ко уже как кость в горле. "На тормозах" события с участием "вагнеров" уже не спустишь. Слишком горячо и уж слишком публично все идет. Чем закончится - не известно. Но, если россияне не воспользуются такой возможностью убрать с доски фигуру диктатора и его окружения, а останутся в стороне от событий, разворачивающихся на российском дворе, то будет конечным сигналом о полной потере разума российской нацией.

Тогда нам будет очень трудно... Хоронить их всех.