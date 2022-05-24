В прошлое воскресенье в москве прошел юбилейный саммит стран-участников ОДКБ, посвященный 30-летию создания организации. Согласно официальным российским документам, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Она была создана 15 мая 1992 г. «как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Для официального кремля это событие должно было стать «трибуной» для подтверждения своих региональных амбиций и создать яркий агитационный месседж о мощной поддержке путинской агрессивной политики со стороны стран-членов.
Не сложилось… Даже абсолютно куцее и очень скромное по кремлевским агитационным меркам медийное освещение события российскими СМИ, сведшееся к сухой констатации самого факта встречи и отдельных предложений, вырванных из контекста речей приглашенных участников, откровенно указывает на тот факт, что единства и поддержки среди стран ОДКБ, на которую так рассчитывает пожизненный диктатор, вообще не существует.
Де-факто, тема войны в Украине должна была стать темой №1 в обсуждении текущей ситуации и возможных вариантов дальнейшего развития. Но из выступлений высоких представителей стран-участников создалось впечатление, что большинство из них пытаются максимально дистанцироваться от губительной политики путина.
Даже «карманный» путинский приспешник Лукашенко, несмотря на повторение основных тезисов России об Украине и Западе, не сделал никаких обещаний или заявлений, свидетельствующих о готовности белорусских властей изменять свою позицию или делать больше для поддержки РФ в войне в Украине.
Что уж говорить о том, что другие президенты в своих речах вообще практически не затрагивали тематику Украины и пытались сместить центр внимания на возможную угрозу от Афганистана. Зато большинство из них указало на тот факт, что ОДКБ не является единственной и солидарной организацией.
Безусловно, страны-участники ОДКБ понимают проблемы, связанные с ситуацией в Украине, и предпочитают не отказываться полностью от связей с Россией для балансировки в международной политике, поскольку их не привлекает монополизация влияния Западом. Для стран ОДКБ такая «монополия» не лучше доминирования России или Китая. Но, несмотря на попытки кремля привлечься поддержкой Организации, не желают оказывать помощь РФ в войне в Украине, а предпочитают избегать этой темы, и заниматься теми вопросами региональной безопасности, которые их интересуют больше и в которых россия имеет ограниченное влияние.
Надежда кремля на старых стратегических партнеров себя не оправдала. Надо быть безумным, чтобы добровольно «стоять рядом» с путиным в реализации его извращенных намерениях. Несмотря на долгосрочные партнерские отношения между странами ОДКБ, среди них нет дураков «подставлять» собственные страны за больные мечты пожилого диктатора.
Несмотря на все «потуги» кремля, роль ОДКБ в региональной и международной политике и системах безопасности ограничена и скромна, о чем хорошо знают ее участники. Своими неадекватными преступными действиями путин свел на нет даже саму возможность любого реального, не «на бумаге», «блокирования» с современной россией – страной-изгнанником, от которой отвернулось практически все цивилизованное международное общество.
Для официального кремля это событие должно было стать «трибуной» для подтверждения своих региональных амбиций и создать яркий агитационный месседж о мощной поддержке путинской агрессивной политики со стороны стран-членов.
Не сложилось… Даже абсолютно куцее и очень скромное по кремлевским агитационным меркам медийное освещение события российскими СМИ, сведшееся к сухой констатации самого факта встречи и отдельных предложений, вырванных из контекста речей приглашенных участников, откровенно указывает на тот факт, что единства и поддержки среди стран ОДКБ, на которую так рассчитывает пожизненный диктатор, вообще не существует.
Де-факто, тема войны в Украине должна была стать темой №1 в обсуждении текущей ситуации и возможных вариантов дальнейшего развития. Но из выступлений высоких представителей стран-участников создалось впечатление, что большинство из них пытаются максимально дистанцироваться от губительной политики путина.
Даже «карманный» путинский приспешник Лукашенко, несмотря на повторение основных тезисов России об Украине и Западе, не сделал никаких обещаний или заявлений, свидетельствующих о готовности белорусских властей изменять свою позицию или делать больше для поддержки РФ в войне в Украине.
Что уж говорить о том, что другие президенты в своих речах вообще практически не затрагивали тематику Украины и пытались сместить центр внимания на возможную угрозу от Афганистана. Зато большинство из них указало на тот факт, что ОДКБ не является единственной и солидарной организацией.
Безусловно, страны-участники ОДКБ понимают проблемы, связанные с ситуацией в Украине, и предпочитают не отказываться полностью от связей с Россией для балансировки в международной политике, поскольку их не привлекает монополизация влияния Западом. Для стран ОДКБ такая «монополия» не лучше доминирования России или Китая. Но, несмотря на попытки кремля привлечься поддержкой Организации, не желают оказывать помощь РФ в войне в Украине, а предпочитают избегать этой темы, и заниматься теми вопросами региональной безопасности, которые их интересуют больше и в которых россия имеет ограниченное влияние.
Надежда кремля на старых стратегических партнеров себя не оправдала. Надо быть безумным, чтобы добровольно «стоять рядом» с путиным в реализации его извращенных намерениях. Несмотря на долгосрочные партнерские отношения между странами ОДКБ, среди них нет дураков «подставлять» собственные страны за больные мечты пожилого диктатора.
Несмотря на все «потуги» кремля, роль ОДКБ в региональной и международной политике и системах безопасности ограничена и скромна, о чем хорошо знают ее участники. Своими неадекватными преступными действиями путин свел на нет даже саму возможность любого реального, не «на бумаге», «блокирования» с современной россией – страной-изгнанником, от которой отвернулось практически все цивилизованное международное общество.
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