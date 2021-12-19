Недомигранты и квазиэкспорт

Кремль и не думает прекращать собственные безумные игры, на кону которых находится жизнь и покой людей окружающего мира.

Стопроцентно, что Лукашенко не стал бы шантажировать и провоцировать Запад десятками тысяч незаконных мигрантов без указания Путина. Несмотря на всю свою слабоумие, «картофельный диктатор» все же не та фигура, которая может ставить своими силами под угрозу мир и спокойствие Европы.

Не по росту ему это. Но, имея за спиной одиозного авторитарного пожилого водителя «всея Рассеи», Лукашенко полностью потерял связь с реальностью, начав своеобразное «гибридное» наступление на страны ЕС. «Вперед пустим женщин и детей!» «Ни шагу назад! Потому что там – заградительные отряды лукашенковских силовиков!». Руками Лукашенко Кремль пытается покорить «непокорную демократическую Европу», усугубив и без того кризисную ситуацию, связанную с неурядицами последнего года. Пандемия и газовая война не идут на пользу стабильности и процветанию. Теперь еще и Лукашенко с нашествием «неожиданных туристов».

16 тысяч "недомигрантов" на территории Беларуси угрожают не только Польше, Литве и Германии. Эта угроза может вернуть в Украину. Со стороны Кремля такое развитие событий вполне возможно, потому что Украина была и остается «номером 1» в списке врагов для власти современной России. Дестабилизация ситуации в Независимой – приоритетная задача для Путина. Любым способом и средством.

Аннексировав территорию украинского полуострова Крым и развязав войну на украинском Донбассе, Путин четко дал понять, что Украина для современного Кремля – не самостоятельная страна, а желаемый сырьевой, ресурсный и военный придаток к «новой Империи». А человеческие жизни – лишь разменная фигура на игровой доске взбалмошного старика.

Путин никогда не вернет Украине украденное у нее. Даже мнения такого нет.

Подтверждением тому является подписанный на днях президентом России Владимиром Путиным указ «О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Цинизм начинается с названия документа! «…областей Украины». Захватчик признает, что территория, о которой идет речь в документе, принадлежит Украине! Но несмотря на достаточно обтекаемые мотивационные формулировки: «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», и продолжая в самом тексте указа врать о необходимости «политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений», этот указ действительно есть абсолютно прозрачным актом агрессии по отношению к Украине.

По сути, это еще один шаг к путинской мечте – полной интеграции ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации. И хотя речь пока идет только об экономической составляющей, такое «приближение» гораздо важнее тысячи слов о политической поддержке непризнанных республик.

Согласно этому указу товары, производимые в так называемых «народных республиках», приравниваются к российским, а всевозможные ограничения по количеству и их сертификации снимаются. Отныне уголь из Донбасса ничем не отличается для российского потребителя по поводу возможности приобретения от угля из Ростова-на-Дону или Кемерова.

То же касается почти всех экспортных позиций ДНР и ЛНР. Уже через месяц, как говорит указ, все они перестанут быть импортными, а будут обычными товарами на внутреннем рынке России, к которому теперь согласно указу относятся и две украинские области. А как же в названии «Донецкой и Луганской областей Украины»?! Или Украина, по мнению Кремля, уже входит в состав РФ?

Путин никогда не уймется… Помешанный ум престарелого кормчего уже давно мысленно владеет Миром. Что ему, такому несравнимо «Великому» какие-то отдельные страны. Что ему Беларусь, Армения, Польша, Грузия, Украина или какая-нибудь Европа с Америкой вместе! Микромозги деда давно жаждут Мировой Власти! И никакое лекарство уже не поможет. «Имперская болезнь» затмила ум и поглотила тело. Такое не лечится. Единственный выход – ампутация больного сегмента, пока он еще не смог отравить все вокруг себя.