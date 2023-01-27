Не о танках

Россия действительно великая страна… По своей тупости и низости мозгов, или что там у «простых россиян» выполняет функции руководства туловищем и физиологическими отправлениями. Дни, месяцы, скоро год от начала агрессии против Украины так ничему не научили россиян и не открыли закрытые кремлевской пропагандой глаза. Слепоглухонемая нация продолжает грезить победой над «сгнившим Западом и его поспешницей – Украиной». Если же не получится победить, тогда – гойда: «И как один умрём. В борьбе за это».

Российское «Єто» никогда не отражало реальные человеческие ценности. Но даже эфемерная «власть советов», о которой так мечтали веками жители болот, превратилась в конце концов во дворец в Геленджике и сеть бункеров по всей «необьятной родине», за которые теперь и погибают десятками и сотнями тысяч те, для кого оскорбительное слово «путин» подменило все то, за что действительно есть смысл отдать собственную жизнь. Все ценностное человеческое оказалось для России «импортным» и она «импортозаместилась» на свою пожизненную «скрепную» гниль и мрак.

Превращение россии в страну, отделившую себя от человечества по всем основным постулатам и принципам общечеловеческих ценностей, находится, к сожалению, не в разрезе руководства типа путина или еще какого-то сумасбродного кормчего. Огромный организм сам разрешил раковой опухоли без всякого сопротивления захватить черепную пустоту. Трудно спорить с ролью личности в истории, но и переоценивать ее тоже не стоит. Кремль лишь удачно воспользовался генетической предрасположенностью болотной псевдонации ко всему гнусному и возглавил разрушительные процессы социального упадка страны, которая до сих пор считает себя «избранной» непонятно кем и зачем.

162 немного неполных года, уже прошедшие с момента отмены Александром II крепостного права на россии, никак не изменили самую генетическую невозможность жизни россиян по собственному разуму. "Не надо думать - с нами тот, кто все за нас решит", как пел Владимир Семенович, оказалось в современном контексте не о Германии, а о России. Видимо даже в страшном болезненном сне Высоцкий, у которого были украинские корни и только за 1977-1978 годы дал концерты в 16 городах Украины, не мог себе даже представить, что через 45 лет именно «братья-россияне» будут пытаться превратить в «выжженную равнину» цветущие украинские поля.

Во всем виноват путин?! Да где там… Путин с его муртадами – это только верхушка гнойника, в которую столетиями превращалась огромная по размерам, и за отсутствием умом страна. Не сообщениями путина с пожеланиями смерти украинским детям изобилует сеть! И ни медведев, ни шойгу, ни лавров не играют «первую скрипку» в той грязи, которая льется на украинцев. Они только направляют и управляют процессами гнилостного брожения, которые изнутри разрывают российское общество.

Когда-то давно, еще во времена СССР, одна обычная простая русская женщина, которой пришлось проехать поездом пол-россии по дороге в Киев, была поражена тем, какой даже в те времена была упорядочена украинская земля по сравнению с «пространствами России». Единственное, на что смогла ее душонка, это зависть! "Я вас ненавижу за то, что вы можете так жить!".

Конкретно в этом и состоит вся «загадочность рассейской души». Зависть к тем, кто желает и может. Без указаний с «верха» и не «по щучьему велению», а своими силами, своими силами и разумом. Крепостная сущность не содержит даже намека на возможность самоопределения и самостоятельности. И она, эта сущность, неизменна уже на протяжении многих веков. «Цари» лишь ускоряют или мало-мальски тормозят распространение тлена на теле нации. Путин ускорил…

Вопрос только в том, осталось ли еще под такой паршей что-то по-настоящему живое, человеческое.