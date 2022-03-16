Никарагуа - равноценный партнер России

Как говорят в России: «Невозможное - возможно». И не дай Бог!

Россия всеми силами пытается оправдать аннексию Крыма и «закрыть тему» признания Крымского полуострова территорией России навсегда. После захвата полуострова Кремль испробовал множество вариантов легализации похищенных земель: «бывшие премьер-министры» из Европы посещали украденные территории и давали неоднозначные интервью, партии, которые питаются «с руки» российскими спецслужбами, обращались с апелляциями к своим парламентоам были задействованы верные системе актеры, спортсмены и певцы ... Но ничего не помогло: Крым по международному праву был и является территорией Украины.

Эти информационно-агитационные потуги обошлись бюджету России огромных денег, которых, в конце концов, стало не хватать. Ведь приглашать Берлускони или Депардье - это очень дорогое удовольствие и Москва решила пойти другим путем. Поскольку более или менее понятно, что очередной «крик» иностранца «Крым - это Россия» нигде не будет услышан, то Кремль решил использовать бесплатно некоторые режимы в мире, которые до сих пор «любят Ленина» ...

Видимо именно такие рассуждения власти Кремля и привели к появлению в Крыму экзотических никарагуанцев. В отличие от многих других «платных туристов», главная задача которых - сказать в камеру «Крым - это Россия», будущие «никарагуанские партнеры» не понаслышке знают о полуострове и даже сохраняют о нем теплые воспоминания. Некоторые из них, вероятно, в прошлом учились в 165-м учебном центре подготовки иностранных военных. Этот тренировочный лагерь известный 165-й центр Минобороны СССР в селе Перевальное под Симферополем, где в 1965-1990 годах «тренировали» участников различных национально-освободительных движений, а точнее международных террористов. За 25 лет существования «секретной базы» в Перевальном было подготовлено около 18 000 бойцов из Азии, Африки, Ближнего Востока. Поэтому вполне вероятно, что именно в этом центре проходили подготовку «партизаны» из Никарагуа.

Для решения проблемы «принадлежности Крыма» оккупационная власть планирует разыграть комбинацию, до боли напоминающую советские реалии: на территорию Крыма запланирован визит никарагуанской делегации, что является нарушением украинского законодательства. Цель этого визита - открытие «почетного консульства» Никарагуа в Крыму.

«Консулом» должен стать известный Олег Белавенцев, вице-адмирал, опытный работник ГРУ, который в 1985 году был выслан из Великобритании за шпионаж. Также он был награжден секретным указом Путина «звездой героя Российской Федерации» 2014 «за Украину», как глава Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации. Украинское правосудие "не дремало» и Белавенцев был заочно приговорен в нашей стране до 13 лет лишения свободы. По версии украинского следствия, Белавенцев в 2014 году, организовал захват русскими военными и «казацкими организациями» территории Крымского полуострова, также пытался склонить к государственной измене украинских военных, находившихся в Крыму.

Олег Белавенцев прославился провокационными высказываниями и неоднократно хвастался своими преступлениями против нашей страны, в частности, во время аннексии Крыма. Он с «ближайшего окружения» Шойгу и участвовал в «теневых схемах» российского министра обороны, связанных не только с захватом земель в Крыму и Севастополе, но и с поставками оружия «дружественным режимам», включая Никарагуа.

Преступные группировки, которые сейчас правят в России, используют любую возможность для личного обогащения. Вполне возможно, что Константинов, Белавенцев и «никарагуанские друзья» - всего лишь партнеры в криминальном бизнесе, пусть и по разным схемам, но все же с одной локацией - Крым.

Судя по всему, «доверенным лицом» в выводе «грязных» российских денег в Никарагуа с последующей их легализацией и другими незаконными схемами является Лауреано Ортега Мурильо. Он сын президента этой страны Ортеги и вице-президента Мурильо. Персонаж уже известен: на него действуют персональные санкции в соответствии с Исполнительного ордера (E.O. 13851) со стороны правительства США, поскольку Департамент по контролю за иностранными активами этой страны довел его участие в масштабных финансовых махинациях. Кстати, в апреле 2019 его он уже был в Крыму.

Начало спецоперации «Легализация Крыма», более всего, был дан 29 января 2020, когда Белавенцев и посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехилья встретились с так называемым «вице-премьером Крыма» заместителем «Председателя правительства Республики Крым» и постпредом при президенте РФ Мурадова и Дмитрием Маловым, вице-президентом «Ассоциации дружбы РФ-Никарагуа». Кстати, Малов подозревается в связях с российскими спецслужбами. На этой встрече обсуждались перспективы сотрудничества, и известно, что во время нее Беловенцев «давил» на знакомство с Ортегой и, судя по всему, сделал предложение, от которого «невозможно было отказаться». Именно на этой встрече и объявили кандидатуру на должность почетного консула - Олега Белавенцева.

Министерство иностранных дел Украины расценило открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму, как «прямое нарушение законодательства Украины и недружественный шаг Никарагуа» и направило Никарагуа ноту протеста. Киев предупредил Никарагуа, что если консульство в Крыму не будет закрыто, Украина будет вводить санкции в отношении этой страны. А если эти меры не подействуют, то Украина "готова прибегнуть к более жестким действиям". Никарагуа молчит в ответ ...

Украина должна реагировать на такие проявления «принудительной дипломатии» жестко: если не обращать внимания, то вслед за Никарагуа могут подтянуться другие страны - за деньги или другие подачки с «имперского стола». Такие действия Кремля необходимо прекращать максимально жестко. Потому что может стать слишком поздно.