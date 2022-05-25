Навальная сага

Расследование факта отравления Навального не сходит с информационных «радаров» СМИ, обостряя и без того не простую ситуацию перед пресс-конференцией Путина. Кремль в политическом нокдауне после ужасного международного скандала, связанного с новыми фактами по Навальнгейту. Отсюда истерическая попытка обвала спецслужбами ютубе, Вотсапа и Телеграмма. На следующий день после выхода материалов о причастности российских спецслужб к отравлению, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков внезапно отменил ежедневные брифинги даже для "своего" пула журналистов, закрепило уверенность в выборе тактики Кремля, в основу которой, за неимением реальных средств противодействия, положено игнорирование и ситуативное истерическое высмеивание ситуации. Любой шаг нынешней власти Кремля (даже отмены пресс-конференции Гаранта) будет минусом. И снова Кремль попал в информационный цугцванг!

Навальный за 12 лет, начиная с 2008 года опубликовал десятки текстов, разоблачающих отдельных высших деятелей российской политики и бизнеса. Для широкого круга читателей в России и за рубежом эти расследования создавали картину коррумпированности окружения Путина.

И вот теперь в этом поставлена «жирная точка». Все участники политических и деловых коммуникаций вокруг Кремля - как внутри системы, так и вне - теперь имеют дело с расследованием, которое показало, что группа сотрудников ФСБ в течение трех лет экспериментировала с боевым ядом на семье Алексея Навального, используя всю инфраструктуру ФСБ - поддельные паспорта, поддержку региональных УФСБ, специальные научные центры.

Целью этих трехлетних экспериментов было установление возможности «убийства без доказательств». Жертвой этого чудовищного эксперимента могли оказаться не только сам Навальный, но и его жена, и дети.

Это расследование по результатам намного весомее, чем, например, санкции, к которым путинская верхушка уже адаптирована. Ужас этой истории повлияет на все, что есть сейчас на политическом горизонте России: на участие Кремля в минских сделках по Украине, на «Северный поток», на политические коммуникации в Евразии, на положение российских госкорпораций и их руководства, на все формы русского продвижения в мире. Эта история ведет к окончательному переосмыслению путинизма для тех людей, которые не собирались этого делать раньше.

Картина трехлетней спецоперации, в ходе которой методично уничтожается семья российского оппозиционера с целью проверки действия боевого вещества, которое в дальнейшем могло бы применяться в отношении любого, - это выходит за пределы вообще любых аргументации в пользу Кремля - «геополитических», « политики нацинтересов »,« эксцесса исполнителя »и т.д.

Изоляция и отстранения АП от реального диалога делает постановку вопроса о деле Навального на президентском пресс-конференции фактически неизбежной.

Единственным ответом на расследование отравления Навального стала инициация новых действий по старым делам вместо работы с фактурой нынешних обвинений. Последнее свидетельствует о провале информационной политики Кремля, который использует неактуальны контр-аргументы, потому что никакой реальной контраргументации не существует вообще.

Ключевые моменты в расследовании отравления Навального выглядят логично, несмотря на запущенную АП в широкие массы методичку о том, что расследование - это часть открытой информационной войны против России и Путина. Кураторы считали, что у «думающей аудитории» полученая Навальным информация должна вызывать сомнения о чисто «журналистском» типе расследования, без вмешательства и работы спецслужб и разведки. Но попытки АП снизить напряжение вокруг ситуации уже не приводят к нужному результату из-за того, что «каждый день - новый" удар "приходится именно по Путину. Если прошлые «атаки» на Путина и его окружение еще как-то опровергались, то на расследование Навального до сих пор Кремль не дал никакого ответа, что говорит о достижении эффекта расследования: АП больше не пытается отражать атаки и пошел за президентом в «бункер».

Вполне возможно, что на пресс-конференции вопрос о деле Навального будет поставлен в крайне мягкой и обезличенной форме.

Но, несмотря на напряжение последнего года и на множество критических вопросов, которые возникают в Кремль и его руководителя, не станет ли эта пресс-конференция последней для Путина и его ближайшего окружения?