Надежда на надежду

На днях поинтересовался информацией об оперативной обстановке в районе проведения операции Объединенных сил у истоков максимально приближенных к достоверным. Делюсь.
🔘 22.07.2020
Всего обстрелов - 15, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 12 ОТУ "Север" - 3.
Из них по 152 мм артиллерии - 0, со 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 1 (майорских), с 82 мм минометов - 0, с танка - 0, с противотанкового ракетного комплекса - 0.
Обстрелы населенных пунктов со стороны ВС РФ - 0.
Пролеты БПЛА ВС РФ - 3 (без пересечения линии разграничения-2, с пересечением линии разграничения и сброса ВОГ 1).
Потери ООС - 4, в т.ч .:
погибшие - 0, умершие - 0, ранены - 4.
Огонь ООС в ответ - 5, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 3, ОТУ "Север" - 2.
Потери личного состава российских оккупационных войск по данным разведки - 4, в т.ч:
погибшие - 1, ранены - 3.
🔘 23.07.2020 по состоянию на 07:00
Всего обстрелов - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.
Из них по 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 0, с 82 мм минометов - 0.
Потери ООС - 0, в т.ч .: погибшие - 0,
раненые - 0.
Огонь ООС в ответ - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.
НУЛЯ. И в последующие дни тенденция не изменилась.
Очень хочу верить, что так будет и впредь ... Верю
🔘 22.07.2020
Всего обстрелов - 15, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 12 ОТУ "Север" - 3.
Из них по 152 мм артиллерии - 0, со 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 1 (майорских), с 82 мм минометов - 0, с танка - 0, с противотанкового ракетного комплекса - 0.
Обстрелы населенных пунктов со стороны ВС РФ - 0.
Пролеты БПЛА ВС РФ - 3 (без пересечения линии разграничения-2, с пересечением линии разграничения и сброса ВОГ 1).
Потери ООС - 4, в т.ч .:
погибшие - 0, умершие - 0, ранены - 4.
Огонь ООС в ответ - 5, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 3, ОТУ "Север" - 2.
Потери личного состава российских оккупационных войск по данным разведки - 4, в т.ч:
погибшие - 1, ранены - 3.
🔘 23.07.2020 по состоянию на 07:00
Всего обстрелов - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.
Из них по 122 мм артиллерии - 0, со 120 мм минометов - 0, с 82 мм минометов - 0.
Потери ООС - 0, в т.ч .: погибшие - 0,
раненые - 0.
Огонь ООС в ответ - 0, в т.ч .: ОТУ "Восток" - 0, ОТУ "Север" - 0.
НУЛЯ. И в последующие дни тенденция не изменилась.
Очень хочу верить, что так будет и впредь ... Верю
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