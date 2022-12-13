Настроения кремля от "Киев за три дня" до угрозы потери Крыма: крыса, загнанная в тупик, может пойти на любые провокации

Освобождение станции может стать лишь частью всеобщего отступления оккупационных войск, не выдерживающих натиска Защитников и постепенно вынужденных отступать на новые рубежи.

Официальный кремль исключает любую возможность того, что российские военные уйдут с территории ЗАЭС. Спикер президента россии дмитрий песков 28 ноября сказал, что станция была и будет оставаться под контролем россии. С одной стороны, доверия лживым заявлениям путинских глашатаев нет от слова "совсем".

Армия захватчика не выдержала осеннего наступления Вооруженных Сил Украины, постепенно освобождающих оккупированные территории. Освобождение Энергодара – это только дело времени. С другой – репутационные потери кремля, вынужденного вывести свои войска и освободить ЗАЭС. Путин это отлично понимает. Поэтому очень трудно представить себе ситуацию, что российские войска добровольно оставят столь крайне важный и лакомый для захватчика стратегический объект. Тем более что кроме репутационного веса, оккупация с последующим присвоением украинской атомной электростанции и подключением ее мощностей к российской электросети имеет еще и существенное экономико-ресурсное значение.

После введения Украиной в 2015 году энергетической блокады аннексированного россией украинского Крыма проблема обеспечения оккупированного полуострова электроэнергией до сих пор так и не решена в полном объеме. Собственных мощностей по генерации для удовлетворения внутреннего спроса в Крыму не было до 2018 года, когда начали работать электростанции "Таврическая" в Симферополе и "Балаклавская" в Севастополе. Но основным топливом для обеих станций был газ, поставлявшийся с украденных россией "вышек Бойко" в Черном море, которые ВСУ повредили и частично уничтожили ракетным ударом 20 июня. Так называемый "энергомост" между ростовской АЭС и Симферополем тоже не может удовлетворить потребность Крыма в электроэнергии. Его мощностей едва хватает на обеспечение Феодосии и Керчи.

Поэтому кремль "мечтал" о подключении ЗАЭС к электроснабжению Крыма, которое обезопасило бы полуостров от угрозы "блэкаута". С технической точки зрения "переподключение" атомной станции из одной сети к другой сверхсложная, но вполне возможная процедура при отсутствии боевых действий и наличия огромных денежных ресурсов. То есть всего того, чего у россии сейчас нет и вряд ли получит в будущем.

Реалии сегодняшнего дня изменили настроения кремля от "Киев за три дня", к угрозе потери всех оккупированных территорий, включая аннексированный Крым. Вряд ли помогут новые волны очередных "могилизаций" в путинское войско избежать сокрушительного поражения от Защитников Украины. Никакие бурятские "боевые шаманы" не смогут защитить захватчика от справедливой ярости украинцев, защищающих свою землю и свободу.

Растет санкционное и дипломатическое давление стран-партнеров Украины на путинскую россию. В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует и обсуждается проект резолюции о создании трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит работу по обеспечению максимального уровня безопасности ситуации вокруг ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отвод российского вооружения с ЗАЭС будет частью соглашения между МАГАТЭ, Украиной и рф по безопасности для АЭС. По его мнению, стороны "достигли фундаментальные принципы" и соглашение будет заключено до конца этого года.

Безусловно, работа международного агентства заслуживает искренней благодарности, но главным фактором возможного очередного "жеста доброй воли" со стороны путинского кремля является не дипломатия, а в первую очередь успехи украинских Защитников на поле боя. Именно они заставляют оккупантов выводить войска, оставляя после себя тысячи погибших врагов и тысячи тонн изуродованного металла русского оружия. Россия оказалась в мощной осаде мирового общества с одной стороны и абсолютной реальностью сокрушительного военного поражения от Украины, против которой сама же и начала кровавую преступную агрессию.

Вместе с этим, возрастают риски того, что "крыса, загнанная в тупик" может пойти на любые провокации и военные преступления, "напоследок" все же попытавшись "хлопнуть дверью". Современная власть россии за долгие месяцы войны уже многократно доказывала свою зверьскую сущность, не останавливаясь ни перед чем ради удовлетворения своих низменных болезненных желаний. Да еще пытаясь обвинить в своих кровавых преступлениях украинскую сторону.

Поэтому вопрос механизмов и сроков деоккупации Запорожской АЭС является едва ли не самым главным фактором, от которого может зависеть все дальнейшее течение событий этой войны и жизни миллионов граждан Украины и прилегающих территорий.