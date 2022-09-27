О чувствах...

Как можно не ненавидеть россию?

Никакая страна не наносила большего вреда, боли, горя Украине, чем ее «сосед». Путин, не путин, какая разница? 142 миллиона населения – и один диктатор. Есть хорошее изречение, на грани цензурности: «Сучка не захочет – кобель не вскочит». Путин «вскочил», выходит, что другая сторона процесса этого захотела. Или же притворялась «колодой», пока ее насиловал вдоль и в поясницу «венценосный» извращенец.

Ожидания, что «расея» «как один» восстанет против режима после решения о «частичной» мобилизации, не оправдались. Кому восставать? Как тараканы от тапка бросились убегать от мобилизации во все стороны мира наиболее умные на общем фоне из тех, кто имел такую возможность. Дрожащими руками сдирая с собственного лба и собственных автомобилей такую «скрепную» букву «Z», которую успели налепить, надеясь, что война/спецоперация лично для них будет только транслироваться на широком экране в режиме он-лайн. С попкорном и «импортозамещающим» кругом. Война «вышла» из телеэкранов, шокировав «кухонных» либералов и побудив их пешим строем шагать в сторону границ «империи», о «величии» которой они так интересно рассказывали «под рюмку».

Подавляющее большинство «призывников» избрало привычный для себя путь «принудительной алкоголизации с переводом в терминальную стадию алкогольного психоза» и в состоянии «синих зомби» потянулось к военкоматам. Кто сам «потянулся», кого поволокли… В очередь на получение ржавых «калашей» и полиэтиленовых пакетов. Сопровождая это действо привычными для российских праздничных мероприятий драками, бранью, демонстрацией последних моделей нижнего белья и слезами за столь некстати и не вовремя разбитой бутылкой водки, без которой «воинственность» мгновенно превращается в сопли.

Понятно, что к нашей ненависти присоединилось еще и наше отвращение. Отвращение к стране, которая в бараньей (прошу прощения у настоящих баранов – представителей мира животных) покорности, колоннами по-трое, следует «под нож» лица, которого ну никак нельзя считать полноценным человеком. Путин – не человек, он – злокачественная опухоль, распространившая свои метастазы по телу россии и превратившая ее в «живой и еще ходячий» мерзкий труп.

В дополнение к ненависти и отвращениям еще есть чувство жалости. Знаете, такой жалости, как когда видишь маленького щенка, который сломал ножку и прыгает «на троих» за тобой под дождем, в надежде, что ты, милосердный, заберешь ее к себе домой, накормишь, согреешь и вылечишь.

Именно такое сердечное сожаление возникает, когда видишь, как жительницы якутии, женщины и дети, «водят традиционный якутский хоровод – осуохай» вокруг российских силовиков, пытаясь то умилять полицейских, то очаровать их, чтобы не забирали мужчин и детей на войну. Регион, который понес едва ли не самые большие потери от преступной путинской войны, где практически каждому обитателю мужского пола отдельных отдаленных поселений власти кремля предоставили путевку на концерт кобзона, нашел силы только на «женско-детский» хоровод?!! Серьезно?!! Щенок на трех лапках кроме жалости вызывает уважение. Ибо оно упорно бежит за тобой. Пытается выдержать, не умереть, преодолеть собственную боль и немощь! Оно не лежит и не плачет, а из последних сил пытается сохранить свою жизнь!

Это не о России… Она «лежит и плачет». И привыкший к животному повиновению собственного народа диктатор делает с ним все, что хочет. Правда, в последнее время немного утомился. Взял «перекур» и уехал отдохнуть. А россия застыла в позе «а ля ваш» и обреченно ждет, когда «хозяин» вернется, исполненный «сил и вдохновения». И снова «вскочит»...