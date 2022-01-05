Нужна ли России полномасштабная война с Украиной?

За последние несколько недель вероятность возможного полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины в ближайшие два месяца стала главным информационным поводом мировых СМИ. Об этом написали The New York Times и Bloomberg, сообщили CBS и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В том же духе выступила военная разведка Украины, назвав даже примерные направления наступления и численный состав ударной группы. Существует ли реальная угроза войны? К сожалению, существует. Военные аналитики отмечают, что техника свозится к границе Украины «в тревожных количествах, что только с натяжкой можно объяснить перевооружением существующих подразделений». Американская и британская разведки все больше убеждаются в том, что Кремль рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну, чтобы способствовать приходу к власти промосковского правительства в Украине.

Американские и европейские чиновники обеспокоены концентрацией российских войск вблизи границ Украины и неоднократно предупреждали Россию о том, что использование Российских вооруженных сил для запугивания Украины или захвата территории недопустимо и вызовет резкую реакцию со стороны Запада. Но, похоже, российские власти не воспрнимают всерьез угрозу жесткого ответа.

Нужна ли России полномасштабная война? Люди, в подавляющем большинстве, этого не хотят. Кремль, безусловно, рассматривает и такой сценарий. Экономический, социальный и политический кризис в России достиг беспрецедентных масштабов. В этой развязной стране, которая пока опирается исключительно на инерцию некогда могучего предшественника, назревает социальный взрыв. Более того, в результате энергетической диверсии, которую Кремль успешно осуществил, потряся энергетический рынок до беспрецедентных значений и цен, у России появились дополнительные финансы для финансирования новой войны.

Нагнетая напряженность на границе с Украиной, Кремль преследует четко определенные цели. Первое: отвлечь российское население от вопиющих внутренних проблем. Второе: «Возглавить крестовый поход против прогнившего Запада», воплощенный для Кремля путем интеграции Украины в европейское сообщество. Третье: угрожая открытой войной против Украины, Путин стремится поднять статус России на мировой политической карте и показать, что альтернативы России в Новом Мировом Порядке нет в качестве равного в триумвирате США-Китай-Россия. Это эгоцентричная миссия – обеспечить себе место Путина в истории. Это его собственное наследие, о нем заботятся, а не о жизни гражданских лиц.

Но даже в Кремле понимают, что «цена» новой войны намного перевешивает возможные выгоды. Война с Украиной чревата значительными рисками для российской экономики, политической стабильности и внешней политики. Она не решает ключевых проблем российского правительства, создавая при этом много новых.

Трудно не осознавать опасность ведения боевых действий против страны, на территории которой расположены 15 энергоблоков четырех АЭС. По количеству энергетических реакторов (все типы ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе. В случае повреждения или разрушения АЭС в результате боевых действий, ядерная катастрофа затронет не только Украину и Россию, но и большинство европейских стран. Готова ли Европа к таким последствиям?

Ответ очевиден.

Возможный конфликт неизбежно приведет к резкому изменению подхода к обеспечению Украины современными образцами летального вооружения и военной техники.

Россия не сможет блокировать такие поставки.

Вполне вероятно, что США и их союзники не пойдут на открытое военное противостояние с Москвой, но уровень поддержки украинской армии значительно возрастет, что продлит возможный военный конфликт и поставит под сомнение «победный марш» российских войск.

В случае полноценной войны с Украиной Россия, без всякого сомнения, не сможет оправдать свои действия «внутренним гражданским конфликтом» и непременно получит статус «агрессора» в глазах мирового сообщества. Коллективный Запад введет качественно новые санкционные ограничения в отношении России. Возможные меры включают отключение России от международных платежных систем и блокирование санкций против всех российских банков, включая Банк России. Плюс возможно введение запрета на закупку российской нефти и газа, что полностью разрушит надежды России на сверхприбыли от СП-2 и тому подобное. Совокупный ущерб и без того «падающей» экономике России будет катастрофическим.

Возможная война чревата негативными социальными последствиями внутри самой России. В российском обществе нет спроса на открытую войну с Украиной.

Об этом говорится только в российской пропаганде и дезинформации, но граждане этого не хотят. «Большая война», потери которой можно оценить в тысячи и десятки тысяч, не найдет поддержки среди россиян, что неизбежно приведет к новым массовым протестам и социальному взрыву.

С точки зрения здравой логики, ситуация с эскалацией на границе с Украиной выгодна России только в виде демонстрации силы и готовности России к возможному дальнейшему обострению.

Последствия настоящего военного конфликта будут катастрофическими для всех, включая самого агрессора в первую очередь. Поэтому вряд ли стоит считать сценарий войны обоснованным. Однако история знает немало примеров того, как здравая логика терялась под давлением личных нелепых амбиций. Можно только надеяться, что это не так.