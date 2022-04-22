Неликвидное золото. Часть 2.

Подконтрольное России руководство непризнанной Луганской народной республики объявило о планах по закрытию убыточных шахт. К февралю 2021 должны быть закрыты пять предприятий. Это к тем, что уже закрыты, причем с многомиллионными долгами по зарплате.

Однако это не мешало еще недавно громко праздновать в ЛНР День шахтера, во время которого главарь боевиков Пасечник подарил трем шахтерам российские LADA XRAY. Подсластил, так сказать, горькую пилюлю.

Следует помнить, что значительное количество населенных пунктов на Донбассе строилась вокруг шахт и для шахт. Закрытие шахты в большинстве случаев означает постепенное, но неизбежное отмирание городка или поселка, если государством не будет предложено какой-то программы по созданию новых рабочих мест и профессиональной переориентации шахтеров, потерявших работу. Или привлечению инвестиций. Но этой «государством» и не в этой жизни.

Благодаря обнародованном украинским масс-медиа, в частности - радио «Донбас.Реалии», «Зеркало недели», информации, а также публикациям в Интернете и в открытых источниках России и ОРДЛО, можно сложить пазлы того, что реально происходит с угледобывающими предприятиями на оккупированной территории . Для примера возьмем Луганскую область.

Шахты «Миусинская» и «Новопавловская» (г. Хрустальный, оно же Красный Луч) затоплены в апреле этого года. Решение о затоплении принималось на совещании в... Москве.

Шахта «Фащевская» (поселок Фащевка Перевальского района) закрыта, несмотря на обещания представителя оккупационной власти шахтерам, а это почти 400 человек, обеспечить стабильную работу предприятия.

Шахта «Черкасская» (г. Зимогорье, Славяносербский район) - закрытая с зарплатными долгами.

Шахта «Никанор-Новая» (г. Зоринск, Перевальский район) стала широко известной благодаря забастовке горняков, которые не выходили из забоя. Во время забастовки разгневанные женщины выгнали с территории шахты ликвидационную комиссию. А за год до этого шахта «Никанор-Новая» служила примером того, что «угольная отрасль ЛНР продолжает возвращаться к жизни». Несмотря на сопротивление шахтеров шахту все равно закрывают.

Шахта «Вергулевская» (поселок Вергулевка Брянковского горсовета, Перевальский район) - закрыли и начали разбирать.

Мотивация - как нет заказов на уголь. «Месяц назад закрыли «Вергелевскую», на этот посёлок даже отменили маршрутки и не дают воду! На посёлке к войны проживало 3 тысячи человек, а теперь все, конец посёлка... Забыла написать, школу разобрали, ее нет, просто тупо комментарии» - это написала местная жительница.

Шахта «Ломоватка» (поселок Ломоватка Брянковского горсовета, Перевальский район). В 2016 году боевики провозглашали о пуске в шахте новой лавы, а в 2017 в шахте прекратили водоотлив, и она ушла под воду.

Шахта «Лутугинская» (поселок Георгиевка, Лутугинский район) - утопили. Трижды шахту перезапускалы, и все же утопили.

Шахта имени хих партсъезда (поселок Белое, Лутугинский район). Планируется к закрытию до конца 2020 года.

Шахты «Луганская» и «Мащинская» шахтоуправления «Луганское» (поселок «Юбилейное» Луганского горсовета). Шахтоуправления планируется закрыть к середине 2021 года.

Шахта «Партизанская» (поселок городского типа Крепинское Антрацитовского горсовета). Здесь также была забастовка, четырех участников которого уволили. Говорят, что легко отделались. В Макеевке тоже готовили акцию протеста, так проехали по домам и предупредили «Посмотрите на своих детей - это вам не Украина».

Одним из представителей оккупационной администрации Сергеем Чуприным при закрытии шахт в Красном Луче было сказано, что дотировать шахты, как это делала Украина, никто не будет, на это нет денег в бюджете. Содержать шахты, которые себя не обеспечивают, власть не будет. Как предприятия должны себя обеспечивать, Чуприн не объяснил.

Наконец, шахта «Первомайский», расположенной в захваченной боевиками части поселка Золотое-5, там, где состоялось разведения войск в 2019 году. Работать шахта не могла из-за постоянных обстрелов, в результате которых была повреждена и затоплена, чем было создано за угрозы затопления ряда горизонтов других предприятий объединения «Первомайскуголь».

Вот так: не умер Данила, так болячка задавила.