«Не, ну а чо? ... ля?» Наиболее распространенная цитата в диалогах между Кремлем и Л/ДНР

Надежды, которые возлагало руководство непризнанных республик на ежегодное послание президента РФ, оказались напрасными. Они были уверены в том, что Путин покажет Украине «кузькину мать» и таки присоединит «недореспублики» к «матушке-России» . Но, не тут, то было ...

Такого неуверенного в себе и слабого «пожизненного вождя» Россия еще не видела. Похоже, что кто-то в откровенно ультимативной форме поставил Путина на «место». Российские военные кураторы на Донбассе ломают себе головы, что является причиной такого резкого изменения настроения Путина. США, НАТО, Евросоюз? Может просто болезнь отпустила (хотя вряд ли). Но полностью, то экстраординарное произошло в Кремле в верхних эшелонах власти России. И это очень не понравилось руководству ЛДНР.

Изменилась даже риторика прокремлевских СМИ. Никто не кричит, никто не делит и не призывает захватывать Украину. Все спокойно говорят о необходимости решения внутренних проблем России, о социалке, о детях. Об Украине - ни слова!

23 апреля в Донецке завершился международный форум «Единство россиян: защита прав и свобод». В мероприятии приняли участие более 500-и участников. Руководители непризнанных республик, депутаты Государственной Думы РФ, «высокие гости» - все ждали, что форум будет логичным «праздничным» продолжением заявления Путина о присоединении к РФ. Ходили слухи, шли разговоры, строились планы. Оказалось, что зря. А планы были величественно-имперские.

Выбрать пророссийский путь развития или присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство россиян: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.

«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, Херсоне и на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если у них будет возможность свободно проголосовать.

Но у них нет такой возможности. Надо дать им возможность свободно проголосовать - это наша главная историческая задача », - сказал Марков. По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе », - добавил эксперт.

Безусловно, не следует обращать внимание на ложь каждого прокремлевского лжеца. Но Сергей Марков - не «каждый». Генеральный директор ООО «Институт политических исследований», депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ, доверенное лицо президента В. В. Путина. Поэтому заявления Маркова на форуме в Донецке все же ближе к официальной точке зрения его хозяев.

Кремль по собственному желанию никогда не откажется от попыток отобрать украинские земли. Путин понял, что с «наскока» такой номер не пройдет. Украина уже не та, что в 2014 году. И активная поддержка мирового сообщества украинской независимости не «спустит» Путину попытки прямой агрессии. Поэтому Кремль пошел на замораживание конфликта. А ЛДНР по путинскому сценарию это просто разменная карта.

Замороженные конфликты создаются с целью влияния на политику страны за счет обострения ситуации в нужных условиях и времени. В данном случае под угрозой не только Украины, но и часть Европы и интересы США. Поэтому и дальше будет возможна эскалация. В отличие от НАТО, большинство учений и перемещений войск известны заранее, Россия часто проводит внезапные масштабные «проверки» войск, как в марте-апреле. Это и дальше будет создавать напряженность в регионе.

«ЛДНР» в очередной раз убедились, что они никому не нужны и являются марионетками в руках россиян для достижения РФ своих геостратегических и политических целей. Никакой народ, никакая земля, никакие скрепы их не интересуют. Только собственные имперские интересы «хозяина» Кремля и его окружения.

Интересы болезненные и бессмысленные ...