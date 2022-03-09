Настоящий фашизм

Политикой тотального уничтожения любых побегов демократии Путин превратил Россию в огромный концентрационный лагерь для Свободы и Правды. Но этого ему оказалось мало.

Прожорливый тиран, «черпающий вдохновение» с самых страшных страниц истории цивилизации решил «поставить на колени» сначала Украину, а затем всю Европу.

Но Украина для него стала "костью в горле".

«Молниеносная война», некий Blitzkrieg по-путински провалился с самого начала. Гораздо быстрее, чем в 1941–1945 годах.

«Можем повторить» – кричали избалованные диктатором путинские националисты, но произошло обратное. Украина не только устояла, но и смогла на равных противостоять «второй армии мира», несущей настоящую, а не надуманную кремлевскими рупорами, «нацификацию» народам Европы.

Ничему не научила история Путина. Похоже, он смог прочитать только первые страницы Книги Развития Цивилизации. Больше его не хватило, поэтому он не знает, или не понял, чем закончилась Вторая Мировая война. Его ума оказалось достаточно лишь для того, чтобы перенять у Гитлера ненависть к человечеству и жажду массовых смертей.

Именно из обожествления зверств фашистов, похоже, черпает свое вдохновение пожилой коротышка. Именно по этим причинам он пожимает руку и награждает медальками Дмитрия Уткина, знаменитого «Вагнера», настоящего фашиста, разукрашенного нацистскими пометками.

Именно поэтому на полях Украины сейчас пылают и ржавеют танки кафиров с пометкой «Z». Zондеркоманда недоделана!

А еще, в памяти народов Европы буква «Z» запечатлелась как название здания за территорией лагеря Заксенхаузен, в котором фашисты проводили массовые убийства. В блоке «Z» находилось специальное устройство для выстрелов в затылок и крематорий с четырьмя печами, а в 1943 году была пристроена газовая камера.

Иногда транспортные средства с людьми отправлялись непосредственно в это здание, минуя регистрацию в лагере, в связи с чем невозможно точно установить точное количество убитых здесь людей.

В общей сложности, на территории лагеря Заксенхаузен погибли более 100 000 человек.

Именно такое «будущее» приготовил Путин человечеству. Именно в этом его страшные мечты.

"Gott mit uns" - девиз, выбитый на пряжке ремня немецких оккупантов. «С нами Бог» – верил в своем бреде Гитлер.

Не понятно, верит ли Путин в Бога и вообще верит ли он во что-нибудь, но Бог точно не с ним!

Гитлер ошибся. Бог не может быть на стороне дьявола!

Поэтому Путин и его фашисты обречены на поражение и позорное историческое небытие!