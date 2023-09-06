Украина отметила 32 год Независимости. Так уж случилось, что второй год подряд этот праздник проходит под звуки взрывов и сирен воздушной тревоги. Война. Война с врагом, которому наша Украинская Независимость как кость в горле. Война с нелюдьми, которые расплодились на территории российской псевдоимперии, оказавшейся под гнетом сумасшедшего диктатора. Ничего удивительного, любая диктатура, как форма авторитарной власти, является антагонистом независимости и демократии, которые являются, по сути, смертью для диктатора и его приспешников. Поэтому "соседство" двух диаметрально противоположных государствообразующих парадигм абсолютно невозможно. Тем более, что Украину и Россию, к сожалению, не разделяют тысячи километров, океаны, горы или пустыни.

Украина прошла сложный исторический путь и тяжелые испытания. За 32 года наша страна набрала признаки независимости, которые отражаются как во внутренней политической и социальной жизни, так и на международной арене. Эти признаки подтверждают суверенитет страны и говорят о способности украинского народа определять собственный путь развития, несмотря на сложности и вызовы.

Одним из ключевых признаков независимости является политическая самостоятельность. Украина имеет собственный конституционный строй, парламентскую систему и избирательный процесс, позволяющие населению избирать своих представителей и определять курс развития страны. Разнообразные политические партии и движения свидетельствуют о многогранности политического спектра и свободе выбора гражданами.

Экономическая независимость играет важную роль в укреплении государственности. Украина развивает собственную экономику, опираясь на различные отрасли, такие как сельское хозяйство, тяжелая и легкая промышленность, информационные технологии и тому подобное. Отличным показателем экономической независимости является способность страны противостоять внешним давлениям и влияниям, в частности в торговых отношениях и энергетическом секторе.

Культурная и языковая идентичность играют важную роль в сохранении независимости. Украинский язык, культура, традиции и история формируют основу национального самосознания и достоинства. Разнообразие религий, этнических групп и свобода культурного выражения отражают толерантность и понимание важности разнообразия в украинском обществе.

Активная внешнеполитическая деятельность свидетельствует о независимости Украины на международной арене. Страна сотрудничает с многочисленными государствами, международными организациями и партнерами с целью поддержания мира, безопасности и экономического развития. Это свидетельствует о способности Украины участвовать в глобальных процессах и влиять на них.

Сейчас наша Независимость проходит испытание огнем. Защищая свои национальные интересы от вражеского нашествия, украинцы доказывают способность Независимого Государства защитить достояние, отстоять право на собственный путь, независимый от любого внешнего давления или принуждения. Мощная международная поддержка доказывает верность выбранного украинцами пути. Империи и диктатуры являются рудиментами социального устройства и обречены на историческую смерть. Независимость - единственный цивилизационно оправданный путь развития общества, которое стремится к реальным перспективам на полноценную жизнь, а не серое и убогое выживание в очередях за пайкой под диктаторской пятой.

В то же время важно признать, что настоящая независимость является постоянным процессом, который требует ежедневных усилий для укрепления и развития. Война поставила перед нашей страной много вопросов, без решения которых Независимость не будет полной. Одолев врага внешнего, украинцы должны как можно быстрее одолеть врага внутреннего. Коррупция, экономические трудности и внешние давления могут влиять на стабильность и независимость страны. Однако, история Украины доказывает, что народ имеет силу преодолеть трудности и продвигать страну вперед, сохраняя и укрепляя свою независимость.

Украина сталкивается с экономическими вызовами, такими как низкая занятость, большая доля неофициальной экономики и высокий уровень коррупции. Для достижения полной независимости в экономическом плане необходимо развивать конкурентоспособность, привлечение инвестиций и развитие устойчивой экономики.

Развитие собственных альтернативных источников энергии и уменьшение влияния внешних поставщиков является важной задачей для достижения столь необходимой полной энергетической независимости. Реформа судебной системы и обеспечение верховенства права остаются актуальными задачами. Равный доступ к правосудию, независимость судов от политических и других влияний являются важными аспектами независимости государства.

Украина должна продолжать развивать медийное пространство, где журналисты могут свободно выражать свои взгляды без страха перед давлением или преследованием. Обеспечение независимости и свободы СМИ является важным аспектом демократической общественной системы.

Обеспечение надлежащего уровня жизни, медицинского обслуживания, образования и других социальных услуг для всех граждан является важным аспектом на пути к полной независимости. Равный доступ к социальным благам помогает укреплять социальный плюрализм и способствует сплочению общества.

Активное участие граждан в принятии решений и контроле за деятельностью власти является важным фактором независимости. Развитие гражданского общества способствует демократизации и укреплению государства.

Работы очень много. Впереди, после нашей Победы, долгий и трудный путь восстановления страны. Отдыхать будет не ко времени для каждого сознательного украинца. Но вражеское нашествие не только принесло смерть на украинские земли и нанесло страшный вред. Погибших Героев и мирных украинцев Нация будет помнить пожизненно, разрушенное - отстроим, уничтоженное - восстановим. Страшная война объединила украинское общество перед путинской угрозой и полностью раскрыла глубокий духовный потенциал украинского народа и его способность самостоятельно определять собственную судьбу на карте мира. Что и является главным признаком настоящей Независимости!