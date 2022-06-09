Не попасть в ловушку

Украине грозит ловушка усталости, безразличия и успокоения. Речь не о нас, украинцев. Наши боль, ярость и ориентированность на победу никуда не делись и не денутся. Но, к сожалению, на этапе «затяжной войны», в которую превратилась провальная попытка вражеской «молниеносной спецоперации», на первый план выходит даже не мужество и героизм, а наличие ресурсов. В первую очередь – тяжелого военного вооружения, самолетов и ракет.

Вооруженные Силы Украины без достаточного количества обещанного странами-партнерами тяжелого вооружения не могут перейти к активным наступательным действиям и освободить оккупированные территории. Помощь, оказываемая сейчас странами Запада в тяжелом вооружении, по своему количеству совершенно недостаточна для разгрома агрессора. Ее мало для стратегического перелома в пользу Украины хода событий на фронте. Полученное количество позволяет сдерживать врага, нанося точечные удары на критических направлениях.

Безусловно, и за такую помощь партнерам огромная благодарность. Без нее было бы совсем плохо. Но даже такая крайне важная, но недостаточная помощь в последнее время значительно замедлилась, несмотря на публичные заверения политиков стран-партнеров в «усилении и ускорении».

И в этом есть и наша вина… В самом начале войны, в феврале-марте-апреле, мировое сообщество, пораженное и испуганное преступной агрессией россии против Украины, каждый день выражало свою гражданскую поддержку в нашей стране разнообразными акциями, митингами, флеш-мобами. Собирали гуманитарную помощь, средства, открывали двери своих домов для вынужденных переселенцев из Украины.

Звезды спорта и искусства, общественные деятели, простые граждане всего мира громко выражали публичную поддержку украинцам в их мужестве и самоотдаче. Осуждали зверские военные преступления кремлевской орды и сочувствовали нашим потерям и горю.

Под давлением общественного мнения руководство западных стран начало вводить санкции против агрессора и оказывать помощь вооружением и необходимыми ресурсами.

Благодаря такой общемировой поддержке мы, украинцы, окончательно поверили в собственную победу. Как иначе? Практически весь мир за нас, за Украину! И в своей уверенности мы ослабили свою социальную активность, направленную на донесение информации о необходимости объединения усилий международного общества для победы над мировым Злом до каждого жителя планеты.

К сожалению, в последнее время международное общество начало «убавлять обороты» гражданского сопротивления агрессору и поддержке Украины. Оно начало «уставать от войны» и уже понемногу привыкло к «возможной угрозе», перенося акценты своего внимания на ситуационно более насущные потребности собственной жизни.

Западные политики и руководители, почувствовав постепенное изменение акцентов общества своих стран, вынуждены прислушиваться к актуальным потребностям своих избирателей, от которых напрямую зависит их будущее и должности.

Концентрация активности на сдерживании агрессии и необходимости уничтожения Зла в своем зародыше постепенно спадает. Что абсолютно неприемлемо для Украины и украинцев.

Кремль перешел к войне на истощение. Это отвечает его замыслам. И это ему отчасти удалось…

Какой бы ни казалась россия ослабленной и несостоятельной, это огромная страна, враждебная нам по своей преступной сущности. Тупая, отвратительная, непонятная из общечеловеческого измерения, но имеющая значительный сырьевой, военный и человеческий ресурс. И без активной, абсолютной помощи мирового общества Украине будет очень тяжело сломать хребет Зверя.

Сейчас очень важно поднять новую волну общемирового осуждения и сопротивления возможному распространению Зла. Следует задействовать все имеющиеся возможности украинской дипломатии и гражданского общества с целью распространения правдивой информации об этой войне как угрозе всему живому на Земле. Донести до каждого европейского и заокеанского дома простую истину о том, что российское зло – это не простуда, которая самостоятельно пройдет через 7 дней. Это ужасный нарыв, гнойник на теле каждого. И если его не удалить, то заболевание перекинется на весь организм и приведет к его смерти.

Украина готова и может провести хирургическую операцию.

Но ей необходимы инструменты и лекарства, чтобы операция прошла максимально эффективно и без трагических осложнений.