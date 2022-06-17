Надеемся и верим!

Каждый человек зависим от своего окружения, которое формирует его мировоззрение, мысли и настроения. Социум тоже зависит от окружения. В первую очередь – информационного. Особенно в условиях длительного стресса, которым, безусловно, является кровавая война, безосновательно начатая кремлем против Украины.

Для миллионов украинцев информационные источники стали донором эмоциональной энергии, которая формирует коллективные эмоции и настроения людей, поднимает их на борьбу с врагом и дает уверенность в неотвратимости нашей победы. Или, к сожалению, падает в отчаяние от неоправданных ожиданий и обещаний.

Война заставляет нас четко делить окружающий мир на «черный» и «белый». По мнению украинцев, страдающих от преступной агрессией российских властей, сейчас не место для разнообразных оттенков. «Или с нами, или – против нас!». Третьего не дано!

Но мы забываем, что война разрушает пока только нашу, украинскую землю и нашу, украинскую, жизнь. Как бы ни была очевидна, с нашей точки зрения, кремлевская угроза всему живому на планете, большинство мирового сообщества все же воспринимает войну в Украине как нечто «телевизионное», страшное, но не столь угрожающее, как мы пытаемся им сказать. "Достаточно выключить телевизор или переключить телевизионные каналы и "страшное кино" исчезнет" и европеец или американец снова погрузится в свой привычный спокойный для него окружающий мир.

Безусловно, такое отношение не может не раздражать или не наполнять злостью нас, украинцев. Тех, кто сейчас покинул свои дома, потерял родных и близких. Тех, кто отдает свою жизнь за победу света над кремлевской тьмой. Но это действительность. И к такой реальности следует относиться с пониманием и не возлагать все надежды на «единство мирового сообщества». Ибо не может быть абсолютного единства, когда практически каждая из стран – членов антипутинской коалиции – преследует, в первую очередь, так или иначе свои, национальные и государственные цели.

Главное, чтобы конечная цель объединенных усилий Украины и «коалициантов» была общей независимо от географии, национальности и вероисповедания – борьба с российской угрозой, которая для нас, украинцев, уже стала страшной реальностью. Пусть даже так. Дай Бог, чтобы на Вашингтон, Париж или Берлин никогда не падали российские бомбы. Потому что это будет означать только одно – Украина выстояла и победила.

И она обязательно победит!

Поэтому не следует требовать от друзей и партнеров невозможного. И не следует возлагать все свои надежды на то, что весь мир «встанет под ружье» против путина и его приспешников. Тем более, не следует отчаиваться от того, что, по нашему мнению, мировое сообщество должно и может сделать гораздо больше! Партнеры и так делают столько полезного, сколько никогда не делали за многие десятилетия. В экономическом, политическом, военном, гуманитарном и социальном измерении.

Наши разочарования и уныние играют только «на руку» оккупанту. Для путина единственный шанс завершить войну «не поражением» – это «вбить клин» в партнерские отношения между странами коалиции. Разделить настроения и мысли, нивелировать общие цели. Превратить, пусть даже и «ситуативных», друзей в простых «знакомых». Тогда он получит шанс и обязательно воспользуется им.

Мир, окружающий нас – это далеко не сказка. Он жесток. Кому, как ни украинцам, это понимать! К сожалению, наши партнеры далеко не сказочные волшебники, которые, по первому нашему желанию, «засыпят» нас деньгами и военным снаряжением. Впереди тяжелый длинный путь к победе. И главное сейчас то, что на этом пути мы не одиноки. Партнерам нужно доверять. Надо быть благодарным за любую реальную помощь, которая приближает нас к желаемой цели.

А верить нужно в свои собственные силы, сноровку и ум. Без всяких «но» и даже намеков на разочарование!

Ибо, кто не верит в себя, тот не может рассчитывать на полное доверие и помощь со стороны собственного окружения.