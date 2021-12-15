Надежда на надежду

22:12 26 Июль Киев, Украина

На днях поинтересовался информацией об оперативной обстановке в районе проведения операции Объединенных сил у истоков максимально приближенных к достоверным. Делюсь.



🔘 22.07.2020

Всего обстрелов - 15, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 12 ОТУ "Север" - 3.

Из них по 152 мм артиллерии - 0, со 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 1 (майорских), с 82 мм минометов - 0, с танка - 0, с противотанкового ракетного комплекса - 0.

Обстрелы населенных пунктов со стороны ВС РФ - 0.

Пролеты БПЛА ВС РФ - 3 (без пересечения линии разграничения-2, с пересечением линии разграничения и сброса ВОГ 1).

Потери ООС - 4, в т.ч .:

погибшие - 0, умершие - 0, ранены - 4.

Огонь ООС в ответ - 5, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 3, ОТУ "Север" - 2.

Потери личного состава российских оккупационных войск по данным разведки - 4, в т.ч:

погибшие - 1, ранены - 3.



🔘 23.07.2020 по состоянию на 07:00

Всего обстрелов - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.

Из них по 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 0, с 82 мм минометов - 0.

Потери ООС - 0, в т.ч .: погибшие - 0,

раненые - 0.

Огонь ООС в ответ - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.



НУЛЯ. И в последующие дни тенденция не изменилась.

Очень хочу верить, что так будет и впредь ... Верю