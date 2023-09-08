Нюрнберг-москва

Когда из кремлевских помойников в очередной раз вылетает слово "денацификация" по отношению к Украине, складывается впечатление... Нет, не впечатление, а формируется абсолютная уверенность в умственном несоответствии всех россиян в целом состоянию психического здоровья. "Денацификация Украины"? От какого такого "нацизма"? Понятно, что громче всех всегда кричат о своей собственной невиновности именно виновные в преступлениях. И именно они любым способом пытаются указать на других и перевести вину на реально невиновных.

Почему так происходит? Причин много. Для "простых, обычных" преступников, здесь и страх наказания и попытки избежать ответственности, запутав ситуацию. И чувство вины за свои действия. Они могут пытаться оправдать себя, крича о своей невиновности и указывая на других. Это может быть их способ справиться с чувством вины и избежать ответственности за свои действия.

Это может быть связано с личностными особенностями "простых" преступников, такими как склонность к отрицанию или самообману. Они могут не осознавать, что совершили преступление, или могут не хотеть признать свою вину. Виновные в преступлениях также могут бояться, что их признание в преступлении испортит их репутацию. Они могут кричать о своей невиновности, чтобы сохранить свое общественное положение и избежать общественного осуждения.

Но это все о "простых" преступниках и к кремлевской власти с ее призывами к "денацификации" Украины не имеет абсолютно никакого отношения. Кремль это делает исключительно из двух мотивов. Во-первых - под таким лозунгом гораздо проще оболванивать собственное общество, которое в ХХ веке уже пострадало от нацистской Германии и имеет генетически закрепленное отношение к нацизму.

Во-вторых - "денацификация" позволяет "оправдать" кровавые преступления, которые россия совершает против Украины и украинцев.

Фашистская Германия ХХ и россия в XXI веке - две страны, совершившие тяжкие преступления против человечества. Преступления фашистской Германии и России в Украине имеют много общего.

История ничему не научила путинскую Россию, которая абсолютно безосновательно начала войну против Украины 24 февраля 2022 года, основываясь на лживых обвинениях и вымышленных кремлевской пропагандой угрозах. И виновные в этом кровавом преступлении, от которых уже более 560 дней и ночей содрогается Независимая Украина, абсолютно точно подпадают под все формулировки обвинений Международного военного трибунала Нюрнберга.

Диктатура кремля виновна в преступлениях против мира, преступлениях против человечности и военных преступлениях. По всем возможным пунктам этих категорий.

Преступления против мира - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивных войн.

Преступления против человечности - геноцид, убийства, истребление, порабощение, депортация, пытки, изнасилования, преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам.

Военные преступления - убийства, пытки, бесчеловечное обращение с военнопленными, гражданским населением, мародерство, уничтожение или разграбление культурных ценностей.

Пойдя по следам гитлера, путин сделал практически все его ошибки. И уже сейчас, в 2023 году абсолютно понятно всем, что агрессивные планы кремлевского диктатора потерпели неудачу. Украина победит. Это очевидно так же, как был очевиден перелом в войне в пользу антигитлеровской коалиции уже на Тегеранской встрече осенью далекого 1943 года. И сейчас, как и 80 лет назад, остро встает вопрос о том, кто и какое наказание понесет за агрессию против Украины, которая поставила под угрозу всю Европу. Весь мир сейчас находится на грани. И причина этого - путинская россия и ее преступная власть. И за свои преступные действия путинская власть и российское общество, которое позволило такие действия, получат справедливое адекватное наказание.

Каким будет новый Международный трибунал? В Гааге, Москве, Санкт-Петербурге или, как поучение за отсутствие исторической памяти у бывших "победителей" - в Нюрнберге? Кто вместе с кровавым диктатором Путиным будет сидеть на скамье подсудимых? Какова вина всего российского общества? Повторится ли Новый Нюрнберг в Беларуси, как в 1946 году в Токио, на котором сполна получат по заслугам государственные деятели лукашенковской диктатуры?

78 лет назад Нюрнбергский процесс стал "судом истории" не только потому, что поставил последнюю точку в разгроме фашизма. Во всех предыдущих войнах за преступления своих политиков приходилось расплачиваться исключительно населению. В Нюрнберге, впервые в истории, к ответственности были привлечены конкретные личности: политическая и военная верхушка, авторы идеологии, а не только их исполнители.

Поэтому и сейчас, в XXI веке наказание получат не только политические и военные руководители, но и идеологи агрессии, "рупоры кремля", похитители украинских детей и другие причастные к страданиям и смертям украинцев.

Грядущий обязательный Международный суд над виновными в российской агрессии и десятках, сотнях тысяч смертей украинцев станет закреплением исторического наследия Нюрнберга для тех, кто через 78 лет после процесса над нацистами, сам стал таким, возомнив себя "сверхлюдьми", которые не подпадают под цивилизационные нормы мирного сосуществования.