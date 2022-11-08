Мракобесие в рясах

«По чем опиум для народа?» - спрашивал когда-то Остап Бендер отца Федора. Именно с этого момента в произведении Ильфа и Петрова, крылатая фраза «религия – это опиум для народа» маркиза де Сада, которую уже потом «перепел» карл маркс и ленин, широко пошла «в массы». Но настоящая стоимость такого «опиума» стала понятна только на россии после начала агрессии против Украины.

Дешево… Очень дешево стоит такой «опиум» на россии. И его стоимость полностью соответствует качеству той ненужности, что не имеет ничего общего с учением Божьим, и которой охотно «причащают» московские попы свою серую и ничтожную паству. Стадо баранов с атрофированными кремлевской пропагандой мозгами воспринимает сатанинские по своей сути проповеди московских оборотней в рясах со слезами радости на глазах. Они уже привыкли… Ибо другого, настоящего Слова Божьего, россия уже не слышала много десятилетий, или даже веков.

Впечатляет то, с каким упрямством рпц тянет нацию в геенну огненную, которую главный кремлевский оборотень в своей страшной болезни назначил «раем» и определил для россиян местом конечной остановки страны. А на что еще может претендовать народ россии, у которого после Страшного Суда и окончательного отделения греха от добродетели останется только грех?

Грех, к которому побуждают русские псевдопопы псевдохристианской псевдоцеркви…

Какой "веры" "попы" могут призвать паству к убийству? Не до уничтожения врага, пришедшего на твою землю и разрушающего твою жизнь! До убийства невиновных! Тех, кто никогда не хотел и не пытался делать тебе плохо! К убийству стариков, женщин, детей! Кто настоящий «сатанист»? Тот, кто защищает свой дом от преступника или сам преступник?

Пытаясь скрыть собственную сущность, кремль и российская церковь должны вести разговоры о «крестовом походе против зла», где на роль «зла» определена Украина. Поражает терпение Божие, которое так же бесконечно, как и его любовь. Иначе как можно объяснить то, что Святые Кресты Божьи еще не прожгли сквозь нечестивую грудь попов рпц? Но, похоже, даже Божьему всетерпению и всепрощению подходит конец. В минувшее воскресенье на оккупированной Херсонщине оборвалась лживая жизнь российского «священника» Михаила Васильева недавно заявлявшего, что «если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать».

Пророческим было падение Гундяева в новороссийском храме. К сожалению, даже «встреча» головы попа с полом, вправила мозги русским священникам, которые «увидели» в этом «сатанинский коронавирус», а не промысел Божий. Неудивительно, ведь обучение в школах кдб, через которые прошло большинство московских попов, нет ничего общего с изучением Слова Божьего и служением Истинной Вере.

Начав преступную войну против Украины, у России нет никакого права на Божье благословение. Русское «верховное божество», под человеческим подобием засевшее в бункере, обречено на яростную справедливую смерть. Вместе со всем своим «воинством» и «пастырями», которые под рясами скрывают хвост и копыта. Настоящая Вера, ведущая украинцев в бой против преступного врага, не оставит Злу никакого шанса.

«Мы, как народ, не стремимся к смерти тех, кто являются нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И пришедший к нам с мечом он от того меча и погибнет», - заявил Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Украина была избрана в защиту мирового Добра. Против Зла. Возможно, это звучит высокопарно. Но это – Правда. И никакие московские оборотни в рясах не помогут ни путину, ни его преступникам победить Украину и украинцев.

Тех, избранных защитников, за кем и есть настоящая Правда.