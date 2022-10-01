30 сентября – это праздник, когда христианская церковь чествует трех девочек-мучениц – Веру, Надежду, Любовь, а также их мать Софию. Римский император Адриан не смог сломить их волю и казнил маленьких девушек, не отрекшихся от христианской веры. Через три дня умерла их мать, София…

Вывернутый ум старого диктатора никак не может обойтись без символизма. Накануне, 29 сентября, Путин подписал указы о «признании независимости» оккупированных Запорожской и Херсонской областей. А на сам праздник Веры Надежды Любови, 30 сентября, в кремле запланирована церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных областей, а также самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

За время своего правления, Путин украл у россиян не только ресурсы, деньги, перспективы, право выбора, свободу слова… Не оставив от российского социума «камня на камне», отобрав у целой нации Веру, Надежду и Любовь, он подменил христианство каким-то адским суррогатом в собственную честь.

Тяжело опираясь на хвост и скрывая копыта в «пинеходах», диктатор «всея расеи» сегодня снова будет врать о «счастье и радости», с которыми население оккупированных украинских областей «войдет в большую дружескую семью». На красной от стыда площади состоится «народный праздник» неизлечимо больных людей. Уже намечен и распределен очередной распил бюджетных средств, направленных на улучшение жизни жителей освобожденных территорий, назначена новая власть и напечатаны карты новой, расширенной за счет украинской земли россии.

У Путина все идет «по плану». Поражение и окружение на фронте – «по плану», международная изоляция и санкции – «по плану», отправка «стада» в 200-300-500…. тысяч голов на «бойню» – «по плану». Теперь "по плану" "добровольное присоединение" украденных территорий. И чихать на какие-то там христианские ценности! У кремлевской секты своя кровавая религия, растоптавшая все подлинное, доброе и вечное.

По поводу символизма и параллелей. 30 сентября 1939 г. еще один бесноватый диктатор, но XX век, подписал директиву о новых временных политических границах Рейха на Востоке. В ней не были указаны точные границы, так как фюрер оставил за собой право дальнейшего формирования и назначения военных администраций. Чем закончилось для гитлера такое "расширение границ" известно всем. Только путин этого или не знает, или забыл. Или считает гитлера диктатором-неудачником, судьба которого никоим образом не может предрекать «судьбу» нового «повелителя всех и вся».

Кровавый «объединитель» украденных земель наметил на сегодняшний день окончательно лишить Веры, Надежды и Любви тех украинцев, которые оказались во враждебном оккупационном плену. Но «насильно милым не будешь». Это – аксиома! «Российская семья» никогда не станет родной для украинцев. И никакой фиктивный насильственный «брак» не уймет ни на мгновение украинское сопротивление и ненависть к захватчику. Сегодняшнее действо обречено на провал. Не зря же на Веру, Надежду и Любовь запрещено венчаться и свататься.

Считается, что состоявшийся сегодня брак не будет счастливым и быстро распадется.

В конце концов распадется и вся путинская призрачная псевдоимперия, погибель которой станет настоящим праздником для подавляющего большинства жителей нашей планеты.