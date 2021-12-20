Нарративы троллей

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют «поваром Путина», направил письменное обращение к директору Федерального бюро расследований с требованием удалить с сайта ФБР предложение о вознаграждении в 250 000 долларов США за предоставление информации, которая приведет к его аресту и задержанию, поскольку данное объявление является не только «нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства". Об этом сообщается в официальном ВК-паблике компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

С бизнесменом связывают так называемую «фабрику троллей» - Агентство интернет-исследований. По сведениям журналистов-расследователей, а также по признанию бывших сотрудников «фабрики», агентство занимается продвижением прокремлевских нарративов в интернете, формированием общественного мнения, дискредитацией российской оппозиции и дезинформацией.

Самый громкий скандал, связанный с «пригожинскими троллями» - выборы в США. В документе, подготовленном в 2018 году по результатам расследования аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, утверждалось, что активная работа Агентства на западных интернет-ресурсах началась в 2014 году. Накануне выборов президента США 2016 Агентство разжигало внутриполитические конфликты и пыталось вызвать раскол в американском обществе. После этого против Пригожина и его бизнеса американскими властями стали вводиться санкции, потом сам он был объявлен в розыск по линии ФБР.

Пригожин, человек, которого разыскивают в США и считают хозяином ППК «Вагнера» обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на президента США Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, главу ЦРУ Уильяма Бернса и министра юстиции Меррика Гарланда. Фарс!

Но еще большим фарсом является недавняя официальное заявление пригожинской компании «Конкорд» о создании «поваром Путина» собственного ФБР! Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями», который будет заниматься «борьбой за права человека в западных странах и поддержкой общественных активистов» !!!

Фактически Пригожин финансировать деструктивную антидемократическую и антилиберальную пророссийскую деятельность на Западе, финансируя и защищая (каким образом? !!) лоббистов Кремля.

«Организация будет вести правозащитную деятельность, в том числе требовать ответа от западных государств в случае нарушений там прав человека», - заявили в пресс-службе компании «Конкорд», которая объявила о создании пригожинского ФБР.

Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно ... Если судить по публикациям исключительно западной прессы «NewFBI» от Пригожина может стать реальной силой хоть завтра. Финансовые и властные ресурсы есть, «Ольгинские ботофермы и тролли» тоже, серьезная частная разведывательная (для «сливов») и военизированная (для охраны персон и интересов) составляющая в наличии. Плюс классические медиа. Плюс аналитика. Плюс Пригожин может рассчитывать как минимум на лояльность нескольких гуманитарных фондов и МИД.

Власть Кремля понимает, что проигрывает на международной арене странам Запада. Поэтому пытается использовать любые возможные (и невозможные) средства для реализации своих болезненных намерений тотального контроля и доминирования. Поэтому создание еще одной прокремлевской структуры, тем более - ресурсно обеспеченной и полностью контролируемой Кремлем, может нести реальную угрозу всему демократическому миру.