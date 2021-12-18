Мьянма. Настоящий БОЛЬШОЙ друг маленького путина

27 марта главный редактор МК Павел Гусев, председатель общественного совета при Минобороны РФ, приехал в столицу Мьянмы (Бирмы) на военный парад вместе с заместителем министра обороны РФ - генералом Александром Фоминым. В тот же день в разных городах страны были убиты не менее 114 человек, в том числе маленькие дети. С начала протеста против военного переворота, который произошел 1 февраля, в Бирме убиты почти 460 человек, политзаключенных тысячи.

«Днем ужаса и стыда» назвал 27 марта глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, говоря о «эскалацию насилия с более чем 100 убийствами мирных жителей». Он назвал «недопустимыми» преступления, «совершенные военными против собственного народа в« День вооруженных сил ».

Начальники генеральных штабов 12 стран (США, Великобритании, Германии, Японии, Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея) выпустили совместное заявление, осуждающее бойню, которую вчера устроила армия Мьянмы в отношении собственного населения:

«Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, по невооруженному народу со стороны вооруженных сил и связанных с ними сил безопасности. Профессиональные военные придерживаются международных стандартов поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважение и доверие со стороны народа Мьянмы, которые они потеряли из-за своих действий». Российская армия не присоединилась к этому заявлению. Пожалуй, стандарты поведения отвечают ...

Празднование «на крови». Только «гости» из России приехали к главе военной хунты Бирмы (Мьянмы), генерала Мин Ауна Хлаина, чтобы вместе с ним принимать парад карателей и палачей. Представитель РФ Фомин был единственным высоким иностранным гостем. Даже тоталитарный Континентальный Китай послал своего высокого представителя. Не стал пачкаться. А Россия стала. Фомин посетил в столице Мьянмы военный парад и обменялся подарками с главнокомандующим, генералом Мин Аун Хлаином да еще и получил медаль от главы военной хунты, который назвал Россию «настоящим другом».

А вот что пишет «рупор Кремля» Гусев в подводке к эксклюзивному интервью с бирманским палачом: "Силы правопорядка и армия несут службу, охраняя безопасность граждан. К ним применяются все грязные методы« цветных революций ».

События часто развиваются по известному со времен киевского майдана сценарию. По мирным жителям и правоохранителям открывают провокационный огонь из толпы, причем вина перекладывается на силы правопорядка ". С каким особым кремлевским цинизмом член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заслуженный журналист РФ Павел Гусев уничтожает те же права людей Бирмы!

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Судя по распространенным видео с места событий, военные открывали огонь не только по демонстрантам, но и по мирно проезжающих мимо автобусах с простыми гражданами.

Обыденно уничтожая тех, кто просто встречался на пути. Но власть России не смущает такое развитие событий. Что-то похожее, но несколько менее кровавое, продемонстрировал 25 и 27 марта еще один «друг» России, правитель Беларуси Александр Лукашенко. Анонсированный оппозицией "День Воли" вызвал жесткую реакцию и привлечения тысяч силовиков и сотен единиц техники - автозаков, водометов, джипов с колючей проволокой, бронетехники, грузовиков с солдатами ... Попытки людей собраться вместе тут же прекращались. Оппозиционеры заявляют о 245 задержанных.

Когда в субботу военные Мьянмы открыли огонь по протестующим и простым гражданам, российский заместитель министра обороны продемонстрировал твердую поддержку Москвы Мьянме и ее готовность углубить свое «стратегическое партнерство». Это настоящая реальность российской внешней политики. Кремль перессорился со всеми близкими и дальними «когда друзьями», но с готовностью протягивает «руку помощи» кровавым хунтам.

Диктаторов в мире становится все меньше. И им нужно держаться друг за друга, чтобы они не вымерли как вид. Диктаторы вынуждены поддерживать друг друга. Ведь чтобы оправдывать свое существование, любому диктатуры нужно показывать, что он не один такой во всем мире.

И похоже на то, что в современном «клубе диктаторов» Путин отводит себе роль «почетного председательствующего».