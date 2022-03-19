Неизлечимо больной

В безумных планах взбалмошного диктатора Украина должна была сыграть роль этакого переходного мостика, который позволил бы Путину сделать существенный шаг к такому мечтаемому им мировому господству.

Территория Украины для кремлевского коротышка не самоцель. Путин пытается использовать войну с независимой Украиной в затеянной им глобальной кровавой геополитической игре.

Речь идет не о расширении части Донбасса, которая уже находится под контролем луганских и донецких марионеточных военных формирований с 2014 года. В своих влажных психопатических фантазиях Путин поставил себе первоочередную цель захватить всю украинскую территорию, оставляя за собой возможность создать в Западной Украине «недодержаву», разоруженную, край ославленную и лишенную легитимности. Этакая «фиктивная» страна, которая живет исключительно по указанию и прихоти Кремля.

Территории восточнее Днепра, а также огромный регион между Донбассом, Крымом и Молдовой перешли бы под прямой контроль России, превратив Черное море в практически «внутреннее» море России.

Геополитические амбиции Кремля далеко выходят за пределы Украины и даже постсоветского пространства. Самая динамика событий будет иметь последствия от Балтийского до Черного морей.

Превращение Беларуси в оперативный плацдарм для российских войск создает угрозу для стран Балтии и Польши. А возможное размещение Кремлем ядерного оружия в этой стране может изменить баланс сил.

Требование Москвы о создании транспортного коридора через Литву для восстановления постоянной связи с анклавом Калининграда – один из возможных кремлевских сценариев, по которому последует очередной ультиматум.

Продвижение России в направлении Одессы будет иметь серьезные последствия для ситуации в Молдове, не являющейся ни членом НАТО, ни членом Европейского союза, который в восприятии Путина дает ему зеленый свет на тотальную аннексию. Достаточно вспомнить события в Грузии в 2008 году и в Украине на 2014 год.

Самопровозглашенный нейтралитет Молдовы не сможет противостоять «территориальным посягательствам» Кремля.

Ситуация в самой Грузии может оказаться практически непрогнозируемой, если Черное море станет практически «российским». Тотальный морской контроль со стороны России существенно повлияет на возможности геополитического маневра этой страны.

Украина стала ключевой точкой пересечения геополитических интересов. Да, план Путина по быстрому захвату Украины не сработал. Украина стала тем краеугольным камнем сопротивления ревизионистским намерениям Кремля, о котором армия последнего споткнулась и сломала ноги. Но еще не упала. Остаются безумные амбиции кремлевского язычника, готового на любые шаги ради достижения своих призрачных целей.

Практически открытые угрозы применения ядерного оружия, особенно с учетом начала негласного пересмотра ядерной доктрины России и появления в ней «новых видов вооружений», откровенно указывает на то, что Путин готов к применению «оружия тотального уничтожения» для принуждения противника и получения стратегических преимуществ.

Россия внезапно использует свой ядерный арсенал как часть агрессивной стратегии «обеспечения неприкосновенности». Таким образом, она удерживает третьи страны от военной вмешательства для совместной защиты Украины, открыто угрожая устами Путина и Лаврова ядерной эскалацией.

На поле битвы в Украине сейчас определяется будущее Европы и всего мира. Бешеный водитель Путин вывел Россию на полосу встречного движения и уносится лоб в лоб цивилизационному выбору других стран, пытаясь их запугать и заставить свернуть.

Но он откровенно блефует. У таких, как Путин, не только гипертрофированы амбиции. У них гипертрофировано еще и чувство самосохранения. Он ужасно боится за себя, за собственную жизнь в целом. Поэтому победу одержит тот, кто обладает непреодолимой волей и готовностью к самопожертвованию.

Украина уже показала всему миру, что не готова подчиниться захватчику и будет уничтожать врага своей полной победы.

Странам Европы тоже уже следует оставить свои первоначальные страхи перед бешеным диктатором. Стоять в стороне, как и усидеть на двух стульях, не получится. На кону не только будущее Украины, но и будущее всего мира.

Даже остановившись и сломав зубы об Украине, Путин не оставит безумных намерений мирового господства. Чем скорее страны демократии это поймут, тем быстрее из Мирового порядка исчезнет центр зла, в который превратился Кремль и его безумные «пациенты».