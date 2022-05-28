Не время для опасений

Далеко в прошлом осталось время, когда в битвах все решала пехота - "царица полей". Война вышла на следующий высокотехнологичный уровень. Сейчас стратегические победы обеспечивают возможность уничтожить врага на большой дистанции, практически не вступая с ним в прямой огневой контакт. Это уже потом, после того, как с далекого расстояния «отработает» по врагам дальнобойная артиллерия, авиация и ракетные системы залпового огня, в бой вступают танки и пехота. И наступает время личного мужества и героизма. Лицом к лицу…
Украинские защитники в ходе этой войны уже доказали, что по личному мужеству и героизму «на две головы» превосходят захватчика. Они на своей земле, защищают родительский дом и близких людей. Поэтому любому захватчику ничего «не светит». Только смерть. Быстрая и неотвратимая.
Благодаря помощи международной антипутинской коалиции, в Украину идут поставки столь необходимого для борьбы с оккупантом вооружения. Снаряжение, стрелковое оружие, переносные ракетные комплексы помогают украинцам проявить свое мужество и сноровку и сдерживать врага, обескровливая его и уничтожая живую силу и технику.
Но этого мало. Украине нужно полностью очистить свою землю от захватчика. И для этого ей нужна новейшая высокоточная артиллерия и ракетные системы залпового огня. Безусловно, нужна современная авиация и партнеры не решаются предоставлять новейшие самолеты. Поэтому украинским воздушным асам приходится «приземлять» современные российские Су-35 начала ХХІ века старенькими, 70-х годов прошлого века, МиГами-29. И это у них умело получается.
Но никакая сноровка и мужество не отправит ракету украинских «Градов» и «Верб» на расстояние, большее, чем заложенное производителем в ее характеристики. Если бы лютая ненависть к врагу могла бы увеличить максимальное расстояние, то практически каждый украинец смог бы бросить гранату к Красной площади, в самое сердце империи Зла. Но в жизни так, к сожалению, не бывает. Поэтому защитникам Украины очень тяжело сдерживать врага, имеющего на вооружении современные дальнобойные средства ведения огня.
Слава Богу, на передовой уже появились первые РСЗО чешского производства RM70, которые по своим характеристикам значительно преобладают над «Градами» и «Ивами». Теперь украинские защитники могут передавать «подарки» врагу практически на 70 километров, уничтожая оккупанта и сдерживая его новые «посягательства» на украинскую землю. Но их мало для победы, для стратегического перелома ситуации в пользу Украины.
Уже не первый день идут разговоры о предоставлении украинским защитникам двух типов американских ракетных систем залпового огня – M270 MLRS и М142 HIMARS. Это мощное современное вооружение, которое смогло бы повлиять на тяжелую ситуацию на фронте в пользу Украины. Помимо большого расстояния высокоточной стрельбы обычным боеприпасом комплексы предоставляют возможность вести огонь тактическими ракетами ATACMS на расстояние до 300 километров. Это позволило бы Вооруженным Силам Украины качественно решать стратегические задачи и максимально ослабить врага, тем самым приблизив такую необходимую не только нам, украинцам, но и всему мировому обществу победу Украины.
Но… По мнению Западных политиков, наличие у Украины такого оружия, которое позволит наносить удары по территории страны-агрессора россии, может спровоцировать открытую агрессию последнего против стран НАТО. Поэтому мы, Украина, должны предоставить определенные «гарантии», которые не будут применять дальнобойное оружие для уничтожения целей на территории России… Точка…
Любые комментарии здесь лишние…
Приблизительно такая же ситуация с немецкими танками и израильскими ракетами. Все же Запад еще не до конца понял масштабы российской угрозы. Задержки и опасения могут очень дорого стоить не только Украине, но и всему мировому обществу, в котором некоторые влиятельные желают спокойно «досидеть на берегу реки, пока труп врага сам не проплывет мимо него».
Пора им уже понять: такие мечты безосновательны.
Украинские защитники в ходе этой войны уже доказали, что по личному мужеству и героизму «на две головы» превосходят захватчика. Они на своей земле, защищают родительский дом и близких людей. Поэтому любому захватчику ничего «не светит». Только смерть. Быстрая и неотвратимая.
Благодаря помощи международной антипутинской коалиции, в Украину идут поставки столь необходимого для борьбы с оккупантом вооружения. Снаряжение, стрелковое оружие, переносные ракетные комплексы помогают украинцам проявить свое мужество и сноровку и сдерживать врага, обескровливая его и уничтожая живую силу и технику.
Но этого мало. Украине нужно полностью очистить свою землю от захватчика. И для этого ей нужна новейшая высокоточная артиллерия и ракетные системы залпового огня. Безусловно, нужна современная авиация и партнеры не решаются предоставлять новейшие самолеты. Поэтому украинским воздушным асам приходится «приземлять» современные российские Су-35 начала ХХІ века старенькими, 70-х годов прошлого века, МиГами-29. И это у них умело получается.
Но никакая сноровка и мужество не отправит ракету украинских «Градов» и «Верб» на расстояние, большее, чем заложенное производителем в ее характеристики. Если бы лютая ненависть к врагу могла бы увеличить максимальное расстояние, то практически каждый украинец смог бы бросить гранату к Красной площади, в самое сердце империи Зла. Но в жизни так, к сожалению, не бывает. Поэтому защитникам Украины очень тяжело сдерживать врага, имеющего на вооружении современные дальнобойные средства ведения огня.
Слава Богу, на передовой уже появились первые РСЗО чешского производства RM70, которые по своим характеристикам значительно преобладают над «Градами» и «Ивами». Теперь украинские защитники могут передавать «подарки» врагу практически на 70 километров, уничтожая оккупанта и сдерживая его новые «посягательства» на украинскую землю. Но их мало для победы, для стратегического перелома ситуации в пользу Украины.
Уже не первый день идут разговоры о предоставлении украинским защитникам двух типов американских ракетных систем залпового огня – M270 MLRS и М142 HIMARS. Это мощное современное вооружение, которое смогло бы повлиять на тяжелую ситуацию на фронте в пользу Украины. Помимо большого расстояния высокоточной стрельбы обычным боеприпасом комплексы предоставляют возможность вести огонь тактическими ракетами ATACMS на расстояние до 300 километров. Это позволило бы Вооруженным Силам Украины качественно решать стратегические задачи и максимально ослабить врага, тем самым приблизив такую необходимую не только нам, украинцам, но и всему мировому обществу победу Украины.
Но… По мнению Западных политиков, наличие у Украины такого оружия, которое позволит наносить удары по территории страны-агрессора россии, может спровоцировать открытую агрессию последнего против стран НАТО. Поэтому мы, Украина, должны предоставить определенные «гарантии», которые не будут применять дальнобойное оружие для уничтожения целей на территории России… Точка…
Любые комментарии здесь лишние…
Приблизительно такая же ситуация с немецкими танками и израильскими ракетами. Все же Запад еще не до конца понял масштабы российской угрозы. Задержки и опасения могут очень дорого стоить не только Украине, но и всему мировому обществу, в котором некоторые влиятельные желают спокойно «досидеть на берегу реки, пока труп врага сам не проплывет мимо него».
Пора им уже понять: такие мечты безосновательны.
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