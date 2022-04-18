Нота протеста обреченных

22:00 17 апреля Киев, Украина

Если бы я не был таким воспитанным человеком, я обязательно написал бы, что москва «всралась!».



Не крейсер с одноименным названием, уже три дня загораживающий пейзаж крабам на черноморском дне. Та москва, что "the capital of Russia".

Съела, должно быть, что-то не то…