Не все одинаковы

Большинство эмигрантов из России, проживающих по всему миру, не желают иметь с кровавым режимом Путина ничего общего. Тысячи этнических россиян выражают поддержку украинцам, страдающим произволом российского агрессора, выходят на митинги, собирают средства на помощь пострадавшим в Украине.

В первый же день войны, 24.02.2022 года, журнал российской эмиграции в Чехии «Русское слово», который существует еще с первой волны российской эмиграции, разместил заявление в котором резко осудил преступные действия путинского режима и призвал демократическое человечество остановить кровавую войну, которую Москва против Украины.

"На вопрос из советской песни «Хотят ли русские войны?» Сегодня, безусловно, понимают под «русскими», как это принято в публицистике, российскую власть и ее электорат, ее армию, чиновничий аппарат и парламентские партии. история ХХ века — это сплошные кровавые войны, в числе инициаторов главных из которых, мировых, были и «русские». (1968), Грузию (2008), Украину (2014).

Очередная война, которую развязала в России своими необузданными империалистическими и милитаристскими стремлениями возродить Советский Союз и вновь подчинить себя страны бывшего «лагеря социализма», вызывают у нас гневное осуждение.

Если человечество хочет жить в ХХI веке иначе, чем в веке ХХ, столетии перманентных войн, оно должно единой волей, единым словом и единым жестким действием остановить войну на Украине.

Президент России В. Путин вместе с бандой своих подчиненных должен сидеть на скамье военных преступников в Гааге. Призываем руководство Чешской Республики, все европейские страны, США, весь цивилизованный мир положить конец российскому милитаризму, возобновить соблюдение международного права, права человека на жизнь, право на свободный выбор пути развития."

Кроме того, на страницах журнала напечатано обращение к послу РФ в Чехии с требованием предоставить недвижимость российского посольства в Чехии для размещения украинских беженцев, речь прежде всего о "Русском доме", российской школе и десятке подобных объектов.