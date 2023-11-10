Как-то совсем не радуют события прошлой и начала этой недели. Со всех сторон. Неутешительные результаты долгожданного и желанного наступления, неутешительные разговоры о том, что США уже выдали Украине 96% запланированных средств, статьи в иностранных изданиях, которые вносят раздражение в общество и раздрай во власть. Где-то что-то мы делаем не то и не так. Куда и к чему мы идем? Кому нужны все эти выступления фарионов и дубинских? Кто следующий за Хоренко?

Создается впечатление, что нам, украинцам, было бы очень хорошо остановиться и отдохнуть от напряжения войны, которая постепенно начинает кружить голову. Всем. Очень плохо, когда разум оставляет дворника или сантехника. Но еще хуже, когда это случается с теми, от кого зависит обороноспособность, единство и имидж страны на международном уровне.

Трудно себе представить (или, наоборот, не трудно), как иностранцы сейчас реагируют на события в Украине. Те, от кого зависит, сколько еще Запад сможет оказывать нам помощь, без которой, не дай Бог, будет совсем тоскливо. Защитников и так не хватает, уже импортное оружие почти некому раздавать на фронте, призыв превратился из патриотического вдохновения и подъема в квест "убеги от военкома", а Фарион еще и Азовцев предлагает признать "русскими". Очень интересно, как отреагирует на депутатское обращение СБУ и найдет ли в речах этой, мягко говоря, "странной дамы", основания для возбуждения уголовного дела? Или может лучше было бы отправить ее к Азовцам с целью преподавания языка в минуты тишины? Или ребята сами бы ее научили, на каком языке общаться с побратимом, уничтожая врагов? Или они, эти, для нее не враги, а врагами почему-то стали герои, защищающие и ее саму?

А Запад в отчаянии... Получается, что он собственными руками вооружает "русских", которые являются абсолютным Злом? Или как?

Дубинский разболтался... Дело даже не в том, о чем он говорит. Реально страшные вещи. Но где официальная реакция власти на такие обвинения от депутата Парламента? Президент - наркоман! Нет? Так почему все молчат, а самого Дубинского убирают со сцены каким-то никчемными обвинениями о помощи сбежать из страны нескольким псевдоволонтерам? Что думает Запад, какова в их глазах власть страны, когда депутат парламента публично называет своего Президента наркоманом? Демократической со стопроцентной свободой слова или балаганом, который уже просто начал надоедать?

Кто-то устал, кто-то начал отчаиваться, кто-то погиб, а кто-то воровал, ворует и будет воровать. И отстаивать свое "право воровать" любым способом. Общество, объединенное общими мечтами, бедами, потерями и достижениями - это не театр лицедейства, где можно умереть в первом акте, а назавтра уже снова выйти на сцену. Занавес если упадет, то - навсегда. Для страны Украины и для каждого из нас. Поэтому мы не имеем права вести себя, как шуты в давно уже не смешном балагане! Останавливаться на передышку мы сейчас не можем, война! Но и бежать сломя голову в пропасть тотального уныния и презрения мы не имеем Абсолютно Никакого Права.

Хорошо, что есть другие новости, которые радуют и не дают впасть в отчаяние. Законопроект о передаче Украине части замороженных российских активов, рассмотренный по представлению главы комитета по международным делам республиканца Майкла Маккола, получил двухпартийную поддержку. Хорошо? Безусловно! Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Мы долго к этому шли, шаг за шагом. Наконец-то!

Безусловно, плохо, что Залужный с Зеленским так и не пришли к пониманию по вопросу, по чему сегодня "вжарить". Один предлагал Севастополь, другой считал, что нужно "вжарить" по Керчи. Да и ничего страшного. Такую новость мы переживем. Главное - "вжарить" так, что оккупантам места не нашлось на нашей земле. Живым оккупантам... (https://t.me/baza_houston/2256))))