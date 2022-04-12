Неликвидное золото. Часть 1.

По геологическим запасам ископаемого угля Украина занимает первое место в Европе и восьмое место в мире. Разведанные запасы угля в Украине в 1998 году составили около 50 млрд тонн, а прогнозные запасы - около 120 млрд тонн.

Шахтный фонд в 2008 году составил 160 шахт, из них 140 - государственные. На начало января 2012 года в Донецкой области насчитывалось 95 работающих угледобывающих предприятий, в том числе 67 - государственные, а 28 - негосударственной формы собственности. Ежегодные объемы добычи угля в Украине в 1995-2013 годах составляли в среднем 80 млн тонн.

Следует откровенно сказать, что последние тридцать лет угольная отрасль Украины тяжело болела. Лечили ее с помощью государственных дотаций, но со временем государственная копилка все быстрее опустошалась, и все меньше оставалось средств на поддержку отрасли.

Во избежание распыления бюджетных средств в 1995 году правительством было принято решение о ликвидации 137 шахт из 280 угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий. Половина от общего количества! Правда, у некоторых из этих шахт был шанс вернуться к работе, однако шанс чисто теоретический.

Но все это осталось в прошлом, в довоенных временах. Война больнее всего ударила именно по этой отрасли экономики Украины.

Значительная часть шахтеров в 2014 году стала архиважной составляющей пророссийского движения в Донбассе. Главари террористов, на митингах и во время беспорядков, как жупелом пугали намерениями «хунты», Америки и Европейского Союза уничтожить промышленный потенциал Донбасса как конкурента европейской промышленности, и прежде всего - ликвидировать угольные шахты. Это стало мобилизующим фактором не только для обеспечения массовки, но и для наполнения незаконных вооруженных формирований добровольцами из числа горняков.

Фронт огненной линией разделил шахтеров на «наших» и «их». Тысячи «их» погибли, чтобы не допустить захвата шахт «бандеровцами» и «западниками» и уничтожения отрасли. И что же?

69 функционирующих государственных угольных шахт Донбасса оказались на неконтролируемой территории. На подконтрольной Украине территории осталось 33 функционирующие шахты, из которых только 4 считаются прибыльными.

«Ампутация» такого количества шахт привела к ежегодному сокращению объема добычи угля в Украине, который в 2019 году составил лишь 31 млн тонн.

Но!

То, против чего воевали горняки с ЛНР и ДНР, сделало руководство этих непризнанных республик при поддержке российских властей.

Согласно информации, поступающей из различных источников, в том числе и из официальных источников ОРДЛО, объемы добычи угля на оккупированной части Донбасса уменьшились до 15 млн тонн. Началась ликвидация, затопление и закрытие шахт. Шахтеры начали массово терять работу.

А что это значит для местных жителей, сказала продавщица на местном рынке: «Если они все потеряют работу, то кто же будет приходить на рынок?» Реалии оказались диаметрально противоположными обещаниям пророссийской власти.

О ситуации в угольной промышленности после 2014 года и до сих пор писали и говорили много, но, видимо, пора переосмыслить написанное и сказанное, подвести, так сказать, итоги и попытаться заглянуть в будущее, которое может ожидать отрасль.