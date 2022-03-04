Новая квази элита

В переписке генерала СВР РФ Чернова, руководителя управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое опубликовало российское интернет-издание The Insider, очень интересный документ. В нем - перечень лиц, генерал предлагает использовать для работы в Беларуси.

«По сути сегодня речь должна идти о «дорожной карте» и неотложном Комплексе мероприятий по урегулированию ситуации в РБ и сохранению ее в качестве устойчивого союзника России», - говорится в обнародованных документах Чернова.

Кто же, по мнению Чернова, поможет сохранить Беларусь для России в качестве «устойчивого союзника»?

Первым номером в списке «актива» идет Максим Леоненков, председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие». В конце прошлого года в Минске между русском ассоциацией РАКИБ (ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейн и систем искусственного интеллекта и продуктов, созданных на их основе в интересах развития цифровой экономики) и Общественным объединением поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» (Республика Беларусь ) заключено соглашение о сотрудничестве Белоруссия-Россия в рамках взаимодействия между нашими странами в сфере информационных технологий.

Вторым в списке значится основатель группы компаний «Фермент» Валерий бестолково. Технопарк «Фермент» также имеет статус резидента Парка высоких технологий РБ. «Все для жизни!» - так, по мнению основателя, можно кратко охарактеризовать основную идею, отражающую миссию компании «Фермент».

Иван логов, совладелец и председатель совета директоров СП ООО «Фармленд», значится третьим номером в списке «актива».

«Фармленд» - белорусско-голландское совместное предприятие, но в логове есть и российские компании. Например, он активно занимается застройкой в калининградской области (является совладельцем ООО «Новострой» и ООО «Стройдом»).

Логово часто выступает в политическом клубе единороссов «Центр социально-консервативной политики», где поддерживает углубление белорусско-российской интеграции. При этом он открыто дистанцируется от Лукашенко: «Необходимо выработать повестку дня для Беларуси и России, в том числе в рамках ЕАЭС. Базу для общественного движения или партии необходимо выработать не с точки зрения радикальных позиций, а с позиций конструктивизма и центризма. Необходимо быть с народом, а не с действующей властью, действует без поддержки народа ».

Интересно то, что в опубликованной The Insider учредительной программе возможной новой партии, которую в Кремле иронично назвали «Право народа» видно множество поправок от какого Никиты логов, который, судя по его решительных комментариев, собирается занять в партии не место. 28-летний Никита логово - выпускник факультета международных отношений БГУ, в соцсетях он активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с БЧБ флагом. Как же Кремль доверился таком оппозиционеру? Дело в том, что Никита Иванович логово - сын Ивана логов из списка.

Еще один член «актива» - директор Центра цифровой трансформации Максим Тарасевич - также посещает заседания ЦСКП и другие подобные мероприятия, рассказывая о том, что Россия должна стать «международным арбитром» для выхода из политического кризиса в Белоруссии. «Мы можем создать новую систему. В то новое люди поверят. К старой системе (действующей власти РБ) доверия нет. Важно действительно восстановить доверие власти и общества перед тем, как произойдут какие-либо изменения, будь то изменения в конституции, будь то реформа избирательной системы. И как это сделать - ответы внутри страны нет, и без участия международных арбитров, которые пока еще сохраняют авторитет для рядовых граждан Беларуси, из этого кризиса нам не выйти. В этом могла бы и заключаться миссия нашей Союзного государства ».

В тех же самых дискуссионных клубах единоросивського ЦСКП можно увидеть и другого представителя «актива» - председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей РБ Александра Швеца. Как и логов, он выступает за интеграцию с Россией, но против Лукашенко и «прозападной» Тихановськои. Швец утверждает, что в поддержке Лукашенко смысла уже нет, нужен новый социальный контракт, для чего нужна политическая реформа.

Другой член «актива» - Виталий Куприк, «аналитик рынка ценных бумаг и криптовалюта», на том же, освещенном News-Front западе ЦСКП в своем выступлении также призывает к сближению с Россией: «... финансово-экономическая модель Беларуси основана на субсидии РФ. Россия предоставляет фактически братскую безвозмездную помощь << ... >> необходимо выстраивать экономическую модель Беларуси по типу модели Сингапура. Она должна быть привлекательной и соответствовать также интересам России. Модель экономики Беларуси должна быть на 100% связана с РФ ».

Вызывает удивление присутствие в этом списке Павла Данейко, члена Координационного Совета, управляющего Группы компаний ИПМ, соучредителя Бизнес-школы ИПМ, административного директора Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), который более 23-лет занимается консалтингом и исследованиями белорусского бизнеса. Но он опроверг свое участие в создании любой политической партии. Павел Данейко заявил, что участвовал в круглых столах Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) в формате видеоконференции в качестве эксперта, но не обсуждал создание общественного движения или партии и не встречался с кем-либо из Администрации президента РФ. Возможно генерал СВР Чернов выдал «желаемое за действительное».

Стоит отметить, что мероприятия с участием «актива» в крупных СМИ не освещаются, зато их активно продвигает издание News-Front, которое, как уже ранее писал The Insider, связано со Службой внешней разведки, как и генерал Чернов.

Совершенно очевидно, что практически все люди из списка прокремлевского «актива» тем или иным образом всегда публично выступали и выступают за дальнейшее «сближение и интеграцию» Республики Беларусь и России. Поэтому выбор Кремлем этих людей для влияния на политическую ситуацию в РБ вполне оправдан. Безусловно, такая преданность «братских отношений» с Россией с их стороны может быть совершенно сознательной и откровенной.

Но, зная механизмы и средства, которые беззастенчиво использует Кремль для распространения своего влияния на суверенные страны, в это как-то совсем не верится!