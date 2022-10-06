Не упустить свой шанс

«Наступают решительные времена. Ничего не бойтесь!» - написал россиянам политический заключенный Габышев, которого кремлевская система пытается превратить в психически больного, продолжая удерживать его на принудительном лечении в специальной психиатрической клинике-тюрьме.

Все верно. Решительные времена, даже решающие, уже наступили. Для россии. Система, которую выстраивал из своих больных прихотей и омраченных мечтаний путин, уже сломалась. Но продолжает свой саморазрушающий путь, не имея воли покинуть колею, в которую попал по принуждению сумасшедшего диктатора.

«Гамна и палки», из которых была «слеплена» «скрепная сущность» русского псевдосознания, не выдержали проверки реальностью. Стрелки механизма застыли, указывая на пропасть, в которую катится обреченная страна. Яркий циферблат кремлевских часов разъела ржавчина лицемерия, коррупции и произвол путинских чинуш.

Как заявил коллаборант Стремоусов: «Когда мы отступаем – это значит мы вперед идём». Этот тезис полностью характеризует состояние современной путинской россии, захваченной в плен тотальной ложью власти и кремлевским мракобесием. Россия несеттся «вперед», не разбирая пути и спутав педали. Большинство россиян уже поняли, что "едут не туда". Но вместо того, чтобы забрать руль у больного «водителя», россия лишь комментирует его губительное для нации вождение. Комментирует с сарказмом, отвращением, но без реальных попыток хоть как-то исправить свой путь и свернуть от пропасти.

Откровенная ложь кремлевской власти, к сожалению, вызывает у подавляющего большинства лишь удивление и легкое разочарование. Вместо ненависти – анекдоты и улыбки. Экономические и военные катастрофы воспринимаются как нечто обособленное от российского общества, которое, казалось бы, не касается каждого. Защитная реакция высмеивания власти, доставшаяся России, как «наследницы СССР», еще со времен правления сталина, когда шепотом рассказывали друг другу анекдоты о «усатом таракане» и таким образом считали выполненной свою социальную миссию сопротивления произволу «отца всех народов», сейчас абсолютно неуместна. Новый «таракан» не того калибра.

Над такими не смеются, таких давят.

Что еще должно случиться, чтобы Россия очистилась от путинизма и возможно ли это вообще? По неофициальной информации из кремлевских источников, после начала могилизации из России уже сбежало около миллиона граждан. Нация демонстрирует патологическую слабость и немощь. Лучше молчать и тихонько насмехаться над бункерным. Донасмехались! Теперь убегают, как крысы из тонущего парохода, от «родных березок».

Не такой уж «смешной» оказалась «победная спецоперация» в сопровождении бреда клоуна конашенкова. Не так уж веселит его ложь об уже десятом по счету «взятии» одного и того же украинского населенного пункта с практически «нулевыми» потерями со стороны оккупантов. Особенно после «патриотического» и «мотивирующего» обращения к «новобранцам», которое записал директор кладбища до войны, а теперь «бесстрашный путинский воин» по прозвищу «людоед», подразделение которого за две недели потеряло две трети личного состава.

После того, как украинский беспилотник захватил «на горячем» двух стопроцентно «голубых беретов», «даривших наслаждение» друг другу и умерших в «взрывном экстазе» меткой украинской гранаты, уже не таким смешным видимо выглядит «развращенный Запад» и не такими уж и «скрепными» собственные «традиционные» ценности. Может ли такая «традиция» у «богатырей» при отсутствии рядом других животных, которые «по размеру подходят», пользоваться не только «плечем товарища», но и другими его частями тела? Попытка кремлевской пропаганды о «вы не так поняли! Это была молитва!» только наводит на мысль, а не «молится ли» вся «россия» именно таким способом? Ибо тогда становится совершенно понятно, как, когда христианская страна – россия, превратилась в секту последователей бункерного безрогого дьявола.

Что еще должно случиться с россией или на россии, чтобы раз и навсегда решить для себя вопрос о принадлежности к виду Homo sapiens? Чтобы оживить свой разум в случае, если он остался? Неужели мало десятков тысяч погибших и обязательно нужен «ядерный гриб» на собственном дворе? И от необходимости осознания своего собственного конечного выбора не уйдешь ни в Финляндию ни в Эритрею. Россия в том виде, во что она превратилась благодаря режиму путина, заслуживает лишь ненависти за коллективные преступления против человечества и сразу за ничтожную слабость и отсутствие свободы у изуродованной дурацким диктатором русской нации.