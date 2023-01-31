Не о танках 2

Несмотря на название – сначала о танках…

Журнал Spiegel вчера вышел с красноречивым вопросом «kann die ukraine jetzt siegen?» (может ли Украина победить сейчас?), имея в виду положительное решение вопроса о поставке тяжелых танков для ВСУ по странам антипутинской коалиции. Сможет! Тем более что танки – это лишь подтверждение намерений партнеров помогать Украине, несмотря на любые путинские «красные линии».

Украинцы никогда не подчинятся оккупантам. С танками или без, выбора у нас нет. Только победа. И мы победим. Это не пустое восхваление или бравада. Это единственное условие продления нашей украинской жизни, существование самой украинской нации. Россия не остановится, пока нас не уничтожит коренным образом. Поэтому мы должны уничтожить ее первыми.

Самым своим существованием современная Россия поставила ультиматум не только Украине, но и всему окружающему миру. Либо – россия, либо – мир, покой и развитие человечества. По крайней мере той части цивилизации, которая реально отвечает критериям общецивилизационных ценностей. К сожалению, колонизация Марса пока остается лишь фантастической мечтой и отправить россиян на красную планету не получится. Поэтому следует понимать, что победить Россию, очистив от оккупантов украинскую землю - это лишь отсрочка новых, лучше подготовленных и кровавых агрессий со стороны варваров ХХІ века.

Надежды Западного сообщества на санкционную осаду, в которой оказалась россия, и на то, что «железный занавес» придаст уму гражданскому обществу россии и подтолкнет к активным действиям внутри страны, пока не сбываются. Одиночные пикеты и цветы возле памятников выдающимся украинцам – это капля в океане всеобщей ненависти и разрушительной зависти россиян ко всему красивому и светлому. Статистическая погрешность, на которую даже в кремле не обращают внимания, понимая, что на 140 миллионов оболваненных даже 100 тысяч несогласных с пропастью в пропасть, но распыленных по огромной территории – это «ни о чем». Да и нет на россии тех 100 тысяч. С такой «искры» никогда не «возгорится пламя». Россия в современном ее состоянии никогда не поднимется против Зла, потому что она сама и есть Зло.

Путину удалось завершить процесс мутации россиян, веками уничтожавший их совесть – суд разума, который в подходящий момент приказывает человеку творить добро и избегать зла. В лишенных собственного ума судить нечем. Весь «новый» разум русских направлен лишь на то, чтобы увеличить ареал своего существования, превратив красочный окружающий мир в мрачные болота. Любая изоляция лишь усугубляет сумерки на россии, усугубляя симптомы социальной фотофобии практически потерянной для человечества нации.

Затрудняюсь ответить на вопрос «что делать?» применительно к россии. Стопроцентно, что не то, о чем снова говорят Шольц с Макроном. Никакие диалоги или переговоры с путинским режимом невозможны. Любое ослабление давления на врага лишь позволит ему набрать больше силы, что совершенно недопустимо ради общего мирового будущего. Танки, самолеты, ракеты должны не дать заразе прийти в себя. Россию нужно испугать. И не только Белгород или Курск. Россия должна простреливаться везде, "от москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Чтобы больная нация дрожала от постоянного страха за собственную, даже пусть и ничтожную жизнь. Не за жизнь своих детей, братьев, мужчин, на которую всем плевать, и которую «простые русские» охотно меняют на «ладу гранту», а за личную, свою, жизнь каждого из тех, кто сейчас мечтает о мировом господстве и собственном историческом величии!

Остановит ли это Россию? Нет. Пока у гидры есть кремлевская «голова», скользкое «тело» будет делать то, что ему приказывают помешанные мозги. Поэтому физическое смещение путинской верхушки абсолютно необходимо для того, чтобы ввести россию в состояние «искусственной комы». Возможно, тогда на первое место в тупых неуправляемых головах выйдет страх, что заставит «тело» искать выход из критической ситуации. Без путинской «вертикали власти», россия, насаженная на эту «вертикаль», как на осиновый кол, развалится на части и потеряет болезненные фантазии по отношению к своему «величию».

Такие «отдельные части», став «самостоятельными организмами», скорее осознают необходимость соблюдения принципов совести и морали для собственного существования.

Любые другие варианты развития событий – переговоры, затягивание войны, дипломатические игрища и пустые обещания – пойдут «на руку» только агрессору. И в конце концов все завершится трагедией всей цивилизации, которую покроет облако вони с кремлевских болот.