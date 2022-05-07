Новый Холокост?

Российские власти упорно продолжают нести чепуху о необходимости "денацификации" Украины, прикрывая этой откровенной ложью вооруженное вторжение на территории суверенной страны. Используя латинские буквы "Z" и "V" в прокремлевской агитации и маркировке военной техники, которые в свое время пестрили на агитках гитлеровской Германии и "украшали" стороны немецкой военной техники времен Второй Мировой Войны, россия тем самым практически указывает, на чьих примерах современная кремлевская идеология.
Но только на нацистских пометках кремль не остановился. Неудачи на оккупационном фронте и дипломатические провалы наконец полностью сняли маски с кремлевских "волков", которые определенный промежуток времени маскировались под добросердечных "овечек".
Но только на нацистских пометках кремль не остановился. Неудачи на оккупационном фронте и дипломатические провалы наконец полностью сняли маски с кремлевских "волков", которые определенный промежуток времени маскировались под добросердечных "овечек".
Бессмысленные выступления Лаврова о "еврейских корнях" Гитлера спровоцировали волну негатива со стороны еврейского мирового общества. Во многих странах мира прошли акции, на которых евреи выражали свое справедливое возмущение и сжигали русские флаги.
Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". "Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя", – говорит Лапид. "Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", - подчеркнул он.
Откровенно, антисемитские высказывания Лаврова, обвиняющие евреев в развязывании Второй мировой войны и Холокоста, являются доказательством того, что именно россия является наследницей нацистской идеологии. Именно россия нуждается в денацификации. Привычно, пытаясь переписать историю, Москва только ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.
Еще 5 лет назад россия считалась практически "европейским чемпионом" по противодействию проявлениям антисемитизма с поправкой на жесткий государственный заказ на борьбу с данным видом ксенофобии по отношению к указанной этнической группе. Но высказывание Лаврова практически сорвало все "маски" с реального отношения кремля к "еврейскому вопросу".
Окончательно все точки над «і» расставило распоряжение руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ Малкова от 3 мая 2022 года, предписывающее территориальным подразделениям службы по федеральным округам в 10-дневный срок провести практически перепись еврейского населения россии в возрастной группе 27-50 лет и учет центров их жизнедеятельности в РФ. Вероятно, это делается для дальнейшего анализа возможностей насильственного выселения еврейских меньшинств в случае их отказа от участия в войне с Украиной или для создания резерваций для компактного проживания евреев в России.
К чему готовятся власти россии? Такой себе «привет» от кремля выселению европейских евреев в Палестину в конце 30-х годов XX века и Мадагаскарскому плану любимца путина Фюрера или первый шаг к реальному Холокосту еврейского населения?
Россию следует остановить и тотально денацифицировать. Кремль уже пересек все «красные линии» совести и морали в своем безумном стремлении «можем повторить»!
Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". "Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя", – говорит Лапид. "Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", - подчеркнул он.
Откровенно, антисемитские высказывания Лаврова, обвиняющие евреев в развязывании Второй мировой войны и Холокоста, являются доказательством того, что именно россия является наследницей нацистской идеологии. Именно россия нуждается в денацификации. Привычно, пытаясь переписать историю, Москва только ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.
Еще 5 лет назад россия считалась практически "европейским чемпионом" по противодействию проявлениям антисемитизма с поправкой на жесткий государственный заказ на борьбу с данным видом ксенофобии по отношению к указанной этнической группе. Но высказывание Лаврова практически сорвало все "маски" с реального отношения кремля к "еврейскому вопросу".
Окончательно все точки над «і» расставило распоряжение руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ Малкова от 3 мая 2022 года, предписывающее территориальным подразделениям службы по федеральным округам в 10-дневный срок провести практически перепись еврейского населения россии в возрастной группе 27-50 лет и учет центров их жизнедеятельности в РФ. Вероятно, это делается для дальнейшего анализа возможностей насильственного выселения еврейских меньшинств в случае их отказа от участия в войне с Украиной или для создания резерваций для компактного проживания евреев в России.
К чему готовятся власти россии? Такой себе «привет» от кремля выселению европейских евреев в Палестину в конце 30-х годов XX века и Мадагаскарскому плану любимца путина Фюрера или первый шаг к реальному Холокосту еврейского населения?
Россию следует остановить и тотально денацифицировать. Кремль уже пересек все «красные линии» совести и морали в своем безумном стремлении «можем повторить»!
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