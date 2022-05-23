18 августа на мультимедийной платформе иновещания Украины Укринформ состоялась пресс-конференция на тему: «Независимая Украина: вызовы внешние и внутренние». Это мероприятие было организовано Всеукраинским обществом «Просвита» имени Тараса Шевченко.

Участниками этого мероприятия были: Виктор Ющенко - президент Украины (2005-2010 г.) Георгий Филипчук - академик АПН, член Центрального правления Общества «Просвита»; Владимир Василенко - украинский правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Николай Голомша - председатель политической партии «Патриот»; Иван Заец - народный депутат Украины I-VI созывов; Иван Васюник - вице-премьер-министр Украины 2007-2010 гг.; Николай Жулинский - директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, академик НАН Украины; Евгений Шевченко - председатель Национального союза мастеров народного искусства Украины, председатель Координационного Совета Национальных творческих союзов Украины; Леонид Мужук - сценарист, кинодраматург, кинорежиссер, народный артист Украины; Сергей Присухин - доктор философии, политический эксперт; Петр Чернега - доктор исторических наук, профессор Павел Мовчан - председатель Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко, народный депутат Украины I-VI созывов, модератор.

В своем выступлении Николай Голомша четко определил главные вызовы для молодого в своей независимости государства Украина. Мы находимся в ситуации, когда и внешние, и внутренние как никогда связаны между собой. Этим вызовом является агрессивное поведение России, страны-соседа. Страны, которая самой своей государственностью должна благодарить Киевскую Русь. Как выполняя обещание киевского князя и основателя Москвы Юрия Долгорукого, который обещал после изгнания из Киева «Я вернусь и вас повоюю», современная власть России любым способом пытается «повоевать» независимую Украину. Северный сосед не брезгует ни внешней агрессией и аннексией территорий суверенной Украины, ни созданием и подогревом пророссийских настроений внутри Украины, пытаясь расколоть украинское общество. Как метко привел Николай Голомша слова Василия Макаровича Шукшина, современная Россия является «... ложь ... ложь ... ложь. Вся Россия покрылась ложью как коростой» Россия постоянно врет, используя ложь как средство скрыть свою звериную сущность.

К сожалению, кое-кто в Украине прислушивается к этой лжи. Даже внутри страны Украина, права настоящих искренних украинцев находятся под давлением пророссийских настроений определенных властных «псевдоукраинцев», которые пытаются препятствовать европейскому пути развития, избранному народом Украины. Так не должно быть! Украинский народ, настоящие украинцы, не могут быть равнодушными к таким проявлениям. Не имеют права. Как не имеют права стоять в стороне от политики, каким бы «грязным делом» по общему мнению она ни была. Такое отстранение и попустительство «чужим» интересам приведет к краху украинской государственности на угоду Кремля. Ведь именно этого и добивается власть России - уничтожение украинства и Украины в целом как извне, так и изнутри...

По мнению Николая Голомши, пришло время создать единую, по настоящему - народную, политическую силу, которая объединит все настоящие проукраинские, демократические политические силы и движения. Только такое широкое политическое объединение, как носитель самой идеи настоящей украинскости, может помешать планам Москвы превратить Украину в «сырьевую и ресурсную провинцию».

Только активное участие каждого сознательного украинца в политической жизни страны позволит тысячелетней Украине расцвести и занять свое место на страницах современной мировой и европейской истории!

Занять на правах победителя. И Украина преодолеет и победит все трудности и враждебные посягательства. Потому что за Украиной - Правда!