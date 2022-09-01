Натуральный обмен кремля

Путинская россия "удачно" меняет свои товарно-денежные внешнеэкономические отношения на "натуральный обмен", царивший в мире на заре цивилизации. Именно с первобытных дней, когда экономика была примитивной и люди занимались охотой и уборкой для удовлетворения потребностей своего племени, началось выменивание того, что в племени было предостаточно на то, чего было мало.

Россия стремительно уносится по исторической спирали в обратном для человеческой цивилизации направлении. За неполные шесть месяцев бессмысленной войны против Украины путинская россия уже проскочила даже темное средневековье и постепенно приближается к первобытно-общинному строю. И даже новомодный термин «бартер» никак не может скрыть постепенное изменение экономической модели путинской россии, деградирующей от международных санкций и «гениального» руководства бункерного диктатора.

Накануне было достигнуто «историческое» соглашение между путинским режимом и террористическим движением «Талибан», согласно которому Афганистан будет «покупать» в россии нефть и товары по бартерной схеме.

Чего-чего, а нефти и нефтепродуктов у русского племени достаточно. По крайней мере, так думается. А вот изюма, то есть «изюма» – недостаточно. Потому и решили мудрецы из кремля обменивать подсанкционную нефть на сладкие афганские изюминки, которых достаточно у международных террористов из «Талибана».

Очень удачная сделка. Тем более, что, кроме изюма, «новые старые друзья» из Афганистана еще и богаты лекарственными травами, что очень уместно для «импортозамещения» иностранных лекарственных средств, без которых россия не может унять даже свои бесконечные расстройства желудка и тошноту.

Как же хорошо, что у кремля есть такие «богатые друзья». Бурунди и Гватемали кремль предложит нефть за кофе, Судану – полученный кофе за целлюлозу. Кремлевские власть имущие обвешаются культивированными жемчужинами и бижутерией из Уганды. Си Дзиньпин «от щедрот» завалит россию рисом в обмен на ресурсы и территории, а «карманный картофельный диктатор» обеспечит картофелем.

И тогда настанет рай в скрепной стране. Сытый и обеспеченный… «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»… Рубли это в россии есть, но они никому не нужны. (Кстати, отсутствие туалетной бумаги россиянам не грозит. Центробанку россии достаточно не резать напечатанные листы рублей, а выдавать населению большими листами. Оно, население, само разберется, какой размер ему лучше подойдет).

И с друзьями у кремля все хорошо. Целых десять! А что еще нужно для экономического развития и процветания?!!

А еще среди «друзей» пожалуй главный «друг» – Николас Мадуро Морос, президент Венесуэлы. Поэтому с венесуэльским коксом, который так любит кремлевская верхушка и без которой жизнь в первобытно-общинной стране с диктаторским режимом помешанного вождя абсолютно невозможна, проблем не будет от слова «совсем»…

Единственная проблема – чем все эти «богатства» и «нештяки» перевозить? Самолеты практически не летают. Даже разобрав последний Боинг на запасные части, россия вряд ли сможет обеспечить регулярные авиаперевозки.

Предположим, что кокс из Венесуэлы имеет шанс доставлять при попутном ветре маленькими партиями на мотодельтапланах, собранных из остатков Аэрбасов и Боингов в гаражном кооперативе Рязани. А что делать с картофелем и рисом, ведь все железнодорожные мощности будут задействованы на эвакуации тойненужности, что останется от «непобедимой армии» после «удачного» посещения Украины?

Да и Бог с ними, с картофелем и рисом. Главное – кокс! Ведь в состоянии наркотического путинского делирия, в котором уже несколько десятилетий находится россия, главное – это новая доза, с помощью которой можно и дальше поддерживать бред о собственном «величии» и «избранности» российской псевдонации, которая уже оказалась в собственном временном измерении первобытных дней.

Следующая остановка – популяция амеб и вырождение в банальную протоплазму.