Не от этого мира

23:31 27 октября Киев, Украина

Вот же пыль! Простите…

justify;">Выступление путина анонсировалось кремлем как такое, что будут «читать-читать», «учить-учить», а затем еще и «перечитывать». Было бы что…

Снова пустые путинопустые разговоры. Пересказывать то, что пути «рассказывали» в течение многих часов, нет никакого смысла. Виноват Запад. Россия белая и пушистая, последний оплот цивилизации. Украина сама виновата, тем более что это искусственная страна, созданная россией. Но украинцы – единственная с россиянами нация, хотя и обездоленная своим руководством. И все такое…

Но как он лжет! Как по писаному. Так искажать реальные факты, подавать собственную бездарность правления, что привело к падению России на самое дно, и собственные преступления под таким «сладеньким» соусом – надо уметь!

Недавно один знакомый сказал, что слушал какое-то выступление путина и поймал себя на мысли, что перестает понимать реальное положение вещей. Так это за 5-10 минут! А что делать россиянам, которым уже более 20 лет «льют в уши»? Бедная россия!

Глядя на подчеркнутое внимание и рабское уважение, с которым зал валдайского клуба воспринимал кремлевского сказочника, одобрительно качала пустыми головами и улыбалась глупым шуткам об уже привычной для путина «попу», понимаешь, что договариваться с современной россией совершенно безосновательно.

Нам никогда не понять вывернутую логику бункерного диктатора, а россиянам – она «как мед». Знаете, возникла очень ужасная ассоциация, сравнение. Когда в семье, к несчастью, рождается ребенок – инвалид, обреченный не на жизнь, а на существование, родители (настоящие родители!) пытаются через собственные слезы, горе и отчаяние дать ему все самое лучшее, постоянно поддерживая его надежды и надежды на выздоровление . Какое совершенно невозможно… Это настоящее родительское самопожертвование и любовь. Святая любовь.

Кремлевский антихрист тоже считает себя «отцом» россиян. По крайней мере об этом постоянно говорит. И простые россияне, в своей умственной омраченности, тоже так его воспринимают. А путин, доведя целую страну до потери здравого смысла, зверски издевается над «своими детьми». Десятилетиями…

А страна-инвалид этого не понимает.

И не поймет никогда. Пока живой путь, пока путинские прихвостные руководят россией, полторы сотни миллионов россиян обречены на жизнь в аквариуме, который стоит на столе в кабинете пожизненного кормчего. Захотел – покормил, захотел – поменял воду, забыл покормить или дать кислород – рыбки передохли. Часть выдохла, часть выжила. Разницы такому «аквариумисту» нет, сколько умерло или живет. Родятся еще. Что-то там копошится в мутной воде – значит, «аквариум живой», радует глаз и дает возможность почувствовать себя «богом» для каких-то существ.

Аквариумные рыбки никогда не понимали и не поймут поведение «аквариумиста». Он для них все! И царь и Бог и Судьба и Жизнь. Так и для современной омраченной России путин похоже стал «всем». Создается впечатление, что пуповина путинской лжи, на которой не живет, а выживает российское общество, настолько подменила населению реальный мир, что с исчезновением или разрушением этого «источника веры, надежды и бесконечного счастья», исчезнет само население россии, перейдет за своим вождем. какое-то другое астральное измерение.

Может хоть так наша планета очистится от грязи и они кремлевской диктатуры.