Нечистая Сибирь ... или власть?

В марте этого года Сибирское отделение РАН подготовило доклад о загрязнении атмосферы и почвы в Сибири и решило не публиковать его в открытом доступе, а также ограничило на YouTube доступ к видеозаписи с заседания. Но несколько просочилось в СМИ. Информационное агентство «Тайга-Инфо» успело его себе загрузить.

Доклад о состоянии городов Сибири представил директор института оптики и атмосферы Игорь Птичник. Из его выступления следует, что 78% российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Красноярского края, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

В 14 из 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха основным загрязнителем стал бензапирен, который автор доклада назвал "очень сильным канцерогеном". В ряде городов предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки и даже в сотни раз - например, во время проведения наблюдений в Кызыле этот показатель был выше нормы в 116 раз, а в Абакане - в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.

Лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами, в частности свинцом, цинком, никелем и медью стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае. Наибольшее загрязнение почвы нитратами и фторидами обнаружено в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз. Динамика по годам неутешительная. Загрязнение нарастает.

Кроме того, в городах Сибири обнаружены проблемы не только с воздухом и почвой, но и с водой. 82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. В Томской области этот показатель составляет 68%.

Все это приводит к повышению заболеваемости у местных жителей: городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области - врожденные пороки развития, в Алтайском крае - заболевание детей. На обсуждении презентации участники заседания пришли к выводу, что публиковать доклад, основанную на открытых данных, озвученную в прямом эфире на канале СО РАН, нельзя. Хотя аналогичные отчеты Росгидромета и Минприроды не раз публиковались в СМИ.

Как заявил после презентации глава Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон, «Не нужно выступать алармистом. Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, в них могут быть неправильные результаты ». Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович, в свою очередь, призвал «не беспокоить» жителей «ненужными вопросами». «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов!

Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права », - сказал Конторович.

Такая позиция СО РАН вызвала возмущение жителей Сибири. Кузбасская журналистка Наталья Зубкова опубликовала петицию, в которой говорится: «Несмотря на важность донесения этих данных экологического характера, ученые принимают решение засекретить свой доклад! Скрыть информацию экологического характера от граждан РФ, проживающих на территории СФО!

Российские ученые пошли странным пути. Вместо заботы о населении страны, они решили позаботиться о выборах. В сфере науки не должно быть политики, особенно, если результатом этой политики станет рождения тысяч детей с врожденными заболеваниями из-за плохой экологии в местах проживания родителей ».

В обращении содержится требование обнародовать доклад в официальном печатном средстве массовой информации правительства России - «Российской газете». Также в петиции говорится: «Требуем, чтобы Генеральная прокуратура провела проверку данного факта и дала правовую оценку действиям ученых из СО РАН, также привлекла к ответственности лиц, принявших решение скрыть информацию экологического характера от граждан РФ».

В Кремле не увидели политики в решении академиков РАН не публиковать доклад об экологической обстановке в городах Сибири. Но пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать, почему ученые вообще могли связать удручающие условия жизни с предстоящими выборами в Госдуму.

В результате 31 марта академик Пармоном пообещал до конца апреля обнародовать отдаленные ранее данные о загрязнении атмосферы сибирских городов. Выполнит свое обещание РАН пока непонятно. Но понятно, что власть Кремля смогла максимально «политизировать» даже науку России. На этот раз гражданское общество "победило" Академию наук РФ. И что будет в следующий раз? А он обязательно будет ...