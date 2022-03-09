Многие в России обольщаются тем, что международные санкции никак не повлияют на их жизнь. "Проживем и без Мерседесов", считают они. Может, и проживут… Смогут ли они прожить без качественных медицинских услуг?

Даже в СССР отечественного сложного медицинского оборудования практически не было, почти вся импортная (кроме обычно совковых «коряг» типа ЭКГ или электрофореза «на свертках»). Но в 90-х годах производство даже такой отсталой продукции было разрушено, остались лишь некоторые расходные материалы. Остальное – все импортное. От термобумаги для кардиографов до иглы-«бабочки».

Современные медицинские аппараты уходят из Европы (Франция, Германия) и США. В Китае то есть, но не очень много, и в основном сомнительного качества. Китайцы сами на западном оборудовании работают. И что будет с японским ангиографом после использования последнего ремкомплекта вполне понятно.

С выходом из строя медицинских диагностических аппаратов, сложные операции и диагностика, например, на сердце и сосудах уже будет под вопросом. Некоторые врачи это уже понимают и находятся в шоке.

А есть еще узи, различные томографы, аппараты экмо и многое другое, требующее регулярного обслуживания, все запчасти, расходные материалы и ремкомплекты, к которым раньше везли из-за границы.

А клинические лаборатории? Практически все диагностические реагенты производятся и завозятся из Европы! А стоматология? Возврат металлических зубных протезов?

И такое положение дел ждет россиян практически в каждой отрасли жизни и любого производства! Но если самолеты летать не смогут – Россия как-то переживет, а если хирурги не смогут сделать операции на сердце, только потому, что у него не будет карты сосудов пациента это уже настоящее «дно»... До какого страну довел помешанный «пожизненный вождь» »…