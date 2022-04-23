Неликвидное золото. Часть 3.

13:33 25 ноября Киев, Украина

А куда же должны деться шахтеры, оставшиеся без работы в связи с закрытием шахт? Повторимся: ОРДЛО не имеет программ по обеспечению занятости высвобожденных работников.

Хотя нет; есть такие программы, есть! Сразу две!

Первая: Фронт.

«На военную службу по контракту в 7-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 2 армейского корпуса национальной милиции ЛНР (в/ч 08807) требуются мужчины от 18 до 55 лет на рядовые и сержантские должности, годные по состоянию здоровья. Денежное довольствие: Рядовой: 15 000 рублей и 24 000 доплата за несение боевого дежурства;

Сержант: 19 500 рублей и 31 600 доплата за несение боевого дежурства; Обеспечение формой (зима/лето). Отпуск 30 суток в год + 7 суток после БД и медицинское обслуживание. Помощь в оформлении уволенных по НУК и СОЧ, но при наличии необходимых документов».

Увольнение по «НУК» - это освобождение за невыполнение условий контракта.

Увольнение по «СОЧ» - это освобождение за самовольное оставление части.

Сразу следует сказать, что среднемесячная заработная плата шахтеров в России составляет около 40 000 рублей. В отдельных регионах (Воркута, Норильск) она достигает 70 000 рублей. И хотя профессия шахтера - одна из самых опасных в мире, все же она более безопасна, чем быть военным на фронте и подставлять свою голову под пули.

Вторая: Эмиграция.

В результате падения мировых цен на уголь существенно уменьшился спрос не то, что на уголь, добытый на неподконтрольной Украине территории, но и на уголь, добытый в России. Начали закрываться шахты в Ростовской области. Вряд ли отношение к украинским шахтерам будет со стороны России другим, чем к российским горнякам.

Падение цен поставило на грань закрытия в ОРДЛО десятки шахт, большинство из которых и так работали на грани рентабельности. Альтернативы закрытию шахт из-за отсутствия государственных дотаций нет. На улицу могут вылететь 25-30 тысяч шахтеров, работы которым в непризнанных республиках нет и не будет. Остается одно - вместе с семьями покинуть родной край. Путь один - в Россию, при условии, что есть российский паспорт. А там уже как повезет. Но вряд ли донецким шахтерам светит работа по специальности, и вот почему.

Посмотрите на диаграмму современного состояния и прогноза кадрового обеспечения российской угольной промышленности (по материалам российских СМИ):

Работа шахтеров высоко оценивается в странах Европы и Северной Америки. А еще в Казахстане. Например, среднемесячная зарплата шахтера в Германии составляет 247 000 российских рублей. Вот туда, в Европу, которая, по словам главарей ОРДЛО, представляла наибольшую угрозу для Донбасса, будут бежать не только донецкие, но и, скорее всего, российские горняки. Вот такая радужная перспектива.