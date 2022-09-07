Новые надежды

Сегодня, 6 сентября 2022 года, Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку уже экс-премьер-министра Бориса Джонсона и поздравила нового премьера Лиз Трасс. За 70 лет правления Елизаветы II это уже третья женщина-премьер Туманного Альбиона. Три – всегда было счастливым числом. Надеемся, что оно таковым и останется. И не только для Великобритании, но и для Украины, страны, для которой предшественник Трасс сделал столько, что стал для украинцев настоящим Национальным Героем.

"Наш парень Борис Джонсонюк". Именно так говорят о Джонсоне украинцы. И у них, безусловно, есть все основания так считать. При премьерстве Джонсона, который изначально выступил в поддержку Украины в борьбе с российскими захватчиками. Премьер Британии был одним из Западных лидеров, который в первые часы войны позвонил по телефону президенту Зеленскому.

Еще в начале февраля Джонсон посетил Киев. Как отметил Зеленский, «откровенная, открытая дискуссия немедленно была подкреплена первыми поставками противотанковых ракет. Это оружие сыграло свою роль в остановке продвижения казавшихся бесконечными русских бронетанковых колонн».

Уже во время войны, в апреле и августе, Джонсон еще дважды посетил Киев. И ни разу "не с пустыми руками". Финансовая, военная, гуманитарная помощь Украине от правительства Великобритании стала очень важным компонентом борьбы против обнаглевшего кремлевского агрессора, который своими преступными действиями представляет угрозу не только Украине и украинцам, но всему мировому демократическому обществу.

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном полностью осознало необходимость помощи Украине и объединению ведущих мировых стран в так называемую «антипутинскую» коалицию. Только Королевские воздушные силы Великобритании за полгода выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь украинцам. Как говорит Президент Украины Зеленский, «При каждой встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: «Что еще? Что вам еще нужно?». Это стало нашим девизом, гарантирующим эффективный прогресс и движение вперед».

Сегодня Борис Джонсон сдал с себя премьерские полномочия. В понедельник, 5 сентября, лидером Консервативной партии Великобритании избрали главу внешнеполитического ведомства страны Лиз Трасс. Следовательно, она станет новой премьер-министром страны.

Еще в должности руководителя МИД Британии Лиз Трасс выражала постоянную поддержку Украине. 29 июля, она пообещала, что, вступив в новую должность, «станет крупнейшим другом Украины», а также гарантировала, что «путин потерпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а россия будет ограничена в будущем». 24 августа Лиз Трасс поздравила Украину с праздником, отметив, что Соединенное Королевство одним из первых признало независимость Украины в 1991 году, а сейчас находится в авангарде поддержки в борьбе за то, «чтобы помешать пути вернуть стрелки часов назад силой оружия».

Смена руководителя Правительства Британии не оправдала надежды кремля на то, что к власти Островного Королевства придет человек более лояльный к преступной политике московии. Лиз Трасс может стать для путина настоящим «кошмаром», не побоящимся ни путинского шантажа, ни даже ядерных угроз бункерного диктатора. 24 августа, на предвыборных дебатах с Риши Сунаком, она заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости, если станет премьером. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», – сказала Трасс.

Борис Джонсон уже поздравил Лиз Трасс с победой на выборах лидера Консервативной партии и подвел итоги своего пребывания в должности, вспомнив о поддержке Украины. «Я горжусь тем, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, при этом завоевал самое большое за последние десятилетия количество голосов, завершил Brexit, обеспечил самое быстрое в Европе распространение вакцин и оказал жизненно важную поддержку Украине», - отметил Джонсон.

Украинцы уверены, что Трасс продолжит политику Джонсона и Великобритания останется настоящим другом Украины и будет стоять рядом с ней в борьбе с кремлевской угрозой. С такими друзьями, как Великобритания, путин обречен на поражение и ему ни за что не удастся «вернуть стрелки часов назад силой оружия».