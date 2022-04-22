Неликвидное золото. Часть 5.

Состояние предприятий угольной отрасли, которые находятся на оккупированной территории Донбасса, не оставляет места для оптимизма. Россия реализует свою «программу реорганизации угольной промышленности» с помощью марионеточных правительств. Право на существование имеют только те угледобывающие предприятия, у которых есть резервы для увеличения объемов добычи без существенных капитальных затрат. Все остальные - это отработанный материал.

Лозунг оккупантов - даешь дешевую электроэнергию, дешевую рабочую силу и «серые» схемы реализации продукции. Так, Россия дотирует этот регион, но не собирается дотировать отдельную шахту; благотворительность не в ее характере.

Итак, на сегодня, по информации «Донбас.Реалии», из 94 шахт, доставшихся оккупантам, работает 25, и это еще не окончательная цифра.

В деле реорганизации горной промышленности оккупационная власть ДНР пошла по пути, проторенному ЛНР. В конце сентября этого года Денис Пушилин подписал указ «О создании государственной корпорации «Надра», которая по сути является аналогом в свое время созданному в Луганске «ГУП «Востокуголь», в который вошли все угольные предприятия. Подчеркиваем - все, и государственные, и частные.

Однако дело еще в том, что в процессе «реорганизации» оккупационная власть закрывает шахты с нарушением требований нормативных документов, то есть не обеспечивает полный комплекс соответствующих ликвидационных процедур. Не учитывается необходимость продолжать откачку грунтовых вод и после ликвидации шахт, что приводит к постепенному затоплению продуктивных горизонтов соседних шахт, как это, например, имело место в поселке Золотом, на шахте «Первомайской».

Член экспертного совета при профильном министерстве Геннадий Рябцев считает, что раньше или позже, но подземные загрязненные воды поднимутся на поверхность и приведут к загрязнению водоемов и рек.

«Просто затопить шахту и бросить ее на произвол судьбы нельзя, это будет иметь негативные экологические последствия. Такие шахты, в частности - по линии разграничения - являются бомбами замедленного действия. Для спасения экологии этих территорий нужно будет тратить фантастические суммы», - считает Рябцев.

К наиболее опасным при затоплении относятся шахты, в которых хранились те или иные отходы. Например, на шахте «Юный коммунар» сохранялось некоторое количество радиоактивных отходов. В настоящее время 35% этой шахты затоплено. Конечно, сейчас никто не может с уверенностью сказать, что происходит с этими отходами и будет происходить в процессе затопления.

Отходы, в частности - радиоактивные, могут попасть в реки Северский Донец, с которой Донбасс пьет воду. Если водные горизонты, из которых берут воду местные водозаборы, будут загрязнены, возникнет проблема водоснабжения десятков и сотен тысяч людей.

Насосы на откачку останавливают и сдают на металлолом, а из-за переувлажнения почв наблюдается их просадка, трещат жилые дома, в подвалах появилась вода. В то же время высыхает Исаковское водохранилище, по сути, исчезла малая река Лозовая и некоторые другие - вода ушла в землю; есть куда.

Это только малый перечень тех экологических проблем, которые уже возникли и могут в ближайшее время еще возникнуть на оккупированном Донбассе.

«Восстановить большинство шахт будет или очень сложно, или вообще невозможно - считает президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков - потому что там уже пройдена точка невозврата. Уже в 2021 году, видимо, будет бесполезно вести разговор об угольной отрасли на неподконтрольной Украине территории».

А теперь давайте задумаемся - кто считал, сколько средств понадобится Украине для восстановления почти уничтоженной отрасли. Где-то в строках новостей то тут, то там скользят намерения западных государств дать нам то 20, то 40 миллионов долларов или евро на восстановление Донбасса, причем без акцентирования на такой аспект, как необратимость займов.

Эту территорию Украине нужно еще вернуть, но в таком состоянии она станет тяжелым бременем для нашего бюджета. Само собой, ее возвращение отнюдь не оправдает надежд на быстрое улучшение жизни и для населения сейчас оккупированной части Донбасса. Однако этот аргумент как-то был потерян в процессе переговоров Нормандской четверки.

Уважаемые наши европейские партнеры и гаранты! Эти шахты и углеперерабатывающие предприятия не бомбили и не обстреливали, но они уничтожены, причем известно кем. Поэтому напрашивается вопрос - неужели на восстановлении промышленного потенциала Донбасса вы тоже намерены заработать? Может, поэтому вы так настойчивы в вопросе скорейшего возвращения оккупированных территорий на условиях оккупантов. А кто заплатит за разруху?