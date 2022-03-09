На войне страшно...

Страх за близких и родных, страх за будущее, страх за собственную страну, страх преждевременной несправедливой смерти, которую принес в наш дом взбалмошный коротышка.

А есть еще страх оказаться в роли «пушечного мяса». Именно этот страх охватил сейчас войска захватчика, потому что для его командиров они все лишь «пушечное мясо», на потери которого не следует обращать внимания.

С началом вторжения России в Украину информационные источники Украины и большинства мировых стран активно пишут об огромных потерях и захваченных в плен и сдавшихся российских солдат. Российская сторона не дает цифр вообще, ограничиваясь признанием гибели отдельных военнослужащих.

На фоне этого молчания Генштаб Украины утверждает, что с начала боевых действий погибли более 11000 российских военных.

Офицера из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов, калмык Константин Манджиев, солдат из Нижнекамска Ильнур Сибгатуллин, уроженец ерзянского села Чукалы Виктор Исайкин, военнослужащий из Красноярского района Арман Нарынбаев, казаха по национальности.

Бесспорно, были сообщения об убитых и из других регионов России, среди которых Кировская, Самарская, Пензенская и Ульяновская области, однако, по крайней мере, в первую неделю войны количество погибших в Украине (официально признанных такой властью регионов России) представителей этнических меньшинств из России (или коренных народов) Россия, кроме русских) резко выделяется непропорционально большой долей.

Политолог Аббас Галлямов написал пост на своей странице в Facebook. «Если честно, я даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я реально не могу представить себе человека, который бы отдал такой циничный приказ.

Приказ украсть выделенные на закупку томографов деньги – да; приказ сфальсифицировать выборы – да; приказ отправлять на передовую именно «чурок», выделив его в особую категорию, в «пушечное мясо» – нет.

С другой стороны, я понимаю, что план – если предположить, что он действительно есть – вполне себе действенный. Ну, пришла похоронка в глухую Якутскую деревню, ну, почерневшая от горя мать, ну, напились односельчане на поминках - и что?.. У них и "ВКонтакте" никакого нет - но даже если и есть, то напрочь отсутствует привычка писать туда что-то, да еще политические выводы делать», - отметил он.

Расследователь Христо Грозев также заявил, что, по его данным, среди убитых солдат из России, воевавших в Украине, высока доля представителей неславянских групп.

"На войне в Украине погибло очень много солдат РФ неславянских национальностей". «Множество из них молодые люди из, скажем, неславянских этнических групп. То есть, возможно, это означает, что на передовую линию были посланы люди из отдаленных регионов...», — заявил расследователь.

Помимо национального признака обращает на себя внимание и тот факт, что многие из убитых или захваченных в плен россиян являются выходцами из сел, отдаленных регионов и национальных образований в составе Российской Федерации.

То есть, в «большой, дружеской и многонациональной семье народов России» роль «пушечного мяса» Путин отвел именно национальным меньшинствам и сыновьям «глубинки».

Именно они, а по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, все нерусские этнические группы в России составляют чуть менее 20% населения страны, обреченные пойти на «убой» в жертву безумным имперским фантазиям помешанного «вождя».

Да, это агрессоры, террористы, захватчики и убийцы… Но они тоже – чьи-то дети, которым с детства навязывать слепую любовь к самодержавцу, который ошибся в своем бункере, играя жизнью людей, как оловянными солдатиками…