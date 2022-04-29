Мы не хотели этой войны

15:32 29 апреля Киев, Украина

Судьба все решила за нас. Кровавая московия изменила навсегда наше отношение к окружающему миру. И сам окружающий мир теперь совсем по-другому смотрит на Украину и воспринимает украинцев.



Еще совсем недавно, для большинства населения Земли Украина – это была страна «где-то в Европе, возле россии». «Бывшая часть СССР». И все изменилось. Изменилось очень быстро, через два месяца, и – коренным образом.



По всей видимости, за всю историю цивилизации ни одна отдельно взятая страна не приковывала к себе такое внимание мирового общества, как Украина. И не просто внимание, а искреннее сочувствие и глубокое уважение. Цивилизация восхищается героизмом и мужеством защитников и вместе с нами, украинцами, оплакивает тысячи погибших мирных украинцев.



Мы не хотели войны! Мы не хотели убивать москалей и разбивать «вторую армию в мире». Путин все решил за нас, поставив перед жестоким фактом начавшейся войны на уничтожение Украинской Нации. И Украинская Нация ответила на вызов. Но так ответила, что кремль никак не может оправиться от многочисленных поражений.



Путин лучше любой «угрозы со стороны НАТО» смог полностью разрушить россию, которая и так едва держалась на ногах. Поражение за поражением на всех фронтах: и военном, и экономическом, и дипломатическом – поставила жирную точку во всех перспективах и мечтах российского общества.



Хотя перспективы власти путина у россиян были достаточно ограничены и, кроме «прямой дороги в Рай», обещанной властью кремля, других перспектив не усматривалось на историческом горизонте. Да и с этой перспективой россияне должны распрощаться. Ибо путь в Рай им закрыт на долгие годы. Преступников и рабов в рай не пускают!



Мы не хотели войны! Но коварный враг сумрачным утром 24 февраля не оставил нам никаких шансов на мир и покой в настоящем. Только в настоящем, которое только закалило Нацию и подняло на Подвиги всю страну. Быть украинцем сейчас почетно. И перспективно в будущем. Потому что Украина – страна-Победитель! Она выстояла под нашествием врага и вскоре сотрет очаг Зла с лица Земли и превратится в цветущую, щедрую ресурсами и душой страну, что станет образцом мужества и человечности для всей цивилизации.



«Я из Украины» – это действительно звучит гордо для всего мира. "Я из россии" - наоборот, стало как приговор. Как признание собственной несостоятельности к любым человечным действиям и поступкам. Как клеймо, которое получил каждый россиянин благодаря собственной глупости, позволившей взростить преступника и предоставить ему абсолютную власть.



Мы не хотели войны! Но судьба выбрала именно Украину, чтобы стать на стороне Добра и победить Зло!



Мы победим, раны заживут. Украинцы построят еще более красивые города и уютные села. Разрушенные мосты снова соединят берега широких украинских рек. Расцветут сады и заколосятся поля. В Крыму и ростовской области мы вырастим огромный урожай арбузов и дынь. Потому что их так любят украинские дети! Те дети, у которых путин сейчас украл радость и счастье…

Малыш со временем забудет все плохое. Запомнят взрослые. Навсегда! И эта горькая от потерь близких память, как набат, будет пульсировать в наших сердцах, постоянно, напоминая любому безумному преступнику о неизбежности справедливого наказания.



В любом месте и в любое время!

Слава Украине! Слава Героям Украинцам!

Смерть врагам!