"О четверти миллиона и о другом..."

На утро понедельника 07 августа количество орков с начала полномасштабной войны сократилось на четверть миллиона. 250 тысяч мерзавцев уже загрязнили украинские просторы своим протухшим мясом. Страшная цифра не вызывает никакого сожаления или сочувствия. Это гибель людей оставляет после себя тоску, а россияне - звери. Бешеная стая, упакованная в полиэтилен не вызывает ничего, кроме отвращения и желания удвоить-утроить количество мертвых врагов, уничтожить всю вражескую орду и искоренить даже упоминание о них и то горе, которое они принесли на нашу землю.

Не получится ни забыть, ни искоренить. Слишком страшную цену стоили эти 250 тысяч обрубков Украине! И очень не хочется, чтобы эта "четверть" была как в школе - "первой", за которой вторая, третья... Каждая такая четверть - это десятки тысяч наших жизней, мужественных Защитников, мирных людей, детишек... Это понимание пугает и заставляет уничтожать врага, как "в последнее". Так оно и есть: если мы сейчас не уничтожим врага - он уничтожит нас. Очень простая арифметика. Не для всех...

Смерть на войне является первым признаком самого понятия "война". Ну не бывает "войны" с цветами, песнями, поцелуями и радостным настроением. По крайней мере, у цивилизованного человечества. Война - это ужас, боль, смерть. Во всех своих проявлениях. Любая нация, если она состоит из людей, не хочет войны. Она ее боится. И страх этот является абсолютно рациональным и сознательным. Даже звери пытаются избежать смерти и защитить своих детей, свой прайд. Но, когда враг угрожает территории обитания, жизни потомков - практически даже любое животное будет сражаться до конца. Или до победного, или - до собственного. Освободительная война - единственная форма обратной агрессии, которая оправдывает жертвы для тех, кто защищает свою землю, своих детей, свое будущее.

96 процентов украинцев считают войну угрозой будущему своей страны, своей семье, родным и близким. Почему не 100%? Ну нет правил без исключений. Такова жизнь. Затем по рангу опасности идут понятные каждому высокие цены, безработица, преступность, высокая стоимость и низкое качество услуг и другие признаки и последствия того, что в стране идет ВОЙНА. Все понятно. Но ... Перед всеми этими "сестрами" войны, на втором месте, стоит КОРРУПЦИЯ. 89% считает именно коррупцию едва ли не самой страшной бедой Украины! И речь идет не о слухах вроде "я ленина не видела, но я его люблю!". Каждый день, практически каждый из нас, украинцев, видит сам, слышит от знакомых и друзей, получает информацию из СМИ о ее проявлениях, которые уничтожают то, за что украинцы отчаянно борются. А как же то, что "перед лицом войны, все украинцы, как один... нация объединилась...". Или коррупционеры - не украинцы? Так что они делают на территории Украины?

Коррупция убивает Нацию. И имеет шанс сделать это даже скорее, чем внешний враг, который более или менее откровенен в своем желании нас уничтожить. А коррупция одета в вышиванки, разговаривает исключительно на украинском языке и патриотическими лозунгами и часто является теми "лидерами общественного мнения", которых, до поры до времени, нам ставят как пример "добросовестного служения украинской нации".

Только три очевидных фактора разрушительного влияния коррупции на нас, украинцев, и страну Украину в целом.

Бюджет Украины, который и так страдает от преступной агрессии кремля, то есть наши налоги. Которые мы не хотим платить... Почему? 73,6% процентов налогоплательщиков уверены в том, что уплаченные ими деньги, которых и так не хватает на полноценное обеспечение хотя бы базовых потребностей человека, украдут или потеряют.

Внешняя помощь стран-партнеров сейчас держит Украину не только на фронте, но и в тылу. Восстановление, социалка, выплаты, пособия, какое-никакое развитие... Но надолго ли? Если бы ваш сосед, даже родственник, взрослый человек, не инвалид, отец-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми и старенькой мамой пришел к вам с просьбой о помощи, наверное что вы, как порядочный человек со всеми чисто человеческими нормами поведения и сочувствием, дали бы ему деньги на кашку для детишек и лекарства для старушки. А потом вышли бы из дома и увидели, что этот человек лежит пьяный под забором и вместо кашки и лекарств вокруг него только пустые бутылки. В следующий раз вы бы дали деньги такому?

Сами только Соединенные Штаты за время войны предоставили Украине помощь в $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки - $20,5 млрд и еще $2,6 млрд гуманитарная помощь. И эти огромные деньги - это тоже налоги простых американцев. Деньги, которые правительство США взяло практически из их кармана! Какие возможности предоставляет наша коррупция врагу для прекращения зарубежной поддержки своими действиями! Власть подавляющего большинства стран Запада строится на общественном мнении и качественном удовлетворении потребностей населения собственных стран. Что будет с Байденом, если простые американцы поймут, что определенная (немалая!) часть из тех 66,2 млрд не дошла до реального выгодополучателя такой помощи, а осела в карманах чиновников, превратившись не на танки, дроны, ракеты, лекарства и продукты, а на виллы на Лазурном побережье или "золотые унитазы" новых януковичей и пшонок?

Ну и самое страшное. Для Защитника, который находится на фронте, каждый день рискует собственным здоровьем и самой жизнью, украденная или потерянная гривна/доллар - это возможная смерть. Собственная, собратьев, подразделения. Смерть, которая приведет к возможной гибели семьи, детей, любимой. Так как к коррупции могут относиться Защитники? С каким настроением они идут в бой, кого защищают? Коррумпированную власть?

Побороть коррупцию возможно и необходимо. Вопрос лишь в том, кто возьмет на себя эту ответственность? Специализированные органы, среди которых "не может быть коррупционеров по определению"? Поверит ли такой "борьбе" украинская Нация или гражданское общество не выдержит издевательства коррупционеров над Нацией и наведет порядок, возможно, даже в виде "самосуда"? Ведь мы помним "правосудие" мусорных контейнеров и зеленки. Но кто даст гарантию, что такая "борьба" не приведет к еще большему распространению коррупционной ржавчины?

Или, все же, побороть коррупцию и искоренить ее из украинского настоящего придется тем ребятам, которые вернутся после Победы в свои дома, имея опыт борьбы со злом? У них, как ни у кого, есть на это право! Сколько же чартерных рейсов будет спешно вылетать из Борисполя накануне окончательной украинской Победы!

Для существования Украинской Нации крайне необходима Победа! Уничтожив внешнюю угрозу, придет время защиты Украины от угрозы внутренней. Иначе мы не выживем! Потому что очень трудно жить, когда твою страну разрывают на два фронта, каждый из которых представляет практически одинаковую угрозу для Нации!