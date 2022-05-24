Несбывшиеся мечты хуснуллина

4 марта 2022 года, после тяжелых боев на улицах города Энергодара, оккупанты россии захватили крупнейшую атомную электростанцию Европы Запорожскую АЭС. Во время обстрелов мерзавцы повредили ряд объектов на ее территории: из-за попаданий в первый энергоблок на нем произошел пожар, который, слава Богу, удалось быстро локализовать и ликвидировать. Своими действиями психически больные оккупанты поставили Европу на грань ядерной катастрофы.
После захвата станции захватчики фактически превратили ее территорию в свою военную базу… С 14 марта на территории Запорожской АЭС находятся представители «Росатома», фактически контролирующие ее деятельность.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
18 мая 2022 года вице-премьер рф марат хуснуллин громко заявил о намерениях оккупантов перенаправить электроэнергию, производимую Запорожской АЭС, в российскую энергосистему. Такое заявление не стало шоком для украинцев, уже хорошо понимающих мародерскую сущность армии кремля. Оккупанты воруют все, от женского белья и кондиционеров, до зерна и минеральных удобрений. Неудивительно, что мерзавцы не могли пройти мимо такого ресурса, как «халявная» электроэнергия.
Но отвечают ли больные мечты кремля и кричащие заявления хуснуллина реалиям?
Техническая реализация «проекта» присоединения ЗАЭС к энергосистеме России даже в невоенные времена – крайне сложная задача, требующая огромных финансовых, ресурсных и временных составляющих. Сейчас же, когда самими оккупантами уничтожается энергетическая инфраструктура Украины, подобные планы превращаются в фантастические мечты людей очень далеких от энергетики.
Практически разрушена высоковольтная линия ЗАЭС – Южнодонбасская. В результате обстрелов оккупантами уничтожены подстанции. Строительство новой инфраструктуры для присоединения ЗАЭС к энергосистеме России даже по самой быстрой процедуре потребует 1-2 года и сотни миллионов долларов.
И это при том, что Вооруженные Силы Украины будут просто наблюдать за «потугами» и не будут «нарушать процесс выполнения работ». Оккупантам не следует даже надеяться на такое течение событий. Вся эта «восстановленная» инфраструктура может быть легко разрушена военным ударом ВСУ, особенно ввиду степного ландшафта местоположения.
Кроме того, непосредственное присоединение энергосистемы Украины и рф после того, как украинская ОЭС была синхронизирована с европейской в марте 2022 года – технически невозможно, даже исходя из соображений безопасности работы энергосистем рф и рб. А попытки отделения только части украинской энергосистемы в пределах оккупированных территорий для дальнейшего ее присоединения к энергосистемам оккупанта требует нескольких месяцев тестирования и моделирования на предмет оценки устойчивости энергосистемы, значительного объема инженерных и технических работ. Опять же – время и средства. К тому же риски нарушения устойчивости энергосистемы военными средствами. Денежные средства в россии заканчиваются. Западные санкции уже сказали свое веское «слово» в уничтожении экономики агрессора.
Времени нет совсем. Вскоре ВСУ начнет полномасштабное наступление на оккупанта, не оставив никакой возможности проводить такую «реконструкцию». Поэтому все надежды и заявления разных «хуснуллиных» это ни что иное, как «выдавать желаемое за действительное», направленные на внутреннюю аудиторию в попытке изобрести хоть какие-то «достижения» от оккупации территорий.
Ведь забитым кремлем россиянам так легко «ездить по ушам». Одним словом – болезненно мечтательная «вата», полностью оторванная от страшной для россии реальности и «перспектив»…
После захвата станции захватчики фактически превратили ее территорию в свою военную базу… С 14 марта на территории Запорожской АЭС находятся представители «Росатома», фактически контролирующие ее деятельность.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
18 мая 2022 года вице-премьер рф марат хуснуллин громко заявил о намерениях оккупантов перенаправить электроэнергию, производимую Запорожской АЭС, в российскую энергосистему. Такое заявление не стало шоком для украинцев, уже хорошо понимающих мародерскую сущность армии кремля. Оккупанты воруют все, от женского белья и кондиционеров, до зерна и минеральных удобрений. Неудивительно, что мерзавцы не могли пройти мимо такого ресурса, как «халявная» электроэнергия.
Но отвечают ли больные мечты кремля и кричащие заявления хуснуллина реалиям?
Техническая реализация «проекта» присоединения ЗАЭС к энергосистеме России даже в невоенные времена – крайне сложная задача, требующая огромных финансовых, ресурсных и временных составляющих. Сейчас же, когда самими оккупантами уничтожается энергетическая инфраструктура Украины, подобные планы превращаются в фантастические мечты людей очень далеких от энергетики.
Практически разрушена высоковольтная линия ЗАЭС – Южнодонбасская. В результате обстрелов оккупантами уничтожены подстанции. Строительство новой инфраструктуры для присоединения ЗАЭС к энергосистеме России даже по самой быстрой процедуре потребует 1-2 года и сотни миллионов долларов.
И это при том, что Вооруженные Силы Украины будут просто наблюдать за «потугами» и не будут «нарушать процесс выполнения работ». Оккупантам не следует даже надеяться на такое течение событий. Вся эта «восстановленная» инфраструктура может быть легко разрушена военным ударом ВСУ, особенно ввиду степного ландшафта местоположения.
Кроме того, непосредственное присоединение энергосистемы Украины и рф после того, как украинская ОЭС была синхронизирована с европейской в марте 2022 года – технически невозможно, даже исходя из соображений безопасности работы энергосистем рф и рб. А попытки отделения только части украинской энергосистемы в пределах оккупированных территорий для дальнейшего ее присоединения к энергосистемам оккупанта требует нескольких месяцев тестирования и моделирования на предмет оценки устойчивости энергосистемы, значительного объема инженерных и технических работ. Опять же – время и средства. К тому же риски нарушения устойчивости энергосистемы военными средствами. Денежные средства в россии заканчиваются. Западные санкции уже сказали свое веское «слово» в уничтожении экономики агрессора.
Времени нет совсем. Вскоре ВСУ начнет полномасштабное наступление на оккупанта, не оставив никакой возможности проводить такую «реконструкцию». Поэтому все надежды и заявления разных «хуснуллиных» это ни что иное, как «выдавать желаемое за действительное», направленные на внутреннюю аудиторию в попытке изобрести хоть какие-то «достижения» от оккупации территорий.
Ведь забитым кремлем россиянам так легко «ездить по ушам». Одним словом – болезненно мечтательная «вата», полностью оторванная от страшной для россии реальности и «перспектив»…
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