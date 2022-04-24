Неликвидное золото. Часть 4.

Итак, подведем печальный итог хозяйствования самопровозглашенных республик на Донбассе. За шесть лет закрыты, затоплены, ликвидированы более 50 шахт, которые еще несколько лет назад работали и снабжали Украину углем. Фактически идет целенаправленное уничтожение угольной отрасли, которая оказалась ненужной оккупантам. Экономически Россия абсолютно не заинтересована в сохранении горных предприятий Донбасса - свои со значительно более дешевым углем девать некуда.

Пусть для Украины уголь Донбасса было не дешевым, потому что отрасль дотировалась из бюджета, пусть не высшего сорта, но свой, за который не надо было кланяться соседним государствам. Во всяком случае, Украина полностью обеспечивала потребности в угольной продукции только за счет собственного ресурса.

А что изменилось для угольной отрасли в оккупированных районах?

В апреле 2017 года в качестве временного администратора для управления такими предприятиями как «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, Алчевский меткомбинат, а также угледобывающими предприятиями «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и «Краснодонуголь», оккупационными властями был назначен ЗАО «Внешторгсервис», которое официально возглавил гражданин Российской Федерации Владимир Пашков, бывший вице-губернатор Иркутской области.

А теневым управляющим управляющего стал украинский олигарх-беглец Курченко.

Под управление Сергея Витальевича Курченко, кроме всего прочего, попали исключительно прибыльные шахты, которые в свое время так удачно приватизировал Ринат Ахметов.

Но ЗАО "Внешторгсервис" не зарегистрировано на территории ОРДЛО, а в Южной Осетии, тоже непризнанной республике.

Для чего такие сложности? А вот для чего.

По мнению журналиста Дениса Казанского, таким образом Россия легализовала свои отношения с оккупированным Донбассом. Уголек в ОРДЛО покупает ЗАО «Внешторгсервис», которое дальше практически свободно может продавать этот товар куда угодно, в том числе - той же Украине, что и делалось в 2017 году.

По информации Министерства финансов США, ЗАО «Внешторгсервис» в схемах реализации донецкого угля сотрудничало с контролируемым Курченко ООО «Газ-Альянс», для экспорта угля в страны Европы, в частности - в Польшу.

И так все хорошо шло, пока российские компании не пожаловались в Генпрокуратуру РФ и ФСБ. Оказывается, Сергей Курченко выхлопотал запрет на вывоз угля с территории ОРДЛО для всех компаний, кроме - догадайтесь с первого раза - кроме ООО «Газ-Альянс».

Так вот что изменилось на Донбассе, теневым королем которого много лет был Ринат Ахметов! Теперь его предприятия оказались с помощью московских покровителей из силовых структур России в руках другого теневого короля, Курченко. Вот за это шахтеры и воевали.

Несколько слов следует сказать об успешности бизнеса Курченко в добывающей отрасли. Мы, пожалуй, погорячились, когда сказали, что ЗАО «Внешторгсервис» покупает уголь в ОРДЛО. К концу 2019 этот управляющий задолжал за поставленную продукцию 40000000 долларов, в том числе шахтам 8 млрд российских рублей. И при этом никаких претензий со стороны оккупационных властей - долг отсрочили на два года, без выплаты штрафных санкций.

Однако монопольное положение ЗАО «Внешторгсервис» усиливается. Одним из первых указов, которые подписал Денис Пушилин после своего назначения, стала передача под управление «Внешторгсервису» Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

Вот что думает Денис Казанский о ситуации в угольной отрасли: уголь вывозят за бесценок, зарплаты шахтерам платят копеечные, чтобы не бунтовали, еще и со значительным опозданием. Если бы шахты остановились, начались бы голодные бунты. А так шахты работают, как говорится, на грани, и у них едва теплится жизнь шахтерских поселений. По сути, это модель экономики Ост-Индской компании.

Почувствовав твердую почву под ногами, Сергей Курченко намерен через суды отменить персональные санкции, которые против него ввела Украина. Как говорится, «ничего личного».