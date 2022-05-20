Найти "крайнего"

19:49 19 мая Киев, Украина

За три неполных месяца войны россия понесла такие потери, которых у нее не было за всю новейшую историю. Военные, экономические, международные, социальные, репутационные… Каждый следующий день лишь усугубляет пропасть, в которую стремительно падает недоимперия во главе со своим преступным режимом кремлевской власти.



Война раньше считалась движущей силой прогресса, экономики и единства нации. Так оно, наверное, и есть. Украина, которая сначала выстояла под давлением, объединилась ради победы и затем начала активные контрнаступления на фронте, полностью подтверждает такой тезис.



Украинцы не согласились с «назначенной» путиной ролью «слабой жертвы». «Пушистый кролик» оказался «зубастой росомахой», рвущей «русского медведя» несмотря на разницу в размере. Ибо все решает не размер и физическая сила, а воля к победе.



Россия сама оказалась в той же роли, которую готовила для Украины. Ослабленная санкциями и потерями на фронте социально нестабильная страна находится на грани полного краха. Хотя делает вид, что сама этого не понимает и до сих пор уверена в своей незыблемости и мощи. По крайней мере, так говорит официальная пропаганда кремля, освещая ход «победного» шествия российской армии и приводя данные очередных социологических опросов.



Но те 80-90 процентов практически единодушной поддержки политики кремля со стороны населения России такая же фикция, как и ее «победы» на украинском фронте. В отличие от Украины, где в победу над рашистами верят 92 процента населения, на россии те же 92 процента отказались от ответов на вопросы. А из согласившихся ответить лишь чуть больше половины, то есть примерно 3-4 процента от общего количества опрашиваемых, продолжают верить кремлю и путину и уверены в победе россии.



Более 90 процентов населения огромной страны просто запуганы режимом путина и боятся говорить правду. Но им уже надоело и лгать… Поэтому они просто молчат. Пока что…



Начиная преступную военную агрессию против Украины, путин, кроме прочих, понятных только его больным мозгам, целей, еще и пытался войной сплотить и «повязать» кремлевскую элиту, которая в последнее время, увлекшись «войной кремлевских башен», стала менее «послушной» к пожилому диктатору.



Но и здесь путин ошибся. Не так случилось, как хотелось. Вместо «единства» ближайшего окружения путин получил «спихивание» вины за поражение так называемой «спецоперации» с одной «головы» на другую. Началась настоящая «охота на ведьм» между разными структурами силовых структур.



Сначала в «счете» вели «армейцы». Фсбшные птенцы путина после провала планов пожизненного кормчего на быстрое покорение Украины остались без руководителя 5-й службы ФСБ россии генерал-полковника С. Беседы. Именно этот «эксперт-специалист» возглавлял службу оперативной информации и международных связей, которая уверяла путина в том, что «украинцы встретят цветами освободителей». Практически так оно и получилось… ) Генерал только забыл указать, что «букеты», которыми будет встречать Украина захватчика, будут исключительно из парного количества цветов…



Затем пришел черед «армейцев». Начался настоящий «звездопад» высокопоставленных должностных лиц министерства обороны. Постоянные провалы наступлений и потери живой (уже мертвой…) силы как косой прошлись по генералитету.



За потерю крейсера «Москва» был арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава и военной техники был отстранен от должности Владислав Ершов, командовавший шестой армией военных сил россии.



По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. «Несмотря на приказ высшего руководства» генерал отправлял во исполнение карательных операций на территорию Украины «срочников».



В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.



Снят с должности командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.



Фсб, пытаясь минимизировать собственную вину, в «духе» нквд времен сталина «шьет» дела на руководство МО. Пока Шойгу с бешеным страхом в глазах рапортует Путину на «параде победы» – очередная папка с делом против него самого и его ближайших опричников уже «проходит» по коридорам Лубянки. Потомки «железного феликса» расследуют массовые хищения средств оборонного бюджета, которые были выделены на разработку «не имеющих аналогов» оружия.

О каких «новейших образцах вооружений» может идти речь, если даже сравнивая состав индивидуальных аптечек армии россии и Вооруженных Сил Украины, рядовой россиянин впадает в отчаяние. Поиск и назначение виновных дестабилизирует и без того слабую систему управления с рф. Что не может не влиять на военную способность оккупанта. Поэтому, чем более «кровавой» будет «война» между силовиками рашки, тем быстрее Украина уничтожит врага и освободит свою территорию от захватчика.

Провальная путинская «спецоперация» только усугубила противоречие внутри кремлевских провластных кабинетов.



Взбешенное фсб и деморализованное министерство обороны никак не могут помочь желаемому путиным объединению элит. Жители кремлевского «финансового олимпа», на глазах которых терзают друг друга «силовики», в отчаянии. Они, как и 92 процента простых россиян, пока молчат, стараясь не попасть «под горячую руку» и не отправиться вслед уже назначенным «козлам отпущения».



А пока в россии ищут, на кого «скинуть» все провалы в Украине, наши войска продолжают добавлять оккупантам новые поводы для поиска крайних и виновных…