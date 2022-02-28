Мы – выстоим!

Из разных источников приходит информация о том, что в Кремле растерянность. Они не были готовы к таким боям. Тактические планы на несколько дней и даже неделю не строили. Они были уверены, что красиво зайдут на территорию Украины, легко прогуляются в Киев, пройдут парадом по Крещатику и героями вернуться домой. Поэтому особо никто не расписывал дополнительные варианты, если этот не сработает.

Как любит Путин говорит: «Сначала ввяжись в драку, а потом уже думай что делать». Российская пропаганда сыграла с ними глупый жар. Она настолько тотальная и так долго ведется, что сами пропагандисты в нее поверили. На второй день войны, когда за сутки боев РФ потеряла около трех тысяч только убитыми, сотни единиц военной техники и много сбитых самолетов, Путин все еще пытался говорить по телевизору штампами: «Сопротивление ведут только отдельные группы националистов». Воспитанные на своих же сериалах и пропагандистских фильмах о «героическом спецназе», они не могли поверить, что эти спецподразделения, прорвавшиеся в Киев 25 февраля, будут полностью уничтожены простыми украинцами из теробороны, вооруженными автоматами и стали защищать свои дома и семьи от захватчиков.

Простой поверхностный анализ реального состояния дел в российской армии уже сделан специалистами. Не смотря на бесконечные хвалебные рассказы о новых машинах, не имеющих аналогов танках «Армата», гиперзвуковых супер-ракетах, которыми восхитились где-то в Болгарии, эти рассказы так и остались только рассказами. На самом деле – все то же старые древние БТР-80 и мотолыги (МТ-ЛБ). И грязные, ободранные солдаты на этих мотолыгах, на фоне которых боец нашей теробороны выглядит как терминатор.

Теперь в Кремле пытаются «на ходу» решить, что делать дальше. Западные санкции тоже оптимизма в Москве не добавляют. Путин собирал бизнесменов на совещание на Урале. Говорят, чтоб никто не улетел в панике из РФ. На приватных самолетах на аэродромах не выпускают. Обсуждали финансовые проблемы и что делать дальше.

Война обходится России в $20 млрд в день. Рассчитывали на то, что смогут справиться с Украиной за 1-4 дня. Уже ощущается нехватка материального обеспечения, колонны останавливаются из-за отсутствия топлива, солдаты голодают и мародерничают. Ракет остался на 2-3 дня, приходится экономить. С авиацией тоже не получилось, как планировалось. Каждый день сбиваются очередные "борты". Такого никто не ожидал. И уж конечно, в Кремле себя представить не могли, что в Украине есть пилоты, способные в воздушном бою сбить 6 (шесть!!!) самолетов «большой страны» в сутки. К тому же, неожиданностью для них, пропитанных собственной пропагандой было то, что они встретят такое мощное сопротивление от всей украинской армии и вооружающегося населения. Поэтому Кремль пытается блокировать Интернет в РФ и усиливать цензуру, чтобы россияне не увидели огромных сожженных колонн своей техники на просторах Украины и тысячи погибших молодых россиян, усеявших обочины наших дорог.

По результатам, высшим руководством РФ решение было принято следующее. Закончить войну в ближайшие несколько дней, иначе силы и логистика выдыхаются. Ставку будут делать диверсионные группы и создание паники среди населения. Теракты, расстрелы жилых кварталов, повреждение инфраструктуры.

Задача украинцев – выстоять эти дни и ни секунды не сомневаться в победе. А она, ПОБЕДА, обязательно будет за Украиной!