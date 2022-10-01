Московские болота

Вывернутый помешанный ум, продуцирующий только «белый шум» от «скрепного триколора», уши, слышащие только этот «белый шум» собственных дистанционно управляемых мозгов и еще громкоговорителей пропаганды, глаза, давно не различающие цвета из-за отсутствия последних в сером сегодняшнем и рот, из-за которого русские одобряют собственную болезнь, пьют и изредка едят.

Любые умственные способности отключены при необходимости их использования. Владимир Семенович пел: "Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит". Сглазил бард… Сглазил на всю расею, на всю нацию, которой забили голову «крепкой ватой» кремлевские оборотни.

Достаточно хоть немного погрузиться в российское информационное пространство (не дай Бог!), для того чтобы понять абсолютную невозможность любого общения с носителями «российской идентичности». Такая алогичность и непоследовательность умственной деятельности не свойственна не только приматам, но даже тем животным, которые находятся на самых низких ступенях эволюционного развития. Говорят, что «каждая лягушка свое болото хвалит». Такое впечатление, что русские в большинстве своем и являются именно «лягушками», «тритонами» и «пиявками», пожирающими друг друга в пожизненно мутной жидкости болотной жижи, у нее же (в жижу) опорожняясь и выводя там же своих последствий .

Ты ему «стрижен», он тебе «брит»… Даже после тотальной переработки более 4 тысяч тонн орчего мяса, которое оказалось настолько глупым, что приползло на Украину в попытке «освободить» нас, украинцев, от ума, гордости и совести , вонючая путинская пелена не сошла с глаз россиян. Для «болотной нации» все идет «по плану» и лечение тяжелой психической болезни практически невозможно.

Недавно попался на глаза очередной "шедевр интеллектуального творчества" умственно обиженного последователя культа "птулху" на Аftershock.news. Знаете, что главный вопрос в «российско-украинском конфликте» по мнению многих россиян? (на языке оригинала): «Что нам делать с нелояльным украинским населением после освобождения территории бывшей УССР?»…

Если вы думаете, что это «отдельное мнение» пациента московской психиатрической клиники им С.С.Корсакова, то вы ошибаетесь. Более 11 тысяч просмотров за 4 (четыре!) дня, сотни одобрительных отзывов и рекомендаций по улучшению постановки в стойло московского рабства украинцев.

«Афтор» под влиянием психотропных средств «начислил» целых 15 миллионов враждебного россии населения и «расписал», кого расстрелять, кого за решетку, кто сам умрет. Это из 25 миллионов, которые останутся живыми на Украине после завершения «освобождения»…

Все по «методичкам» многочисленных российских диктаторов. Трибунал. Далее (на языке оригинала):

«человек, отправлявший донатики по 100 гривен в пользу АТО, финансировал терроризм – до 15 лет;

человек, написавший пост фейсбуке в поддержку АТО подпадает под УК РФ Статья 205.2. …публичное оправдание терроризма либо пропаганда терроризма – до 7 лет.

волонтёр, отвезший на передовую носочки хероям АТО, занимался материальным обеспечением терроризма, т.е. пособничеством – до 20 лет».

Затем «афтор» опомнился, поняв, что «россию» разорвет от такого количества политзаключенных и проявил чисто «русское милосердие»:

«И что, нам теперь отправит 10 млн. русофобов под статьи 205.1, 205.2? Нет конечно. Наша задача их выдавить из освобождённых территорий, прежде всего группу 2. враги, не совершавшие явных преступлений (условная интеллигенция)».

«Для увеличения эффективности законодательство должно предоставить возможность конфискации всего имущества у осуждённых, даже если они продали это имущество родственникам. Только продажа чужим людям позволит сохранить свое состояние. Это необходимо для того, чтобы перед бегством они продавали все имущество чужим и уезжая забирали семьи, теряя максимально связь с Украиной».

Вот так… Даже имущество разделили лягушачьи дети…

Заметки отдельного сумасшедшего? Нет. Содержимое разжиженных мозгов миллионов россиян, оплодотворенных кремлевскими селекционерами для успешного выращивания серой биомассы на московских болотах.

А главное заблуждение «афтора» закралось в подсчет количества «врагов россии» среди украинцев.

Нас не 15 миллионов.

Нас ровно 100 процентов!

И путинская «россия» вполне заслуживает такого справедливого отношения!

Но это до «типичных россиян» вряд ли когда-нибудь дойдет…