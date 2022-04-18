Нота протеста обреченных

Если бы я не был таким воспитанным человеком, я обязательно написал бы, что москва «всралась!».
Не крейсер с одноименным названием, уже три дня загораживающий пейзаж крабам на черноморском дне. Та москва, что "the capital of Russia".
Съела, должно быть, что-то не то…
Не крейсер с одноименным названием, уже три дня загораживающий пейзаж крабам на черноморском дне. Та москва, что "the capital of Russia".
Съела, должно быть, что-то не то…
Например, заявление Капитолия о том, что США поставит в ближайшее время современное высокоточное вооружение Украине. А новейшие 155-миллиметровые гаубицы позволяют поражать враждебные цели не только в степях Донбасса, но и на территории «большой и могучей».
Поставлена словаками 155-миллиметровая гаубица "Сюзанна" с дальностью выстрела 33 км и скорострельностью до 6 выстрелов в минуту уже в действии. Раздает «подарки» оккупантам за милую душу. "Получатель" такой "посылки" весом более 30 кг автоматически попадает на концерт Кобзона. В первые ряды…
Тяжелая бронетехника производства США, которая тоже прогнозируется в новых поставках вооружения американскими партнерами, тоже займет достойное место в деле очистки украинской земли от грязи и вони московитов.
Вооружение, предоставляемое зарубежными партнерами, умноженное на мужество, героизм и высокий профессионализм защитников Украины, качественно ставит врага в «колено-локтевое» положение с самого начала кремлевской агрессии. Но враг, еще пока, «пищить, але лізе».
«Внутренняя россия» тоже, пока, «пищить, але терпить». Но одно дело терпеть экономические санкции и учиться делать подгузники из мха. И совсем другое дело – получать подарки от Вооруженных Сил Украины в приграничных областях.
В начале – ТОЛЬКО в приграничных с Украиной областях. Рано или поздно, расстояние до вражеских объектов не будет иметь решающего значения для разъяренной украинской нации. Везде найдем и накажем!
Кремль это понимает... Как понимает и то, что бездумным безумным нападением навлек на себя геополитическую и внутреннюю катастрофу, которая полностью приведет к разрушению диктаторского режима и отбросит россию в мрачное средневековье.
Кремль все это понимает… Но – не признает и никогда не признает. До самой своей кончины. Поэтому сейчас он только рассылает дипломатические депеши о том, что поставки Украине «самых чувствительных» систем вооружений со стороны США и НАТО якобы «подливают масла в огонь» конфликта.
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в рф.
Но дипломатические круги США так же воспитаны, как и я! Они не посылают москву-столицу вдогонку за крейсером с одноименным названием. Москаль и сам туда дойдет! Заокеанские партнеры продолжают уверенно увеличивать объемы военной помощи Украине, что поможет агрессору быстрее лично попасть на концерт «поющего парика» и стать/лечь рядом с бывшим лидером ЛДПР.
Поставлена словаками 155-миллиметровая гаубица "Сюзанна" с дальностью выстрела 33 км и скорострельностью до 6 выстрелов в минуту уже в действии. Раздает «подарки» оккупантам за милую душу. "Получатель" такой "посылки" весом более 30 кг автоматически попадает на концерт Кобзона. В первые ряды…
Тяжелая бронетехника производства США, которая тоже прогнозируется в новых поставках вооружения американскими партнерами, тоже займет достойное место в деле очистки украинской земли от грязи и вони московитов.
Вооружение, предоставляемое зарубежными партнерами, умноженное на мужество, героизм и высокий профессионализм защитников Украины, качественно ставит врага в «колено-локтевое» положение с самого начала кремлевской агрессии. Но враг, еще пока, «пищить, але лізе».
«Внутренняя россия» тоже, пока, «пищить, але терпить». Но одно дело терпеть экономические санкции и учиться делать подгузники из мха. И совсем другое дело – получать подарки от Вооруженных Сил Украины в приграничных областях.
В начале – ТОЛЬКО в приграничных с Украиной областях. Рано или поздно, расстояние до вражеских объектов не будет иметь решающего значения для разъяренной украинской нации. Везде найдем и накажем!
Кремль это понимает... Как понимает и то, что бездумным безумным нападением навлек на себя геополитическую и внутреннюю катастрофу, которая полностью приведет к разрушению диктаторского режима и отбросит россию в мрачное средневековье.
Кремль все это понимает… Но – не признает и никогда не признает. До самой своей кончины. Поэтому сейчас он только рассылает дипломатические депеши о том, что поставки Украине «самых чувствительных» систем вооружений со стороны США и НАТО якобы «подливают масла в огонь» конфликта.
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в рф.
Но дипломатические круги США так же воспитаны, как и я! Они не посылают москву-столицу вдогонку за крейсером с одноименным названием. Москаль и сам туда дойдет! Заокеанские партнеры продолжают уверенно увеличивать объемы военной помощи Украине, что поможет агрессору быстрее лично попасть на концерт «поющего парика» и стать/лечь рядом с бывшим лидером ЛДПР.
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