Неудобные российские генералы: кремль ведет армию к поражению

Недооценка противника часто приводит к поражениям. Практически за всю историю человечества "закидать шапками" врага не удалось ни одной армии и ни одному полководцу. "Завалить телами" - да. Но разве можно назвать полноценной "победой" гибель собственной армии, даже если знамя победы остается в руках последнего уцелевшего солдата?

Всегда побеждает воля, цель и профессионализм. То есть именно то, чего в современной российской армии нет от слова "совсем". И это вовсе не пренебрежительная недооценка противника-преступника. Ну откуда у захватчика может быть воля, если цель так называемой "спецоперации" непонятна никому и существует лишь в затуманенных мозгах глупого диктатора. А "воля" - сугубо психическая функция, заключающаяся в способности индивида к сознательному управлению своей психикой и поступками в процессе принятия решений для достижения поставленных целей. Круг замкнулся... Ни целей, ни воли...

Что касается профессионализма, то здесь все, с одной стороны, проще, с другой - гораздо сложнее. Успехи на фронте зависят от каждого участника боевых действий. Начиная с простого стрелка или пулеметчика, заканчивая тактическим и стратегическим управлением войсками на уровне генералитета. Есть талантливые стрелки и пилоты "от Бога". Есть рядовые, лейтенанты, майоры, полковники, которые "видят" каждый на своем уровне всю картину и могут прогнозировать события и возможные последствия, имеют тактическое или даже стратегическое видение. Но от их "видения" общий ход боевых действий практически не зависит. Потому что они не принимают конечные решения. Это прерогатива российского генералитета, который, к нашему счастью, своей некомпетентностью составляет, пожалуй, основную причину проблем армии рф.

На протяжении последних десятилетий именно некомпетентность российских генералов стала одним из ключевых факторов, серьезно влияющих на эффективность и боеспособность армии российской федерации. Без качественного руководства и профессиональной подготовки военных руководителей любая армия становится лишь "пушечным мясом", результаты действий которой зависят исключительно от количества ресурса. С ресурсами в россии, пока что, все хорошо. Чего не скажешь о руководстве.

На сегодня, в армии рф насчитывается более 1300 генералов разных рангов. Подавляющее большинство из них уже давно перестало быть сугубо военными (даже если когда-то и были таковыми), превратившись в представителей отдельной касты, которая находится так же далеко от вооруженных сил, как и власть кремля от российского народа в целом. И именно эти "полные" генералы находятся на верхних ступенях "военной власти", занимаясь вопросами не повышения боеспособности армии и стратегическим анализом и планированием, а лишь проблемами собственного обогащения и защиты "накоплений" путем "замыливания" глаз главнокомандующего путина. Привычная в целом картина для насквозь прогнившего коррупцией российского общества, где только причастность к "касте" дает возможность любого успеха и "роста".

Топовый по рангу и возможностям генералитет рф уже давно прошел возрастной рубеж 55 лет и состоит из тех лейтенантов-капитанов, которые во времена распада ссср не оставили армию, понимая бесперспективность дальнейшей службы, а, не имея никаких способностей и талантов к "гражданской" жизни, продолжили "тянуть лямку". Патриотизм? Возможно что и так, но для очень малого процента. Подавляющее большинство тех, кто не положил погоны в ящик - неудачники и пьяницы, которым лучше было оставаться в армии, чем оказаться на обочине жизни без каких-либо шансов на успехи на "гражданке".

Еще в этой "генеральской прослойке" есть те, кому Ельцин подарил высокое воинское звание во времена своего правления, надеясь таким образом усилить собственную вертикаль власти. На начало 1992 года на 2,822 млн военнослужащих рф приходилось 2200 генералов и адмиралов. В 1997 году на 1,7 млн солдат - 2865 высших офицеров.

После прихода к власти путина и усиления внимания кремля к состоянию вооруженных сил рф количество генералов значительно уменьшилось. Но это практически не нашло отражения на качестве генералитета. Главным показателем "успешности" генералов во времена шойгу стала яркость бумажных презентаций и проведение парадов или "танковых биатлонов" для демонстрации "непобедимости" российской армии. Миллиарды бюджетных средств превращались в "витрину", которая совершенно не отражала истинное состояние упадка ВС рф.

Безусловно, кроме старшего прораба и спасителя шойгу на посту министра обороны, есть среди российских генералов и такие, как герасимов, прошедший путь от суворовского училища до двух военных академий. Но в сформированной десятилетиями кланово-аппаратной верхушке ВС рф такие "исключения" должны играть "по правилам" большинства.

Реальную угрозу для Украины представляет более молодое поколение руководящего состава российских ВС. Те, кто пошел в военные училища уже после распада СССР. 45-50-летние генералы, которые уже получили боевой опыт и имеют свое профессиональное военное видение и собственное мнение относительно хода событий на фронте. В начале вооруженной агрессии россии против Украины, из 166 командиров российских подразделений, у 39 человек (23%) уже был реальный боевой опыт, (журналистское расследование издания "Проект"). 26 из них получили опыт в Сирии, где российские дивизии преимущественно сталкивались не с регулярной армией, а с боевыми группами, вооруженными легким стрелковым оружием без тяжелой техники. Еще шесть командиров в 2014-2015 годах участвовали в конфликте на Донбассе - в условиях более близких к текущей военной ситуации.

Возможно, это и не совсем полноценный опыт по сравнению с полномасштабной войной, где противник дает жестокий ответ оккупантам. Но каким бы он ни был, "молодые" генералы - это уже не выставочно-паркетные лампасоносцы, увешанные юбилейными медальками и конъюнктурными орденами.

Именно одним из таких "молодых" является генерал-майор Попов, бывший командующим 58 армии рф. Имел репутацию одного из самых быстрорастущих командиров Сухопутных войск россии. До той поры, пока не решился назвать вещи своими именами в докладе начальнику генштаба герасимову. О практическом отсутствии средств контрбатарейной борьбы, "снарядном голоде", необходимости ротации. И сработал принцип "заявил о проблеме - враг". А зачем руководству правдивый доклад? Если таких, правдивых, нет, можно со спокойной душой махать рапортами и горделиво заявлять, что все хорошо. Поэтому система и избавляется от людей, которые говорят правду, чтобы не мешать бравурным отчетам наверх.

Высшее командование мо и ссс рф может простить поражения и неудачи. Они не так мешают и не являются главной угрозой клану генералитета и системе в целом, как доклады о реальном положении дел. Стопроцентно, что доклад Попова герасимову не стал для последнего "откровением от Иоанна". Но одно дело знать, и совсем другое - об этом открыто говорить. Поэтому Попова за часы сместили с должности и отправили "в распоряжение". Уже известно, что после отпуска он отбывает на равнозначную генерал-лейтенантскую должность заместителя командующего Группы войск в САР. С глаз долой, подальше от возможных острых заявлений и, не дай Бог, демаршей вроде пригожинского театрального рейда на москву.

Кстати, о "прощении". Временно пропавший без вести после пригожинского марша Главком ВКС С. Суровикин с 17 июля вышел из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей, в частности, первого заместителя командующего "СВО", в полном объеме. Никаких уголовных дел, понижений в должностях и тому подобное. Оправданий и интервью "где и почему пропадал" давать не собирается. Бывший командир 106 ПДД В. Селиверстов после снятия с должности за конфликт с высшим руководством мо рф отправляется на очное обучение в Академию Генерального штаба. Как говорится, "виноватую голову меч не сечет".

Хоть и не генерал, но первый мятежник мо рф пригожин перебрался в белоруссию. 80% личного состава его ЧВК уже воюют в частях Министерства обороны и других добровольческих формирований. Около 10% ушли на дембель. Остальные - чуть более 2 тысяч человек личного состава и семь персон из числа бывшего Совета Командиров тоже в Беларуси. Повар взял их на работу в принадлежащее ему белорусское юридическое лицо. Пока что новая компания оказывает только консультационные и образовательные услуги белорусским силовикам. Но пригожин надеется в ближайшее время вернуться в Африку, используя свою репутацию и связи среди африканских вождей на сугубо коммерческом "фронте".

Генерал Лямин, пришедший на место Попова, тоже из категории "молодых с опытом". Но для клана он более перспективен, потому что, по слухам, очень хорошо понимает правила игры и "грани" переходить не собирается. Именно "понимание своего места" стало необходимой ключевой компетенцией путинских генералов. Стратегическое мышление, аналитические способности, лидерство, коммуникационные навыки и способность принимать решения в сложных условиях - тоже нужны, но только в сугубо определенных ограничительных рамках поведения отдельного винтика общего механизма коррупции и диктатуры.

Путин создал систему управления огромной страной, которая держится исключительно на тотальной лжи и силовом принуждении. Любые проявления не то что действий, а даже мыслей, которые идут в разрез с провластными трендами, несут угрозу самому существованию такой власти. Сколько ни кричи о том, что "армия отделена от политики", в россии именно она, как самая большая составная часть силовых структур, является главной опорой диктаторской власти путина. И допустить любое "брожение" внутри этой силы власть кремля не может. Потому что тогда ей конец. Поражения, гибель сотен тысяч россиян - охотно. Кремль простит. Страна огромная и огромный человеческий ресурс. На место одного убитого оккупанта власть нагонит силой сотню таких же психически изуродованных пропагандой больных преступников-исполнителей.

А вот иметь собственное мнение, которое в конце концов приведет к вопросам "почему?", "для чего?", кто виноват?" - это недопустимо для кремля. Ведь ответы известны любому более-менее сознательному россиянину, даже не генералу. Страх того, что "марш пригожина" может повториться в виде не "циркового представления", а реального военного мятежа против диктатора и его сторонников, заставляет уничтожать проявления любого самостоятельного "некланового" понимания ситуации. Поэтому ожидать при путинской власти кардинальных изменений руководящего состава мо и ссс рф, пожалуй, не стоит. Система не выдержит нагрузки самостоятельным разумом.

Украинцы искренне поддерживают коррупцию и непрофессионализм мо и ссс рф. Пусть так и будет. На горе кремлю и на радость нам! Ум нужен нашим генералам, а для российских - пусть он будет стабильно исчезающим рудиментом...